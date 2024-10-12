● Германия, Бельгия, Дания и Норвегия до конца 2024 года предоставят Украине пакет военной помощи стоимостью €1,4 млрд, заявил Шольц

● Глава МИД Польши Сикорский: "Starlink в Украине не спонсируется Маском, а финансируется Польшей". Маск не "помогает", а зарабатывает на Украине. Starlink блокировались во время контрнаступления. Использование Starlink россией пресек Пентагон, а Маск тогда включил "дурачка".

● Норвегия выделяет почти 90 миллионов долларов на расширение производства ракетных двигателей и взрывчатки для Украины.

● В ближайшие месяцы на вооружение армии Израиля поступит новая система воздушной обороны. Речь идет о БПЛА, оснащённом лазерным оружием, который будет уничтожать угрозы ещё на подлёте к границам Израиля. В настоящий момент система успешно прошла испытания на севере страны.

● Литва вкладе 36 млн євро в розширення патронного заводу.

● Великобритания может вскоре отправить войска в Украину – The Times. «Дешевле для нас и лучше для них». Британия планирует первой направить военных инструкторов в Украину.

● Президент Сербии не поздравил путина с днем рождения и подписал декларацию в поддержку Украины.

● Правительство Молдовы добилось от Telegram запрета оппозиционных каналов Илана Шора, его зама Марины Таубер, политической партии «Блок «Победа» и канала, принадлежащего правительству Гагаузии.

● У Франції почали формувати бригаду ЗСУ імені Анни Київської. Французькі військові проводять навчання для 2300 українських солдатів нової бригади імені Анни Київської. У міноборони Франції також розповіли, якою технікою оснастять українську бригаду.

● Румыния уведомила рф, что закрывает консульство в Ростове-на-Дону.

● Корпорація Northrop Grumman представила модифікацію гармати M230LF Dual Feed з подвійним боєпостачанням, яка зможе одночасно боротися з повітряними та наземними цілями.

● Компанія Anduril вперше представила сімейство розвідувальних та ударних безпілотників Bolt та Bolt-М для Корпусу морської піхоти США.

● Европарламент призвал страны ЕС ввести санкции против основателя правящей партии Грузии и олигарха Бидзины Иванишвили.

● После вступления Финляндии в НАТО её оборонный сектор ощутил мощный импульс. Рост доходов финских стартапов на 30-40% говорит сам за себя. Компании, работающие на пересечении гражданских и военных нужд, теперь привлекают внимание крупных инвесторов, а международные связи расширяются. Varjo Oy уже заключила контракты с вооружёнными силами США и странами НАТО благодаря своим решениям в сфере виртуальной реальности для военной подготовки. Patria продолжает усиливать позиции, поставляя бронированные машины 6x6, активно участвуя в международной программе CAVS. Этот успех – не случайность, а результат укрепления связей с глобальным рынком и возможностей, которые открываются благодаря членству в НАТО.

● Нобелевскую премию мира присудили японской организации Nihon Hidankyo. Организация объединяет выживших в бомбардировках Хиросимы и Нагасаки

● Израильский Канал 12: «Израиль готов положить конец войне в Ливане, заключив соглашение, основанное на разоружении «Хезболы» и ее сохранения только в виде политической партии. Её члены могут сохранить при себе свое индивидуальное оружие, но всё тяжелое вооружение и возможности его производства должны быть уничтожены. Израиль готов немедленно вступить в переговоры на этой основе, и пока такое соглашение не будет достигнуто, мы будем продолжать воевать».

● Наследный принц Саудовской Аравия Мухаммед бин Салман передал министру иностранных дел Ирана послание от США: «Вашингтон совершенно не осведомлен о намерениях Израиля, но они заявили, что не будут участвовать в атаке на иранские ядерные объекты» - France24.

● Заступника командувача спецпідрозділу Корпусу вартових Ісламської революції Мохаммада Резу Фалахзаде призначено тимчасовим очільником "Хезболли" — кувейстька газета Al-Jarida.

● россия беднеет из-за толстых россиян: в Минздраве заявили, что ожирение в россии нанесло экономический ущерб в 6 800 000 000 000 (триллионов) рублей. По словам главы департамента Минздрава, нормальную массу тела имеют всего лишь 35,7% пациентов, что оказывает негативное влияние на экономику.

● Треть приглашенных иностранных лидеров отказались ехать к путину на саммит БРИКС.

● Трем россиянам в США грозит больше 100 лет тюрьмы за поставки электроники в обход санкций.

● Треть россиян заявили о готовности вернуть Украине все оккупированные территории.

● The Guardian: Северная Корея, вероятно, развернула свои войска в Украине. По данным издания, северокорейские военные помогают российским оккупантам в наведении баллистических ракет на Украину, обеспечивая работу пусковых систем для ракет KN-23.

● Роскомнадзор заявил, что для разблокировки Discord в рф нет оснований, сервис по-прежнему остается заблокированным.

● В москве сосед расстрелял семью из-за парковочного места.

● Запчасти для иномарок подорожали до 78% с начала года. Больше всего подорожали комплектующие на европейские и японские автомобили. Сильнее всего прибавили автомобили концерна VAG, например Volkswagen, Audi и Skoda, — их цены выросли почти в два раза.

● российские металлурги в сентябре 2024 года произвели 5,4 млн т стали – на 13,5% меньше, чем за тот же период 2023 года, следует из данных информационно-аналитической компании «Корпорация Чермет».

● Памятник Сталину установят в Вологде

● Друг путина предложил вывозить газ из россии на атомных подлодках.

● Глава Газпрома Миллер публично раскритиковал европейские страны за то, что они перестали покупать российский газ. По итогам 2023 года, Газпром стал самой убыточной российской компанией по версии Forbes.

● Газпром построит в Петербурге ещё две мегавысотки в виде иглы. Около Финского залива уже начали готовить территорию для строительства небоскрёбов высотой 703 и 555 метров. Их будет видно даже из исторического центра. Это грубо нарушит градостроительные нормы и поставит под вопрос дальнейшее сохранение Петербурга в списке объектов всемирного наследия, отмечали некоторые архитекторы.

● Бюджеты крупнейших сырьевых компаний россии затрещали по швам из-за проблем с платежами.

● У ВГТРК начались проблемы с выплатой зарплат из-за хакерской атаки.

● «Лукойл» закупил в теневой флот 25 старых танкеров через 74-летнего британского бухгалтера.

● Проводившей «бессмертные полки» в Европе «фанатке» путина запретили въезд в Германию на 20 лет.

● Губернатор Забайкалья Александр Осипов вытер козявку об начальницу лесничества. В это время она докладывала ему о крупных пожарах в регионе. Пометил. (Видео не приводим)

● Пломбииир!!! Налог на бездетность должен составить 30-40 тысяч рублей в месяц, такую вот #%йню выдал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительство россии Алексей Зубец. Он подчеркнул, что вне зависимости от того, почему человек не может иметь ребёнка, будь то медицинские или финансовые трудности, платить налог, который обязан быть высоким, должны будут все.

Зібрав: facebook.com/annopolsky

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