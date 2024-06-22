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Новини

Новини

● Парламент Нидерландов проголосовал 20 июня за одобрение переговорных рамок для вступления Украины и Молдовы в ЕС, т.о. последнее формальное препятствие для начала процесса устранено.

● ЕС утвердил решение начать переговоры 25 июня о вступлении Украины и Молдовы в союз.

● Правительство Южной Кореи планирует ввести дополнительные санкции в отношении четырех российских кораблей, пяти организаций и восьми частных лиц, которых считает причастными к транспортировке оружия и нефти между россией и КНДР.

● Ключевой поставщик технологий для российских СПГ-проектов из Китая объявил об уходе из россии.

● США призвали Вьетнам поддержать суверенитет и территориальную целостность Украины.

● У НАТО будет военная миссия в Украине. Венгрия в ней участвовать не станет, - Орбан.

● Вчера ночью произошёл сильный взрыв на базе ВВС, принадлежащей силам Исламской революции в Захедане.

Новини

● 15-летнего школьника приговорили к пяти годам воспитательной колонии за распространение листовок с критикой путина

● США сообщили Украине, что она может использовать оружие, поставляемое США для нанесения ударов по любым целям орков, которые атакуют Украину через границу и не только в Харькове, — заявили американские чиновники.

● В Сенате представлен законопроект о признании россии государством-спонсором терроризма.

● Япония в числе прочих вводит санкции против авиационного комплекса им. Илюшина, ОАО "Туполев", "Оборонлогистики", "НПП "Топаз", сообщил японский МИД. Под санкции попали также "Алроса", "Точмаш", "Уралтрансмаш", "Курганприбор", Челябинский тракторный завод.

● “Коли відбувається більше зближення авторитарних режимів таких як Північна Корея, Китай, Іран, росія, то стає ще важливішим, щоб ми були згуртовані — країни, які вірять у свободу і демократію” — Єнс Столтенберґ, генсек НАТО.

● По информации Bild, иностранная разведка сообщила немецким спецслужбам, что имеются конкретные подозрения причастности россии к поджогу на немецкой оружейной компании Diehl в Берлине-Лихтерфельде в начале мая.

● Швеция обвинила россию в нарушении работы спутников.

● У Туреччині мають наміри виготовляти по 12 реактивних БПЛА Kizilelma на рік.

Новини

● Кыргызстан и Узбекистан договорились с Китаем о строительстве железной дороги в Европу, которая пойдет в обход россии. Соглашение по проекту, который Пекин, Бишкек и Ташкент обсуждали на протяжении 27 лет, стороны подписали 6 июня в Пекине.

● Акции «Газпрома» во время торгов на Мосбирже 20 июня упали на 3,39%, опустившись на минимуме до 110 руб. Это минимальный показатель с 4 июля 2013 года.

● С начала войны российские власти национализировали более 220 частных компаний с активами на 1,2 трлн рублей. И останавливаться они не собираются.

● Депутатам Госдумы запретили «педалировать» тему избиения жен участниками войны в Украине.

Зібрав: https://www.facebook.com/annopolsky

Новости портала «Весь Харьков»

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