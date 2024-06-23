● Украина и ЕС подпишут соглашение о гарантиях безопасности, ожидается, что подписание состоится 26 июня, - DW.

● Сербия незаметно наращивает продажу на Запад боеприпасов, которые в итоге идут Украине. По оценкам, предоставленным Financial Times, с начала конфликта на Украине объем экспорта боеприпасов из Сербии Киеву через третьи страны составил около 800 млн евро. Президент Александар Вучичза значив, що навіть якщо йому відомо, де зрештою виявилися боєприпаси, «це не його справа».

● RAAF будет играть ключевую роль в программе ВВС США по созданию новейшей гиперзвуковой крылатой ракеты, летные испытания которой будут проводиться в Австралии с использованием австралийских истребителей.

● Официальный представитель Госдепа США Мэтью Миллер отказался обсуждать возможные формулировки из будущего коммюнике саммита НАТО, но подчеркнул, что Украина станет членом Альянса.

● Ничего не напоминает? Да, сегодня ровно 83 года с момента, как началась Вторая мировая война. Как тогда мы воевали с фашистами, так и сейчас. Цели те же – дома, больницы, школы и садики.

● Трамп, по данным соцопросов, лидирует в «колеблющихся» штатах, которые считаются ключевыми на президентских выборах в США,- Bild.

● Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек во время визита в Китай предупредил Пекин об экономических последствиях поддержки россии, - сообщило агентство DPA.

● Куба присоединилась к иску ЮАР в Международном суде ООН (против Израиля)

● В иранском г. Мешхед на офис кандидата в президенты Ирана Саида Джалили произошло нападение.

● МВД, ФСБ и МЧС начали предлагать обвиняемым подписывать контракт с ВС рф.

● США решили закрыть российский визовый центр с отделениями в Вашингтоне и Нью-Йорке, сообщил посол рф в США Антонов.

● Пророссийские протесты в Армении прекратились. Большинство армян не поддержали инициативу церковного деятеля свергнуть Никола Пашиняна и сформировать новое правительство. Делимитация на спорном отрезке произвелась.

● США готовы предоставить военную помощь Израилю в случае начала полномасштабного конфликта с шиитской группировкой «Хезболла» в Ливане, но не будут отправлять американских солдат на поле боя,- Yedioth Ahronoth.

● Сбербанк приостановил выдачу IT-ипотеки с господдержкой из-за окончания выделенного лимита.

● путин подписал закон о моратории на взыскание средств с госпредприятий оккупированных регионов по обязательствам, возникшим у них до оккупации

● Члены секты «Граждане СССР» заморили голодом ребёнка под Новосибирском: по их мнению, девочка была «одержима дьяволом»

● В россии появится ещё больше церквей. путин подписал закон о запрете приватизации имущества религиозного назначения, в том числе соборов и храмов, переоборудованных под другие цели. Все сделки, заключённые с 14 декабря 2010 года, будут признаны недействительными, а имущество от собственников перейдёт к РПЦ.

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