● Рада прийняла в цілому законопроєкт, який дозволяє іноземцям та особами без громадянства проходити службу у Збройних силах за контрактом на офіцерських посадах. Міністр оборони Умєров нагадав, що раніше вони могли служити лише на рядових та сержантських посадах, "але новий закон посилює кадровий потенціал нашого війська"

● Рада підтримала виключення Артема Дмитрука з членства у правоохоронному комітеті ВРУ, а Андрія Одарченка — з антикорупційного.

● Второй по величине банк Сингапура Oversea-Chinese Banking Corp. прекратит обработку любых транзакций, связанных с россией с 1 ноября.

● Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп отказался от предложения о новом раунде дебатов со своей соперницей-демократкой Камалой Харрис в конце октября.

● Послы ЕС согласовали механизм выделения Украине 35 млрд евро под гарантии замороженных активов рф, сообщили в венгерском председательстве.

● «Хезболла» согласилась на перемирие с Израилем после уничтожения трех лидеров за две недели.

● Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що політика Угорщини щодо росії та Китаю становить загрозу для ЄС й розкритикувала небажання Угорщини підтримати Україну у протистоянні російській агресії.

● deaidua повідомляє, що на прохання Німеччини Швейцарія сьогодні погодилася відсунути графіки поставок ручних гранатометів RGW90 (MATADOR), що дозволить швидше доставити їх в Україну. RGW90, які мали бути поставлені Швейцарії у 2025 році, тепер будуть поставлені в Україну, в той час як поставки RGW90 до України спочатку були заплановані на 2026 рік. Наразі Німеччина законтрактувала до 12 944 одиниць RGW90 для України (частково це можуть бути й інші види гранатометів) і вже поставила 13 000 різних типів ручних гранатометів від 2022 року.

● У официальных лиц США теперь есть разведданные о том, что Иран накопил более 160 кг высокообогащённого урана, чего достаточно для создания ядерной бомбы.

● "Укрпошта" веде перемовини з поштовою службою США — USPS. За словами гендиректора "Укрпошти" Ігоря Смілянського, це може відкрити можливість доставлення до України товарів з Amazon та інших великих маркетплейсів.

● Іранські військові розгорнули китайську лазерну систему Shen Nung. Shen Nung вперше розгорнули для охорони верховного лідера Ірану аятоли Сеєд Алі Хосейні Хаменеї.

● Україна підписала безпекову угоду з Хорватією.

● Президент Франции Эмманюэль Макрон дал сигнал, что Павла Дурова можно отпустить. Он назвал важным шагом вперед заявление сооснователя Telegram Павла Дурова о том, что мессенджер сможет раскрывать IP-адреса и телефонные номера пользователей по обоснованным запросам соответствующих органов. "Отправление правосудия пройдет без какого-либо [государственного] вмешательства, однако замечу, что основатель Telegram объявил об обновлении условий пользовательского соглашения и политики конфиденциальности с целью обеспечения соблюдения базовых норм общественного порядка, - сказал Макрон в интервью Variety. - В частности, он заявил, что готов сотрудничать с властями в случае незаконной деятельности на платформе, это важный шаг вперед".

● Реальний термін за ґратами: до 6 років тюрми засуджено 28-річну підпалювачку військового автомобіля

● У вересні зарплата звільненого з "Укренерго" Кудрицького склала 17 млн грн

● Пентагон предложил передать Украине крылатые ракеты большой дальности и систему связи НАТО.

● НАТО повертається до стримування росії – президент Фінляндії.

● Иран запросил разрешение на создание ядерного оружия. Группа из 39 иранских депутатов запросила у Высшего совета национальной безопасности страны разрешение на пересмотр оборонной доктрины и создание ядерного оружия из-за угрозы атаки Израиля.

● Лидер ХАМАС Яхья Синвар распорядился вернуться к тактике терактов при помощи смертников.

