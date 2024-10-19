● У НАТО немає консенсусу щодо запрошення України до Альянсу, заявили в Білому Домі. (https://www.whitehouse.gov/briefing-room/press-briefings/2024/10/17/background-press-call-on-the-presidents-travel-to-berlin-germany/)

● Федеральный канцлер Германии выступил с критикой плана украинского президента вечером 17 октября после саммита ЕС в Брюсселе. Шольц считает приоритетной ответственность за то, чтобы война между россией и Украиной не превратилась в войну между россией и НАТО. Он заявил, что ничто не изменит его решение отказать Киеву в поставке крылатых ракет Taurus.

● "В этот день в 1867 году на Аляске был спущен российский флаг и поднят флаг США". Вот у кого действительно двойной праздник, так это у жителей Аляски.

● Цены российской нефти Urals в портах рф опустились ниже $60.

● Норвегия передаст 6 истребителей F-16 Украине.

● Литва согласовала новый пакет помощи на €3,5 млрд, но там пока не понятно, это на 2025 год, или сейчас, и скорее всего деньги пойдут на закупку энергетического оборудования.

● Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що у найближчі місяці його країна надасть Україні новий пакет допомоги для проходження зими. За його словами, пакет включатиме генератори, трансформатори, контейнери для обігріву, кабелі, реле і робочі машини

● Уряд Данії підготував 21-й пакет військової допомоги Україні на понад 320 млн євро, який буде спрямований як на постачання зброї зі складів, так і на її замовлення в міжнародних постачальників

● Нидерланды и Дания заказали для Украины 6 САУ DITA, ранее было поставлено 9 таких систем, – Минобороны Нидерландов. Также, заказаны и снаряды 155мм к САУ, и 152мм к советской артиллерии.

● Норвегия выделит Украине новый пакет помощи на $250 млн, деньги распределят на энергетическую инфраструктуру, – МИД Норвегии.

● Великобритания ввела крупнейший пакет санкций против российских танкеров. В чёрный список попали компания «Русгаздобыча», 18 нефтяных танкеров и четыре газовоза.

● Биржевая стоимость золота достигла нового исторического максимума, поднявшись выше $2710 за тройскую унцию — данные торгов.

● Греція допоможе прискорити підготовку українських льотчиків F-16.

● Украина получила от Канады почти $300 млн (400 млн канадских долларов).

● Венгерский премьер Виктор Орбан назвал «устрашающим» «план победы», который накануне представил украинский президент Владимир Зеленский.

● Грузия может потерять всю финансовую помощь Евросоюза, если власти страны не сменят курс и не начнут вновь сближаться с сообществом, сообщил посол ЕС Павел Герчинский

● Илон Маск отказался приехать в Осло на ужин к гендиректору Norges Bank Investment Management, управляющему государственным пенсионным фондом Норвегии, Николаю Тангену из-за «дороговизны» визита.

● МИД Латвии внес в список нежелательных персон дизайнера Артемия Лебедева и комика Валерия Пономаренко, запретив им въезд в страну на неопределенный срок

● Дмитрий Медведев заявил, что киевский режим пытается создать "грязную бомбу"

● - Никакого вступления в НАТО, нейтральный статус, восстановление прав русского населения, — глава мид рф Лавров назвал то, чего россия ждёт от Украины.

● рф обеспокоена возможными последствиями убийства лидера ХАМАС для Ближнего Востока, заявил Песков.

● Прибыль российского банковского сектора в сентябре 2024г составила 336 млрд руб, что на 23% ниже доходов в августе — Банк россии

● Спикер госдуры Володин рассуждает о туалетах на Западе. Говорит, что там убрали писсуары, «а потом, что будет? Садомы гамора. Мы с вами не хотим этого».

● россия запретила ввоз овощей из Казахстана после заявления Токаева об отказе присоединиться к БРИКС.

● В россию через Финляндию пытались ввезти санкционную электронику на сумму почти 74 млн. рублей. Смартфоны, эхолоты, дроны и компьютеры закупались в американских интернет-магазинах. Стоимость подсанкионных товаров составила около 700 тысяч евро.

● В Думу внесли закон об аресте имущества уехавших россиян.

● В «Единой россии» задумали написать учебник о собственной истории по примеру КПСС.

● «Мина замедленного действия». Из старых танкеров теневого флота путина по всему миру вытекает нефть.

● Инфляция зашкаливает, роста экономики нет. россию обвинили в масштабной фальсификации ключевой экономической статистики.

● Два крупных производителя куриных яиц в рф – птицефабрики «Вараксино» и «Волжанин» – начали поднимать отпускные цены на свою продукцию на 8% и на 5%. Ранее сообщалось, что с ноября увеличит на 5% стоимость птицефабрика «Окская».

● Пломбииир!!! В госдуру внесен проект постановления об ограничении права на выезд из рф осведомленных в сведениях особой важности депутатов

Зібрав: facebook.com/annopolsky

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