● США выделяют Украине $1,5 млрд на энергетику и гуманитарную помощь, - вице-президент США Камала Харрис на саммите мира.

● Первые партии снарядов в рамках Чешской инициативы уже прибывают в Украину, — министр иностранных дел Чехии.

● МИД Румынии отказало в выдаче виз и разрешении на въезд в страну всем членам российской делегации на запланированную сессию ПА ОБСЕ.

● Нидерланды в ближайшее время передадут Украине 37 БМП YPR-765, неизвестное кол-во САУ M109, и 11 катеров, – данные с таблицы доставленное и переданной помощи на сайте минобороны.

● Расходы на промышленное строительство в США зашкаливают. Идёт реиндустриализация страны. Правление Байдена запомнится именно этим. Теперь США всё больше будут сокращать торговые связи с Китаем - у них появились новые «сборочные цеха» в виде Мексики, Вьетнама и Индии.

● Быстрорастущий концерн Rheinmetall открывает производство в Украине снарядов натовского калибра 155 мм, которые Киев пока может только импортировать. Кроме того, концерн наладит производство боеприпасов в Литве и в самой Германии.

● Столтенберг: Это не Украина должна выводить свои войска с украинской территории. Это дело россии – вывести свои войска из оккупированных украинских земель.

● G7: После капитуляции москвы 100 богатейших семей россии должны выплатить Украине 500 миллиардов $. "Эти деньги может вернуть лично господин путин из своей зарплаты, это была его глупая затея напасть на Украину" - заявил Макрон.

● Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі не братиме участі у Саміті миру в Швейцарії, оскільки не хоче "змішувати політичні аспекти з технічною роботою агентства".

● Шольц: Условия мира от путина "несерьезны". Канцлер ФРГ в интервью телеканалу ZDF заявил, что предложения Владимира путина о мире в Украине были нужны, чтобы отвлечь внимание от предстоящей конференции по урегулированию в Швейцарии, и назвал их "несерьезными". Он добавил, что лидеры стран-участниц G7 на саммите в Италии не стали обсуждать этот план. "Все знают, что это предложение не было серьезным, а касалось мирной конференции в Швейцарии", - подчеркнул Олаф Шольц.

● Полиция Германия предложила футбольным фанатам на Евро-2024 курить марихуану вместо употребления алкоголя. «У любителей курить марихуану на улице не будет проблем, — отметил представитель полиции немецкого Гильзенкирхена Стефан Книпп. «Если мы увидим группу людей, пьющих алкоголь и выглядящих немного агрессивно, и другую группу, курящую марихуану, мы, конечно, посмотрим на группу, пьющую алкоголь». Он объяснил это тем, что алкоголь вызывает агрессию.

● «Владимир путин – самый отвратительный лидер, который должен умереть», – 28-й премьер Австралии Тони Эббот на Black Sea Security Forum.

● США будут поддерживать Украину «пока они не одержат победу в этой войне», - Байден.

● Переговоры о вступлении Молдовы и Украины в ЕС начнутся 25 июня с.г. Постпреды достигли принципиальной договоренности о рамках для переговоров о вступлении Украины и Молдовы, - Бельгийское председательство в ЕС.

● Украина может рассматривать кредит G7 на $50 млрд как грант, ей не придется ничего возмещать, — Белый дом.

● Страны G7 потребовали от россии компенсировать ущерб Украине на $486 млрд.

● Поддержка США независимости Тайваня приведет к войне. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Минобороны КНР Чжан Сяоган, комментируя слова президента США Джо Байдена о возможности использовать Вооруженные силы США на Тайване. Как решить тайваньский вопрос — это дело более 1,4 млрд китайцев, иностранное вмешательство в этот вопрос недопустимо. Следует отметить, что независимость Тайваня несовместима с миром в Тайваньском проливе, независимость Тайваня будет означать войну. — сказал Чжан Сяоган.

● россия увеличивает доходы от продажи нефти благодаря росту судоходства и торговой сети. Urals поставляется в Индию по цене на $3-$3,50 за баррель ниже Brent. Это самый маленький дисконт для Urals с тех пор, как Reuters начало отслеживать цены на российскую нефть в Индии в начале 2023 года, когда дисконт достигал $20 за баррель.

● Более 80% россиян пожаловались на постоянное зловоние в городах.

● российские банки столкнулись с нехваткой юаней после остановки торгов долларом и евро.

● Геббельс просто нервно курит в сторонке и молча аплодирует своим наследникам.

● Корпоративный мессенджер Slack разослал предупреждение о блокировке аккаунтов пользователей из россии через 30 дней. Причина в новых санкциях США.

● Олигархам-путинистам вдруг стало страшно: в самой богатой стране – россии – насчитали 10 млн банкротов. То есть через 14 лет вся страна опустится ниже плинтуса нищеты.

● Пломбииир! россиянам поднимут минимальную цену на водку.

Зібрав: https://www.facebook.com/annopolsky

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