● КНДР на тлі посилення конфронтації в регіоні заблокує кордон із Південною Кореєю та розбудує нову оборонну лінію.

● Турция сокращает торговлю с россией из-за угрозы США отключить страну от SWIFT. Заместитель председателя турецкой партии Vatan Хакан Топкурулу заявил, что США угрожают отключить Турцию от системы SWIFT из-за торговли с россией. Под этим давлением Анкара сокращает товарооборот с москвой. По словам Топкурулу, прежние объемы сохраняются только в поставках продовольствия и медикаментов. Он отметил, что Турция не может противостоять давлению Вашингтона и вынуждена идти на уступки.

● Лауреатом Нобелевской премии по литературе 2024 стала южнокорейская писательница Хан Ган. Формулировка при вручении: «За интенсивную поэтическую прозу, сталкивающуюся с травмами истории и обнажающую хрупкость человеческой жизни»

● В білорусь прилетів другий МіГ-31К ВКС рф - пише «Бєларускі гаюн». За їхніми даними, щойно другий винищувач МіГ-31К ВКС рф приземлився на аеродромі «Мачулищі». Нагадаємо, що позавчора до Мачулищ вже прибув один МіГ-31К ВКС рф.

● В госдуру готовятся внести законопроект, позволяющий арестовывать имущество уехавших за границу россиян, если их действия будут признаны направленными «против интересов россии». Инициатива была представлена и одобрена Госсоветом Татарстана. Законопроект также предусматривает составление административных протоколов на этих граждан за такие действия.

● АвтоВАЗ недоволен россиянами: вице-президент АвтоВАЗа Дмитрий Костромин пожаловался, что 80% денег россиян поступают в китайскую экономику, поскольку только 11% граждан приобретают новые автомобили Lada

● Начальницу налоговой службы задержали из-за взятки в виде Porsche Cayenne. Глава УФНС по ЯНАО Яна Калюжина обещала исключить из решения выездной налоговой проверки суммы недоимки. А ещё не привлекать к налоговой ответственности одну из местных нефтегазовых компаний. За это и получила роскошную иномарку, считает следствие

● На Ставрополье пожилой учитель истории погладил по попе пятиклассницу: мужчина заявил, что не видит в этом ничего плохого

● Двое жителей Петербурга предстанут перед судом по делу о контрабанде в грузе с манго более 200 кг кокаина на сумму в 3 млрд руб, сообщила Генпрокуратура рф.

● РТС ниже 900 пунктов.

● МГУ вылетел из топ-100 мирового рейтинга университетов.

● В январе-сентябре из рф было отгружено 24,36 млн тонн СПГ, что на 4,9% выше, чем за аналогичный период прошлого года. За девять месяцев в страны Азии было экспортировано 10,72 млн тонн СПГ, в Европу, включая Турцию — 13,29 млн тонн. Экспорт в страны ЕС и Турцию за девять месяцев вырос на 13,8% год к году, в Азию — снизился на 2,3%. Бельгия, на которую прежде приходилось до трети поставок, в августе и сентябре не купила ни одной партии с «Ямал СПГ». Министр энергетики Бельгии Тинне ван дер Стратен заявила, что ЕС должен «идти дальше» и полностью запретить поставки СПГ из россии, несмотря на наличие долгосрочных контрактов.

● «Три четверти старики». В российской армии начали жаловаться на набор слишком возрастных контрактников.

● В АвтоВАЗе заявили об уходящих в Китай почти 90% денег от продажи автомобилей в россии.

● Президент, который носит итальянские костюмы, швейцарские часы, заказывает в свой дворец немецкую мебель, а для видеоконференций использует оборудование американской компании вдруг интересуется у своих холуев, костюмчики чьего производства они носят.

● Кадиров пригрозив «кровною помстою» олігарху Керімову та двом депутатам російської держдуми — каже, що ті готували на нього замах.

Зібрав: facebook.com/annopolsky

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