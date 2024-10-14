● Відключень світла через морози, які прийдуть в Україну вже наступного тижня, не планується, — заступник міністра енергетики Микола Колісник.

● Немецкий спецназ отправят охранять инфраструктуру в Балтийском и Северном морях.

● Со слов источников CNN, руководство Ирана крайне нервничает и предпринимает срочные дипломатич усилия со странами Ближнего Востока в попытке сократить масштабы ответа Израиля на недавнюю атаку баллистическими ракетами, а в случае неудачи — защитить свои стратегические объекты.

● Згідно з проєктом бюджету на 2025 рок в Польщі заплановано збільшити армію до 298 871 осіб, з яких 241 728 становитимуть військовослужбовці.

● На оборону з державного бюджету Польщі та Фонду підтримки збройних сил планується витратити 186,5 млрд злотих(47,55 млрд $). Це становитиме 4,7% від валового внутрішнього продукту (ВВП).

● Попри санкції, росії вдалося імпортувати з Німеччини понад 300 верстатів для виробництва зброї та артилерійських боєприпасів. Загалом була імпортована продукція від понад 30 німецьких виробників.

● Boeing розпочала складання для Німеччини перших трьох літаків P-8A Poseidon. P-8A призначені для морського патрулювання та боротьби з підводними човнами.

● Держдеп США схвалив продаж ОАЕ ракет ATACMS та снарядів GMLRS. ОАЕ раніше запросили 1554 снарядів GMLRS і 203 ракет ATACMS.

● Единственный европейский филиал московского государственного университета, расположенный в городе Копер в Словении, ликвидирован по инициативе зарубежной стороны, сообщил РИА Новости ректор МГУ Виктор Садовничий.

● Sony ликвидировала своё подразделение электроники в россии. На конец 2023 года в компании работал всего один человек — гендиректор, гражданин Белоруссии Анатолий Машков. Организация уже пыталась провести самоликвидацию в декабре 2023 года, но ей было отказано.

● Председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи Лукьянов заявил, что квадробинг — это не просто игра, а опасная субкультура, направленная на подготовку детей к принятию ЛГБТ. По его словам, это часть психологического эксперимента Запада с серьёзными последствиями для российских детей. Он призвал принять меры для защиты общества от этой и подобных субкультур, чтобы не допустить влияния подобных тенденций на молодёжь.

● Медведев в ответ на заявление польского генерала Анджейчака ударить по Санкт-Петербургу призвал его вспомнить разделы Польши и «не будить зверя». Ранее генерал Анджейчак пригрозил нанесением ракетного удара по Санкт-Петербургу в случае гипотетического нападения россии на страны Балтии.

● Объем прокачки российского газа в Европу через Украину составит в воскресенье, 13 октября, 42,3 млн куб. м, сообщает «Газпром». Транспортировка газа осуществляется через ГИС «Суджа» в Курской области, объем поставок остается стабильным.

● Искать угрозу покушения на Трампа надо не в Иране, а среди самих демократов и вскормленных ими проукраинских деятелей, заявил Дмитрий Медведев.

● Лапти Аладдина признался, что делает прогнозы о войне в Украине на основе Священного Писания. И, похоже, эти прогнозы так сильно кого-то насмешили, что для тиктокера заказали целый ролик у артистов из дружественной страны.

● российские военные в Курской области расстреляли девять украинцев, готовых сдаться в плен. В плен сдались операторы беспилотников, потому что количество боеприпасов было ограничено. Это третий известный случай расстрела солдатами ВС рф украинских военнопленных с начала месяца.

● Маньяками назвали детей, у которых меньше 100 друзей в соцсетях — так считает Национальный антитеррористический комитет.

● Глава башкирского города Сибай Сергей Озерцов поздравляя жителей с Днём Башкортостана выразил искренние соболезнования. Это первое выступление чиновника на посту мэра, а оговорился он потому, что в голове «прокручивал очередные похороны». Перед выступлением ему пришло извещение об очередной смерти бойцов. За последние две недели это уже четвёртые похороны. Предыдущий мэр тоже ушёл на войну.

Зібрав: facebook.com/annopolsky

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