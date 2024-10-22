● Генеральним директором «Укроборонпрому» призначили Олега Гуляка. У 2021-2024 роках Гуляк був командувачем Сил логістики ЗСУ. З липня 2024 року він працював в «Укроборонпромі» радником гендиректора з питань військового співробітництва, а у вересні став тимчасовим виконувачем обов'язків гендиректора концерну.

● США предоставит Украине пакет военной помощи на $400 млн , — заявил глава Пентагона Ллойд Остин во время встречи с Владимиром Зеленским в Киеве.

● Франція "повернула" 300 мільйонів євро, як % від заморожених російських активів. За ці гроші буде профінансовано додатково 12 нових САУ Caesar, — міністр збройних сил Франції в інтерв'ю газеті La Tribune. Крім САУ Caesar, за словами міністра, в цю суму включать додаткові поставки 155-мм снарядів, ракети Astra [для ЗРК SAMP|T], керовані бомби AASM та ракети для ПЗРК "Містраль. Повідомляється, шо Франція з початку вторгнення доставила 60 САУ Caesar в Україну. До кінця 2024 року ця кількість налічуватиме 80 систем Caesar.

● МЗС Південної Кореї викликало російського посла в Сеулі та вимагає вивести північнокорейських солдатів із росії.

● Страны ЕС хотят возобновить дискуссии об ужесточении санкций в отношении рф в январе, когда закончится срок председательства Венгрии в Евросоюзе, пишет газета Politico.

● МВФ поновив базовий прогноз про закінчення війни в Україні. У новому базовому сценарії війна закінчиться в останньому кварталі 2025 року. У попередньому базовому сценарії закінчення війни «експерти» бачили наприкінці 2024 року.

● Нідерланди та Бельгія планують створити спільну оперативну групу морських сил спеціальних операцій для проведення операцій по всьому світу.

● Президент Бразилии Лула да Силва не приедет в Казань на саммит стран БРИКС, сообщает Reuters со ссылкой на заявление пресс-службы президента.

● Естонія створить резерв для протидії гібридним загрозам рф та Білорусі. Неконтрольована міграція, яка відбувається в Європі, може негативно вплинути на політичні рішення та суспільну думку, як це, наприклад, відбувається в Німеччині, Франції та Іспанії.

● Якщо повідомлення про перекидання солдатів із Північної Кореї підтвердяться, це означатиме, що рф абсолютно не зацікавлена в пошуку мирних рішень, — представник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано.

● Gabrielius Landsbergis: Интересы Китая совпадают с интересами россии,а не с нашими.У Китая нет причин помогать нам в обеспечении мира для Украины,и у нас нет оснований полагать, что они будут действовать добросовестно. Предположение о том,что Китай может быть арбитром мира,опасно и крайне несерьезно.

● Сі Цзіньпін повідомив Кім Чен Ина про готовність Китаю разом із Північною Кореєю спільно "захищати мир у регіоні та світі". "Я щиро сподіваюся, що братський народ КНДР і надалі буде досягати нових успіхів у просуванні справи соціалістичного будівництва під керівництвом очолюваної Вами, товаришу Генеральний секретар, Трудової партії Кореї".

● Британія випробувала лазерну систему захисту літаків. Випробування були проведені на території Швеції, де лазерна установка використовувалась для перехоплення ракет, що використовували інфрачервону головку самонаведення.

● В Японії MHI Group представила БПЛА-супроводжувач. За концепцією використання, один літак за програмою GCAP контролювати три дрони-супроводжувачі, які будуть здатні запускати авіаційні ракети класу “повітря-повітря”.

● Міністерство оборони Туреччини анонсувало значне підвищення витрат на оборону у 2025 році через нестабільність у регіоні. Новий військовий бюджет на 2025 рік буде на 17,5% більше, ніж у 2024 році.

● Новий лазер для протиповітряної оборони збив 100% цілей в ході практичних випробувань на полігоні, - британське міноборони. Його було розроблено для використання на ряді літаків Королівських ВПС, і він може швидко виявляти та знищувати ракети.

● Миру грозят тотальная война и истребление человечества, если на международной арене не установится баланс, заявил Медведев.

● Увеличить член в россии станет дороже на 10% уже в этом году. Всему виной — импортные компоненты и сложная логистика. Цены вырастут и на фаллопротезирование.

● россия впервые за восемь лет смогла сама себя обеспечить картошкой — Росстат. При этом цены на картошку с начала года взлетели на 70%.

● Новорождённых будут одевать в одежду с триколором россии. В 2025 году госдура разработает единый ГОСТ на государственные подарки для всех новорожденных страны. В обязательный набор могут войти товары в цветах флага россии и госсимволикой, заявила депутат госдуры Татьяна Буцкая.

● Игры БРИКС и ШОС, как и Игры будущего, - это не альтернатива Олимпиаде и чемпионатам мира, это "дополнительный формат", заявил глава Минспорта рф Михаил Дегтярев.

● "Иноагента" Александра Роднянского заочно приговорили в рф к 8,5 года колонии общего режима по делу о фейках о ВС рф — СК

● Средний охват аудитории (число уникальных просмотров контента) длинных роликов на YouTube почти вернулся к показателям 2023 года, несмотря на замедление видеохостинга, следует из результатов исследования платформы для аналитики инфлюенс-маркетинга WhoIsBlogger.

● Поставщики рыбы и морепродуктов начали массово уведомлять российские торговые сети о росте отпускных цен в среднем на 15-20%, сообщил источник на рынке ретейла, - РБК.

● Кстати, а севернокорейцы же тоже «заложники режима», да? А значит, нам их тоже нужно «простить и отнестись с пониманием»? Или это дерьмо только на россиян распространяется?

● Анекдот дня: В кремле посоветовали Кадырову обратиться в полицию, если ему угрожают убийством

● В Ростовской области детей из детсада приняли в Юнармию и устроили им встречу с «героями СВО», на которой подарили макет уничтоженного Бахмута. Именно так воспитываются покорные рабы, лояльные к режиму, которые вырастут и либо станут пушечным мясом, либо винтиком этой системы.

Зібрав: facebook.com/annopolsky

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