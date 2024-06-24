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● За свой четырехдневный визит в КНДР и Вьетнам президент россии Владимир путин «разозлил» Вашингтон, «встряхнул» Пекин и другие группы влияния в Индо-Тихоокеанском регионе, пишет The New York Times.

● МИД Вьетнама после визита путина назвал США стратегическим партнером. Помощник госсекретаря США приехал во Вьетнам на следующий день после визита путина и заявил, что отношения двух стран «никогда не были крепче, чем сейчас». Ханой сообщил о готовности укреплять партнерство с Вашингтоном. Вьетнам считает США стратегическим партнером и поддерживает укрепление сотрудничества Соединенных Штатов со странами Юго-Восточной Азии, что поспособствует «миру, стабильности и развитию в регионе и во всем мире», заявил глава вьетнамского МИДа Буй Тхань Шон.

● Компанія «AM General» доставила Україні невідому кількість 105-мм мобільних гаубиць «2-CT Hawkeye» на базі ББМ «HMMWV». Дальність стандартними боєприпасами – 11.5 км. Активно-реактивними боєприпасами – 19.5 км.

● Литва и Польша решают полностью закрыть границы с Беларусью.

● Міністерство оборони Німеччини планує придбати додаткові 105 основних бойових танків Leopard 2A8. Закупівлі бойових машин відбудуться в межах великого рамкового контракту з KNDS.

● Південна Корея продає Румунії самохідні гаубиці K9 на суму майже 1 мільярд доларів.

● КНДР могла поставити в росію в другому півріччі 2023 року 1,6 мільйона артилерійських снарядів для продовження війни проти України, пише видання The Washington Post. Газета посилається при цьому на дані, отримані некомерційною організацією C4ADS, яка займається питаннями глобальної безпеки, від анонімного джерела в російській транспортно-логістичній компанії.

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● Оборонный концерн Румынии PATROMIL и Украинский NAUDI (оборонная промышленность Украины) подписали меморандум о сотрудничестве в сфере ВПК. Речь предварительно идёт о обслуживании техники и производстве снарядов.

● Власти Польши обсуждают возможность полного закрытия границы с Беларусью.

● Военные корабли ВМС Франции и Испании соединятся с американским авианосцем Dwight Eisenhower CVN-69 в Средиземном море в ближайшее время. Предположительно, они примут участие в поддержке скорого израильского вторжения в Ливан.

● Патрушев обвинил США в «ментальной войне» против россии.

● Аналитики CSIS описали сценарий захвата Тайваня Китаем без объявления войны. В новом исследовании CSIS утверждается, что Пекин может объявить о проведении «правоохранительной операции» в районе острова, что фактически будет означать его экономическую блокаду. По мнению экспертов, подобный сценарий может оказаться эффективным, учитывая растущую зависимость Тайваня от внешней торговли. В CSIS также отмечают, что вероятность вторжения Китая в Тайвань возросла в последние годы. Одним из факторов, обостряющих обстановку в регионе, является проведение армией Китая регулярных учений вблизи Тайваня.

● российские исполнители начали отдавать треки на экспертизу, чтобы избежать уголовных дел.

● Один из крупнейших банков Кыргызстана Бакай Банк одним из первых в стране отказался от обслуживания карт МИР из-за угроз санкций США

● Владимир путин подписал закон о блокировке всех пиратских сайтов — он сразу же вступил в силу. Роскомнадзор будет блокировать сайты с бесплатным контентом без суда, включая «зеркала» — за два дня.

Зібрав: https://www.facebook.com/annopolsky

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