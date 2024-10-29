● В Тбилиси начинается акция протеста оппозиции. Выйти на проспект Руставели несогласных с итогами выборов призвали президент Зурабишвили и лидеры нескольких оппозиционных партий

● Відтепер функції Центральної МСЕК виконуватиме Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності, заявили у МОЗ. Також від 1 січня 2025 року обласні, міські та міжрайонні МСЕК по всій країні припинять виконувати свої функції по експертизі інвалідності та встановленню втрати працездатності.

● Дуда відповів на заклики, які лунають від деяких західних політиків, які кажуть, що Україні слід змиритися з втратою певних територій. «Якщо ви такі щедрі щодо росії, чому б не віддати їй шматок своєї землі? Чому будь-яка суверенна країна повинна задовольняти росію? На якій підставі, дозвольте запитати, росія заслуговує на щось — особливо на чужу територію?» — сказав польський президент

● В Финляндии начали конфисковывать собственность россии по иску Украины. «Нафтогаз» подал иск о взыскании с россии $5 млрд за утраченное имущество в Крыму летом прошлого года. До анексии полуострова компании принадлежал «Черноморнафтогаз» с уровнем добычи 1,6 млрд куб. м газа в год.

● Япония направит Украине $3 млрд за счет доходов от активов рф. Об этом сообщило агентство Kyodo

● Индийская фармацевтическая компания наладила поставки в россию серверов с чипами ИИ H100 Nvidia из Малайзии (около 1100 серверов).

● В Болгарии целый год отлавливали российских агентов. Результат не заставил себя ждать. На парламентских выборах, сторонники рф заняли 3 место.

● Крупнейший СПГ-проект россии остановился после ужесточения американских санкций.

● Эпоха боевых лазеров началась официально. Минобороны подписало контракт на полмиллиарда долларов в ведущими израильскими оборонными концернами Эльбит и Рафаэль на серийное(!) производство лазерной ПРО Керен Ор (Железный Луч). ЖЛ развернут уже в 2025 году.

● ВВС Израиля будут вынуждены провести еще одну военную операцию в Иране. Любая дальнейшая атака на Иран будет сосредоточена на правительственных объектах и инфраструктуре. Ударов по иранским ядерным объектам в ходе новых атак не будет, - 13 канал.

● Індія спільно з Airbus відкрила завод із виробництва іспанських транспортних літаків C-295 для потреб Повітряних сил Індії та експорту в регіоні.

● Південна Корея відмовляється від мінометів калібру 60 та 81 мм та замінить їх на FPV-дрони. Відмова від 60 та 81 мм мінометів відбувається в рамках модернізації армії з урахуванням сучасного досвіду ведення бойових дій.

● «Новое правительство в Грузии планирует отменить закон о защите частных переписок, который был принят и необходим для вступления в ЕС. После этого, россия начнет устанавливать в Грузии СОРМ для слежения за гражданами.»

● Как следует из совместного заявления международных наблюдателей от ОБСЕ, Совета Европы, Европарламента и НАТО, выборный процесс в Грузии не соответствовал международным демократическим принципам. США и ЕС призвали расследовать нарушения на парламентских выборах в Грузии.

● Глава МЗС Угорщини Сійярто, коментуючи результат парламентських виборів в Грузії, розсипався у компліментах на адресу партії влади "Грузинська мрія", а опозицію назвав "призначеною Брюсселем"

● В ЄС, коментуючи наміри Орбана поїхати до Грузії, заявили, що цей візит слід розцінювати як його особисту ініціативу — Politico. "Будучи головою Ради, явно не виступає від імені ЄС перед зовнішнім світом", – сказав співрозмовник видання

● Страны G7 решили усилить санкции против российской нефти. Страны «Большой семерки» намерены увеличить давление на российскую нефть и усилить контроль за работой механизма потолка цен, который был призван ограничить стоимость продажи российского Urals на уровне $60 за баррель.

