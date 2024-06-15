● Фактически США устроили в россии небольшую финансовую Хиросиму. Последствия ещё только предстоит осознать. За что такое суровое наказание? Явно не за обстрелы Харькова. А за что? А помните несколько дней назад путин сказал, что будет передавать оружие группировкам и странам, чтобы они наносили УДАР по странам Запада? Вот именно это и взбесило американцев! Ответ последовал мгновенно. Запад циничен, и когда дело касается его безопасности, он действует быстро и бескомпромиссно. И это как раз тот случай - быстро и бескомпромиссно. Правильно многие спрашивают, почему эти санкции не ввели два года назад? А именно поэтому - тогда это не касалось безопасности Соединённых Штатов Америки. - Сергей Талк

● рф має виплатити $486 млрд Україні за завдані збитки, — заява лідерів G7. Також лідери 7 країн заявили, що російські активи залишаться заморожені доти, доки рф не припинить війну в Україні і не виплатить збитки Києву, або вони будуть передані Україні для відновлення.

● НАТО планирует создать на территории своих стран 3 крупные военные базы, с которых будет поставлять оружие в Украину. Это Польша, Румыния и Словакия.

● США договорились с пятью странами о передаче систем Patriot Украине, заявил Джо Байден.

● Данія стала першою країною НАТО, яка купуватиме українську зброю для ЗСУ.

● НАТО надасть Україні 152 мм снаряди для радянських артистем на 377 млн доларів.

● Цифры по снарядам от еврокомиссара Тьерри Бретона: "Мы ускорили наши мощности по производству боеприпасов. В марте 2023 года в Европе мы производили 500 000 снарядов в год, и мы уже [тогда] были лучше американцев, которые производили только 300 000, но с тех пор мы удвоили эту мощность. 24 января мы вышли на производственную мощность в один миллион снарядов в год. До конца года мы будем иметь производственную мощность 1,7 миллиона снарядов в год, а в 2025 году мы должны иметь мощность 2,5 миллиона снарядов в год, производственную мощность, сравнимую с российской".

● США отказываются снимать санкции с Северной Кореи.

● Китайский Huawei стал крупнейшим импортером говядины в Китае. Huawei принимает говядину в качестве формы оплаты от аргентинских клиентов. Таким образом компания обходит санкции США.

● Индия останется самой быстрорастущей экономикой Азиатско-Тихоокеанского региона, сохранив прошлогодний импульс роста, говорится в отчете рейтингового агентства Moody's. Прогноз роста на 2024 год 6,8%.

● Канада планирует поставить Украине 2,3 тысячи авиационных ракет, которые ранее были на вооружении канадских ВВС, заявил министр обороны страны Билл Блэр перед встречей министров обороны стран НАТО.

● Канада відправила в Україну партію бронетранспортерів ACSV.

● Украина впервые договорилась закупках СПГ у США.

● США, Великобритания и Канада обвинили рф во вмешательстве в президентские выборы в Молдове. москва пытается с помощью пропаганды и дезинформации усилить напряженность в молдавском обществе и продвинуть поддерживаемых ею кандидатов, а если это не удастся - то спровоцировать протесты, предупреждают западные страны.

● За інформацією словенських ЗМІ Словенія в "тихому" режимі (без афіш та анонсів) днями передала нам 20 бронемашин (BOV) М-80 (оснащених 12,7 мм кулеметом), шість BOV 3x20мм (зенітна установка на базі М-80), три додаткові БМП, а також нову партію безпілотників. Окрім важкого озброєння, Словенія передала партію автоматичних гвинтівок, боєприпасів та шоломів. А нещодавно Словенія приєдналася до ініціативи Чеської Республіки щодо спільної закупівлі артилерійських снарядів для України, на що уряд виділив 1 мільйон євро.

● Британия присоединилась к санкциям против теневого флота путина.

● Министры иностранных дел стран Евросоюза обратились к Жозепу Боррелю с требованием запретить российским дипломатам передвижение по континенту, а также ограничить их перемещение только странами, где им разрешено работать.

● США ударили санкциями по китайским «дочкам» крупнейших российских банков.

● Аргентина стала членом контактной группы по обороне Украины, известной как формат «Рамштайн». Аргентина передаст ВСУ сверхзвуковые штурмовики Etendard, средние танки ТАМ и организует совместное с Киевом производство дронов и систем защиты от беспилотников.

● Німеччина не зможе передати Україні більше установок Patriot. "Ми передаємо Україні третю систему Patriot. Таким чином Німеччина забезпечує для України загалом три системи. Це чверть наших власних запасів таких систем, вже немає можливості передати ще. Інші (союзники), напевно, можуть віддати по одній (системі)" – голова Міноборони ФРН Пісторіус.

● Киевский симфонический оркестр на три года переедет в немецкий город Монхайм-на-Рейне, где у него появится свой концертный зал. Сообщают, что так Германия защищает и украинскую культуру, и человеческие ценности от фашистов из россии.

● Канада ввела санкции против президента Федерации хоккея россии Владислава Третьяка.

● У китайской госкомпании пропала закупленная в россии партия меди на $20 миллионов долларов. Исчезнувшая медь под видом более дешёвого гранита, вероятно, оказалась в Турции. В Китае начато расследование, - Bloomberg.

● Глава Коми попросил жителей региона сдавать рыболовные сети на нужды войны.

● россияне массово пожаловались на плохое качество товаров после ухода из страны западных брендов.

● путин приказал собрать науку в «единый кулак» и перевести в «боевой режим».

Зібрав: https://www.facebook.com/annopolsky

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