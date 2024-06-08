● Франция в несколько раз увеличила производство стволов для пушек CAESAR, чтобы удовлетворить спрос ВСУ.

● Еврокомиссия предложит начать переговоры о вступлении Украины в ЕС уже в июне.

● Польща відкрила лінію з виробництва контейнерів для ракет ЗРК Patriot.

● США нададуть Україні черговий пакет військової допомоги на 225 мільйонів доларів, - Associated Press. Американські чиновники у коментарі виданню повідомили, що у нього увійдуть:

- боєприпаси для HIMARS та артилерійські снаряди;

- мінометні системи;

- ракети для ППО HAWK;

- зенітні ракети Stinger;

- протитанкові системи Javelin і AT-4;

- бронетехніка;

- патрульні катери.

● Европейские спутниковые компании уже несколько месяцев страдают от попыток вмешательства со стороны россии, что приводит к перебоям в вещании и даже к отправке сцен насилия на детский телеканал. По меньшей мере три спутника французского оператора Eutelsat серьезно пострадали с середины марта, и сбои продолжались как минимум до конца мая.

● Президент Аргентины отказался от участия в мирной конференции по Украине в Швейцарии.

● Вице-канцлер Хабек: Германия проводила последние годы очень пророссийский курс. Когда ты приезжал в Киев, то Украинские политики говорили «Что вы за друзья? Вы строите Сев. поток 2, не помогаете оружием, не помогаете со вступлением в НАТО и ЕС».

● США начнут разрабатывать новую гравитационную ядерную бомбу из-за отказа россии и Китая от переговоров по оружию.

● Второй американский частный космический корабль «Боинг Старлайнер» пристыковался и астронавты Барри Уилмор и Санита Уильямс перешли на МКС.

● Илон Маск может уйти c поста главы Tesla , если пакет выплат в размере $56 млрд не будет одобрен акционерами на голосовании 13 июня— The Verge.

● Тайвань заборонив експорт до росії та Білорусі нітроцелюлози – важливого для снарядів компонента.

● Франция передаст Украине истребители Mirage 2000-5 и будет обучать пилотов, — Макрон. Также Франция хочет подготовить бригаду для ВСУ. "Задача состоит в том, чтобы обучить 4500 украинских солдат, снарядить их, научить их защищать свою землю и сформировать "французскую бригаду". В Эмиратах сейчас снимается с вооружения полсотни подобных самолетов и они, как раз, и могут пойти Киеву.

● Британцы показали направленное энергетическое оружие радиочастотного спектра RFDEW, которое может сбивать дроны, тратя на выстрел всего по 13 центов.

● В Германии в четвертый раз в своей истории вернулась на производственную линию самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000). Издание Shephard Media сообщает, что производитель получил контракты на изготовление в общей сложности 22 систем с возможностью поставки еще шести единиц. Первые поставки новых Panzerhaubitze 2000 должны состояться в середине 2025 года.

● Уряд Японії передав партію зі 101 транспортного засобу для потреб Сил оборони України. На опублікованих фотографіях можна побачити армійські позашляховики Toyota HMV, Mitsubishi Type 73 Kogata та гусеничні інженерні машини PC-065B.

● США вводят визовые санкции в отношении десятков граждан Грузии, включая чиновников и членов их семей — Госдепартамент.

● Бюджетний комітет Бундестагу схвалив виробництво додаткових 155-мм снарядів на 880 млн євро для України та Бундесверу.

● Німецька компанія HENSOLDT отримала контракт на постачання систем захисту для українських гелікоптерів.

● Мы не санкционируем удары на 200 миль (322 км) вглубь россии, мы не санкционируем удары по москве, по кремлю, - Байден. "Мы даем оружие для ударов через границу, откуда россияне ведут обстрелы, заходят в Украину и убивают украинцев...".

● «Я знаю его более 40 лет. Он непорядочный человек. Он диктатор», — сказал Байден.

● Главком НАТО: нам необходимо ускорить производство боевой техники.

● Байден сказал, что в Украину вторгся "тиран, стремящийся к господству", и что демократия сейчас находится в большей опасности, чем когда-либо после Второй мировой войны. "Не ошибитесь, мы не склоним головы, мы не можем сдаться хулиганам, это просто немыслимо. Если мы это сделаем, свобода будет повержена, вся Европа окажется под угрозой", - заявил президент США.

● Европе надо избавляться от ядерного оружия, — премьер Венгрии Орбан.

● Венгрия не откажется от выгодных поставок нефти и газа из россии, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

● Друг путина Додик решил «пошатать» ситуацию на Балканах. Президент Республики Сербской Милорад Додик анонсировал проведение референдума о независимости Республики Сербской от Боснии и Герцеговины. Дата проведения определится исходя из интересов сторон, заявил он в интервью российскому агентству ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). В угоду кому все эти движения — можно догадаться.

● Международный аэропорт «Южно-Сахалинск» выделил 294,6 млн рублей на установку на своей территории системы противодействия БПЛА. Зачем аэропорту Южно-Сахалинска, находящемуся более чем в 7 тысячах километров от границы с Украиной, нужна защита за 300 млн, не сообщается.

● В Госдуму внесли законопроект, запрещающий деятелям шоу-бизнеса «непристойные образы и выражения». Он также обязывает артистов формировать у зрителей «традиционные духовно-нравственные ценности».

● Одним из популярных на экономическом форуме Петербурга стал стенд Генеральной прокуратуры. Он вырос в размерах вдвое.

● Более 80% российских школьников испытывают дефицит речевого развития, 91,6% выпускников не могут решить текстовую задачу прикладного характера по экономике на ЕГЭ по математике, 85,9% выпускников не могут ответить своими словами на вопрос, требующий анализа исторического текста.

● «Аэрофлот» оценил выпадающий пассажиропоток из-за переноса сроков поставок самолетов МС-21 и SJ-100 в 5 млн человек за два года.

● На болотах убили очередного z-патриота. Зампредседателя движения «Зов народа» антона аговцева известен также тем, что писал жалобы на российских звезд. Его зарезал неизвестный в подъезде дома в Подмосковье.

Зібрав: https://www.facebook.com/annopolsky

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