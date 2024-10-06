❗ Це маячня: в ОП відреагували на на статтю FT про начебто гарантії для України в обмін на окуповані території. «Нема такої розмови взагалі. Ніхто на Заході офіційно і явно не пропонував Україні такі гарантії безпеки, які точно не допускали би розширення або повторення війни». Нагадаю, що видання Financial Times писало про те, що Україна начебто отримає суттєві гарантії безпеки, і віддасть рф контроль над окупованими територіями.

● Первое участие Финляндии в ядерных учениях НАТО состоится 14 октября.

● Трамп: США отправятся в ад, если я проиграю на президентских выборах.

● Премьер Дании Метте Фредериксен: «Я горжусь, что наши F-16 в Украине. Мне жаль, что это заняло так много времени.Я была готова поставить F-16 с начала войны. Мы не накладываем ограничений».

● Иран может создать 10 ядерных боеголовок уже к апрелю 2025 года — The Times. Это произойдёт, если Тегеран ускорит процесс производства.

● США перебросили в Европу еще один эсминец ПРО после решения путина поменять ядерную доктрину.

● Польша до конца года начнет строительство забора на границе с россией и Беларусью.

● Крупнейший банк Кипра отчитался о закрытии 20 тысяч счетов россиян

● «Решение всегда найдется». Бывший генсек НАТО предложил сценарий Западной Германии для Украины.

● ЕС введет санкции против Ирана за поставку россии баллистических ракет.

● Иран обратился в россию с просьбой помочь в проведении спутниковой разведки в связи с подготовкой к возможному удару Израиля. Об этом сообщает The New York Times.

● Трамп: Ізраїль має вдарити по ядерних об'єктах Ірану у відповідь на нещодавній ракетний обстріл

● США не получили гарантий от Израиля в том, что атак на ядерные объекты Ирана не будет, - CNN

● «Вже 300 українців у Польщі погодилися вступити до Українського легіону» , — міністр оборони Владислав Косиняк-Камиш. Однак такої кількості не вистачить для формування однієї бригади, зауважив польський міністр.

● Украина заявила об уничтожении 6 офицеров Северной Кореи в результате удара под Донецком

● Генсек ООН Гутерриш приедет в рф на саммит БРИКС в Казани, - росСМИ.

● Верф Damen Galati почала будівництво першого в Європі багатоцільового корабля – носія безпілотників, який надійде на озброєння ВМС Португалії

● Франция, ведущий производитель вина в мире, получила финансирование Европейского союза в размере 120 миллионов евро, чтобы выкорчевать часть виноградников страны в условиях снижения мирового спроса. Европейская комиссия одобрила выделение средств на постоянное удаление виноградных лоз из расчета 4000 евро за гектар, говорится в заявлении министерства сельского хозяйства.

● Новый глава «Хезболлах» Хашем Сафи ад-Дин погиб в результате израильского удара, — Al Arabiya. Он возглавлял движение чуть меньше недели.

● В самолётах российских авиакомпаний отсутствует интернет из-за санкций — Минтранс. Запуск Wi-Fi на борту возможен только после установки системы спутниковой связи, а такие услуги поставляют в основном зарубежные провайдеры. Подключить Wi-Fi на отечественном софте планируется только через три-четыре года.

● россия по итогам третьего квартала 2024 года поставила в ЕС 13,3 млрд кубометров газа. В результате доля российских компаний в европейском импорте выросла до 19,4% с 17,2% в апреле-июне, достигнув максимума со второго квартала 2022 года. В то же время США сократили объем поставок СПГ на четверть. Таким образом россия стала вторым поставщиком газа в Евросоюз. На первом месте по экспорту газа с третьего квартала 2022 года остается Норвегия.

● Работы филологов МГУ стали проверять на наличие гостайны.

● Половина россиян признались в нехватке денег на выплату кредитов.

● В россии провели учения по ликвидации последствий ядерного удара.

● С отметки в 2450 пунктов в мае 2008 года индекс РТС упал более чем в 2,5 раза – до 926 пунктов в октябре 2024 года.

● Сегодняшнее значение индекса РТС соответствует его значениям в октябре 2005 года.

● Военные забыли автомат у магазина в Тверской области — оружие украли и теперь не могут найти. Объявление о пропаже появилось в городских пабликах и каналах

● путин поручил разработать меры по повышению культуры речи в россии

● путин повысил свою племянницу в чине — за неполные четыре месяца её работы на новом месте. Президент рф присвоил своей племяннице и жене министра энергетики Анне Цивилёвой чин действительного государственного советника юстиции третьего класса, что соответствует воинскому званию генерал-майора.

● Пломбииир!!! Низкие цены вредят россиянам, уверяют аналитики РЭУ им. Плеханова. По словам доцента Марии Долговой, снижение потребительских цен на товары и услуги негативно отразятся на динамике российской экономики. При таком сценарии компании будут меньше производить, а значит, и снижать зарплаты. Да и рост зарплат вредит.

Зібрав: facebook.com/annopolsky

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