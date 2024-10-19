Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:00
Просмотров: 34

Новини

Новини

● У НАТО немає консенсусу щодо запрошення України до Альянсу, заявили в Білому Домі. (https://www.whitehouse.gov/briefing-room/press-briefings/2024/10/17/background-press-call-on-the-presidents-travel-to-berlin-germany/)

● Федеральный канцлер Германии выступил с критикой плана украинского президента вечером 17 октября после саммита ЕС в Брюсселе. Шольц считает приоритетной ответственность за то, чтобы война между россией и Украиной не превратилась в войну между россией и НАТО. Он заявил, что ничто не изменит его решение отказать Киеву в поставке крылатых ракет Taurus.

● "В этот день в 1867 году на Аляске был спущен российский флаг и поднят флаг США". Вот у кого действительно двойной праздник, так это у жителей Аляски.

● Цены российской нефти Urals в портах рф опустились ниже $60.

● Норвегия передаст 6 истребителей F-16 Украине.

● Литва согласовала новый пакет помощи на €3,5 млрд, но там пока не понятно, это на 2025 год, или сейчас, и скорее всего деньги пойдут на закупку энергетического оборудования.

● Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що у найближчі місяці його країна надасть Україні новий пакет допомоги для проходження зими. За його словами, пакет включатиме генератори, трансформатори, контейнери для обігріву, кабелі, реле і робочі машини

● Уряд Данії підготував 21-й пакет військової допомоги Україні на понад 320 млн євро, який буде спрямований як на постачання зброї зі складів, так і на її замовлення в міжнародних постачальників

● Нидерланды и Дания заказали для Украины 6 САУ DITA, ранее было поставлено 9 таких систем, – Минобороны Нидерландов. Также, заказаны и снаряды 155мм к САУ, и 152мм к советской артиллерии.

● Норвегия выделит Украине новый пакет помощи на $250 млн, деньги распределят на энергетическую инфраструктуру, – МИД Норвегии.

Новини

● Великобритания ввела крупнейший пакет санкций против российских танкеров. В чёрный список попали компания «Русгаздобыча», 18 нефтяных танкеров и четыре газовоза.

● Биржевая стоимость золота достигла нового исторического максимума, поднявшись выше $2710 за тройскую унцию — данные торгов.

● Греція допоможе прискорити підготовку українських льотчиків F-16.

● Украина получила от Канады почти $300 млн (400 млн канадских долларов).

● Венгерский премьер Виктор Орбан назвал «устрашающим» «план победы», который накануне представил украинский президент Владимир Зеленский.

● Грузия может потерять всю финансовую помощь Евросоюза, если власти страны не сменят курс и не начнут вновь сближаться с сообществом, сообщил посол ЕС Павел Герчинский

● Илон Маск отказался приехать в Осло на ужин к гендиректору Norges Bank Investment Management, управляющему государственным пенсионным фондом Норвегии, Николаю Тангену из-за «дороговизны» визита.

● МИД Латвии внес в список нежелательных персон дизайнера Артемия Лебедева и комика Валерия Пономаренко, запретив им въезд в страну на неопределенный срок

Новини

● Дмитрий Медведев заявил, что киевский режим пытается создать "грязную бомбу"

● - Никакого вступления в НАТО, нейтральный статус, восстановление прав русского населения, — глава мид рф Лавров назвал то, чего россия ждёт от Украины.

● рф обеспокоена возможными последствиями убийства лидера ХАМАС для Ближнего Востока, заявил Песков.

● Прибыль российского банковского сектора в сентябре 2024г составила 336 млрд руб, что на 23% ниже доходов в августе — Банк россии

● Спикер госдуры Володин рассуждает о туалетах на Западе. Говорит, что там убрали писсуары, «а потом, что будет? Садомы гамора. Мы с вами не хотим этого».

● россия запретила ввоз овощей из Казахстана после заявления Токаева об отказе присоединиться к БРИКС.

● В россию через Финляндию пытались ввезти санкционную электронику на сумму почти 74 млн. рублей. Смартфоны, эхолоты, дроны и компьютеры закупались в американских интернет-магазинах. Стоимость подсанкионных товаров составила около 700 тысяч евро.

● В Думу внесли закон об аресте имущества уехавших россиян.

● В «Единой россии» задумали написать учебник о собственной истории по примеру КПСС.

● «Мина замедленного действия». Из старых танкеров теневого флота путина по всему миру вытекает нефть.

● Инфляция зашкаливает, роста экономики нет. россию обвинили в масштабной фальсификации ключевой экономической статистики.

● Два крупных производителя куриных яиц в рф – птицефабрики «Вараксино» и «Волжанин» – начали поднимать отпускные цены на свою продукцию на 8% и на 5%. Ранее сообщалось, что с ноября увеличит на 5% стоимость птицефабрика «Окская».

● Пломбииир!!! В госдуру внесен проект постановления об ограничении права на выезд из рф осведомленных в сведениях особой важности депутатов

Зібрав: facebook.com/annopolsky

Новини

Новини

Новини

Новини

Новини

Новини

Новини

Новини

Новини

Новини

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Або НАТО, або ядерна зброя: що Зеленський мав на увазі
Сегодня 06:10    19
Оперативна інформація станом на 16.00 18.10.2024 щодо російського вторгнення
18.10.2024 17:17    128
Скільки в світі ядерної зброї?
18.10.2024 11:00    169
У 1925 році росія відібрала українські землі на сході України
18.10.2024 10:46    219
18 жовтня 1918 року - День створення Української Національної Ради
18.10.2024 10:32    133
Фейкомет прилєпін плутає росіян брехнями про ще «один народ»
18.10.2024 10:03    165
СБУ затримала агента фсб, якого перекинули з росії у Харків для коригування ударів по місту
18.10.2024 09:51    153
Лидер немецкой оппозиционной ХДС/ХСС Фридрих Мерц, обращаясь к канцлеру Шольцу, призвал поставить путина перед фактом
18.10.2024 09:39    168
У парламенті Естонії визнали депортацію 1944 року геноцидом кримськотатарського народу
18.10.2024 09:27    138
РПЦвУ не хоче здаватися
18.10.2024 09:04    159
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 