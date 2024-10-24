● Наразі США не готові запропонувати Україні членство в НАТО або навіть запрошення, – постпред США Джуліанн Сміт

● В Пентагоні ̶п̶р̶о̶з̶р̶і̶л̶и̶,̶ ̶а̶л̶е̶ ̶н̶е̶ ̶д̶о̶ ̶к̶і̶н̶ц̶я̶ вперше офіційно підтвердили , що військові КНДР вже в росії, але заявили, що мета розгортання ще "не зрозуміла", — WP. «Є докази того, що війська КНДР перебувають у росії. Але що вони там роблять - поки що невідомо», — сказав Міністр оборони США Ллойд Остін.

● Великобритания подготовила 200 украинских летчиков и техников для F-16.

● Еще двое литовцев, воевавших на стороне россии против Украины, лишились литовского гражданства, подтвердили в среду порталу Lrytas в Департаменте миграции.

● Британия выделяет $155 млн на морскую коалицию. Эти деньги пойдут на закупку морских дронов и РЛС для контроля наших вод.

● Американская разведка заявила о подготовке россией, Китаем и Ираном беспорядков в США после президентских выборов.

● Министр финансов США пообещала дать Украине $20 млрд за счет российских резервов.

● Центральну МСЕК планують ліквідувати до кінця тижня, повідомив очільник МОЗ. Крім цього, міністр вже звільнив керівництво центральної експертної комісії та очільників профільного департаменту МОЗ, яке відповідає за координацію діяльності МСЕК. Також він додав, що керівники МСЕК після звільнення не мають очолювати медзаклади.

● Франція закликала Індію закрити експорт запчастин до російських Су-30 через Казахстан. Це занепокоєння було викликано тим, що через санкції росія проводить ремонт своїх винищувачів Су-30 на території Казахстану.

● Силы самообороны Японии и ВС США начали проведение крупномасштабных совместных учений Keen Sword, география которых распространится на всю территорию Японии. Проходящие каждые два года учения, продлятся до 1 ноября.

● В Беларуси назначили выборы президента на 26 января 2025 года.

● FATF сегодня рассматривает вопрос о внесении рф в черный список.

● США могут выделить Украине $1,6 млрд на производство дальнобойного оружия.

● Премьер Индии заявил путину о необходимости прекратить войну с Украиной.

● Кабмін назначив повторну перевірку на критичність підприємств, які мають право на бронювання працівників, – пише судово-юридична газета. Це може призвести до анулювання відстрочок від призову у разі необґрунтованого бронювання.

● Збройні сили Литви обрали німецькі танки Leopard 2 та шведські бойові машини піхоти CV90 для озброєння нової дивізії.

● Великобритания выдаст Украине кредит на £2,26 млрд. Погашать его будут из доходов от замороженных активов рф. Эти средства Украина сможет потратить на закупку и разработку средств ПВО, артиллерии и других видов техники и оружия, заявила пресс-служба британского правительства.

● Сполучені Штати виділять 35 мільйонів доларів у 2025 році в межах міжнародної підтримки гуманітарного розмінування території України.

● Большинство граждан Польши считают, что польская армия не способна защитить страну в случае войны, свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательским центром SW Research по заказу газеты Rzeczpospolita. На вопрос "Готова ли польская армия к обороне Польши от агрессии другого государства?" 54,7% респондентов дали отрицательный ответ. 27,9% участников опроса ответили положительно. Еще 17,4% опрошенных признались, что не имеют собственного мнения по этой теме. Самое большое количество пессимистов оказалось в возрастной группе 23-35 лет, 62,5% представителей которой считают армию неспособной защитить страну.

● Великобритания выдаст Украине $3 млрд за счет российских резервов.

● ЕС введет санкции против российского СПГ. Они войдут в 15 пакет санкций.

● Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что размещение в Украине сил неядерного сдерживания - вопрос, «которым уже нужно заняться».

● Индия и Китай заключили соглашение о границе, которое может ослабить вражду. Индия и Китай достигли соглашения о патрулировании своей общей гималайской границы, по данным правительств двух стран, что может ослабить ледяную враждебность между азиатскими гигантами после смертельной стычки между их войсками четыре года назад.

● В Европе вновь стали обсуждать отправку войск в Украину после появления у россии солдат КНДР.

● рф. Минобороны подало иски к разработчику снарядов из-за неудовлетворительной модернизации вооружений.

● За 9 месяцев общий объем выпуска стали в рф уменьшился на 5,5%, составив 54 млн тонн, - Коммерсант. В сентябре производство стали сократилось на 10,3% по сравнению с прошлым годом, до 5,6 млн тонн.

● "Сбер" остановил выдачу корпоративных кредитов в юанях. С начала 2024 года не выдано ни одного займа.

● В тверском посёлке мужик поджёг хостел с мигрантами. На них неоднократно жаловались местные жители, потому что они якобы заполонили целый посёлок. Наблюдатели в интернете называют мужика «героем нашего времени» и требуют наградить. (Но фошызды в Украине, не перепутайте)

● Накопление индийской рупии выходит российским экспортерам боком. Мало того, что их особо некуда девать, так теперь еще и сама валюта свалилась в пике. Рупия достигала отметки 84,08 за доллар. Это худший показатель за всю ее историю. Дедолларизация — она такая.

● российских программистов отрезали от разработки ядра Linux.

● РПЦ запретила в служении еще одного священника за отказ читать «Молитву о святой Руси».

● Источник: «Газпром готовится к национализации. Потеря Северных Потоков и экспорта в Европу обанкротила газовую монополию. Иностранных миноритарных акционеров выкупят с небольшой премией к текущей биржевой цене. Инвесторы из россии будут кинуты. Миллер покинет свою должность».

● В правительстве обсуждается вопрос национализации Газпрома. Причины 2:

● - являясь госкомпанией, а не публичной, Газпром сможет не публиковать куда и сколько он поставил.

● - цена на бирже сейчас фантастически низкая. Таким образом, инвесторов высадят по хорошей цене.

● Страны БРИКС отказались вместе с путиным бороться против Запада и доллара.

● Прокуратура потребовала от Telegram удалить информацию про племянницу путина.

● «Газпром» освободили от налогов на 600 млрд рублей в год из-за рекордных убытков.

● В россии приготовились засекретить работу правительства в случае военного положения.

● Рубрика «путин, помоги»: жители Солнечного в Красноярске не могут расслабиться и покакать. Потому что дома у них нет воды, света и отопления. Разве сюжеты по ТВ о замерзающей Европе не помогают согреться и расслабиться?

● Для пломбииирааа!!! В Екатеринбурге стали воровать сливочное масло. С начала года оно подорожало на 20%. На кражи жалуются продавцы магазинов торговых сетей «Кировский», «Магнит» и «Пятерочка» в центре города, пишет издание It’s My City.

Зібрав: facebook.com/annopolsky

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