● Правящая партия Японии может потерять большинство в парламенте впервые с 2009 года, показывает экзит-пол. Также может смениться недавно назначенный премьер. Это добавит неопределенности в одной из крупнейших экономик мира.

● Талибы запретили женщинам разговаривать с другими женщинами. С августа в Афганистане ввели запрет на «женский голос» в общественных местах, а теперь женщинам запрещено общаться друг с другом и слушать тех, кто этот закон нарушает.

● У Південній Кореї представили надзвукову ракету класу «повітря-земля». Ця ракета розроблена для використання з легкими ударними винищувачами FA-50, а також з новітніми літаками 4.5 покоління — KF-21.

● Китай збільшив виробництво пускових установок для балістичних ракет DF-26. Виявлена у 2024 році кількість пускових установок дозволить Ракетним військам Національної армії Оборони Китаю укомплектувати 36 нових бригад.

● После того, как Израиль ударил по Ирану, и стало понятно, что это удар по военным объектам, а не по нефтянке, нефть пошла вниз. Вчера Брент упал на 6%. Надеюсь, на этой неделе уйдет ниже 70.

● Власти Ирана запретили ввоз и использование сотовых телефонов корпорации Motorola после многочисленных взрывов устройств связи в Ливане.

● КНДР поставила москве оружие на сумму от 1,7 млрд до 5,5 млрд долларов с начала полномасштабной войны рф в Украине, указывается в исследовании немецкого Фонда Фридриха Наумана (FNF), обнародованном 28 октября.

● российские власти предложили самостоятельно развивать Linux после отстранения россиян от мировой разработки.

● Индекс ОФЗ опустился ниже 98 пунктов впервые почти за 10 лет, впервые с декабря 2014 года. Цены на ОФЗ ускорили падение после того, как ЦБ поднял ключевую ставку.

● российская угольная отрасль оказалась на грани банкротства из-за падения мировых цен, роста стоимости логистики внутри страны и увеличения платежей в бюджет, — «Коммерсантъ».

● В госдуре хотят законодательно закрепить понятие «деструктивный контент».

● НОВАТЭК приостановил сжижение на "Арктик СПГ-2", в данный момент завод перешел в режим ожидания и работает только на выработку энергии для самого себя. Санкции не работают, ага))

● рф обязательно ответит на «враждебный шаг Польши» с закрытием генконсульства в Познани, об ответе будет публично объявлено, заявила Захарова.

● «Большинство предприятий станут банкротами»: глава «Ростеха» Сергей Чемезов предупредил об угрозе коллапса российской промышленности из-за растущей ключевой ставки. Такой прогноз он сделал за два дня до того, как ЦБ вновь повысил ключевую ставку.

● российский военный расстрелял 10 спящих сослуживцев в оккупированной Новопокровке Запорожской области и сбежал

● За день до этого рядовой Александр Рябов расстрелял тремя выстрелами в голову из АК-74 замкомандира 2-го МСБ 810-й ОБрМП капитана Дмитрия Слепнева в Кремяном Курской области

● Гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров считает, что культурный код россии заключён в любви к истории, а не к спорту. По его словам, если англичане и американцы часто обсуждают спорт, а греки — политику, то россияне предпочитают разговоры об истории. Каждый имеет свою точку зрения, активно интересуется исторической литературой и готов спорить, даже с близкими, отстаивая мнение о событиях вроде 1917 года. Вы тоже за ужином с семьей обсуждаете, как в 1480 году Русь освободилась от ордынской зависимости во время стояния на реке Угре?

● Пломбииир!!! Чтобы получать пенсию 50 тысяч рублей, нужно иметь трудовой стаж 50 лет при зарплате 80 тысяч рублей, — рассказали в Мособлдуме. Те же 50 тысяч рублей можно получать и при стаже 35 лет, но тогда оклад должен достигать 150 тысяч рублей. По словам Анатолия Никитина, при средней зарплате 50 тысяч рублей, россиянам приходится откладывать жизнь на потом и деньги «под подушку», чтобы обеспечить себе достойное существование на пенсии.

Зібрав: facebook.com/annopolsky

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