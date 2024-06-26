● Урсула фон дер Ляйен даёт официальный старт переговорам о вступлении в ЕС с Украиной и Молдовой.

● Первая партия боеприпасов по чешской инициативе прибыла в Украину, - премьер Чехии.

● Макрон заявил о готовности возобновить переговоры с путиным (путин воюет с Макроном?)

● Судьи Международного уголовного суда выдали ордеры на арест Шойгу и Герасимова. «Решение палаты МУС в отношении Сергея Шойгу «ничтожно, оно принято в рамках гибридной войны Запада против россии»», заявили в пресс-службе аппарата Совбеза

● У Великій Британії стартували міжнародні морські навчання Sea Breeze. У маневрах беруть участь кораблі Військово-Морських Сил ЗС України та інших країн-союзників.

● Подружжя із США заплатило по 11 500 доларів кожен за поїздку на щорічний хадж в Саудівській Аравії. Але померли під палючим сонцем.

● В сингапурском казино мужчина сорвал джекпот $4 млн и тут же умер. У него не выдержало сердце от радости.

● Недалеко от Дании зафиксирована активность разведывательных кораблей Бомжестана. Поговаривают, что русня наблюдает за ходовыми испытаниями новейшей субмарины INS Drakon, которая была построена в Киле (Германия) в интересах ВМС Израиля. Эта лодка - переход от класса «Дельфин» к классу Dakar, способна запускать ракеты, в том числе ядерные.

● По данным Министерства вооруженных сил Франции, в 2024 году будет произведено 600 бомб AASM Hammer для поставки в Украину. 600 авиабомб за год. Пидоры скидывают ~3000 авиабомб за месяц.

● США приготовились к российской атаке на свои спутники.

● Совет ЕС продлил механизм защиты для более чем 4 млн украинских беженцев до марта 2026 года. По словам госсекретаря по вопросам убежища и миграции Бельгии Николь де Моор, украинцы "могут и дальше рассчитывать на солидарность" принимающей стороны.

● Министерство торговли США ведет расследование против так называемой большой тройки китайских телекоммуникационных компаний — China Mobile, China Telecom и China Unicom. Ведущих операторов сотовой и интернет-связи подозревают в сборе данных о гражданах и организациях США через облачные и интернет-сервисы, которыми управляют или владеют эти китайские компании. В настоящий момент Минторг США проводит «оценку рисков» того, насколько эти данные являются важными и могут быть переданы властям КНР.

● До кінця цього року Данія припинить навчання українських льотчиків на винищувачах F-16.

● Турецкая лира упала ниже 33 за доллар.

● Северная Корея рассчитывает получить от путина технологии дальнобойной ядерной ракеты за поставку артиллерийских снарядов и другого оружия для войны в Украине, сообщил заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл.

● «Мы сделаем это без вас». ЕС задумал лишить Венгрию возможности блокировать помощь Украине.

● Норвегия создаст запас зерна на случай войны.

● Закон об ограничении доступа к книгам «иноагентов» в библиотеках принят Госдумой в первом чтении. По примеру СССР возродят спецхранилища для книг «иноагентов».

● В Госдуме предложили лишать мандатов за несогласованные поездки за границу.

● россия ограничивает доступ к вещательным ресурсам ряда СМИ Евросоюза. В МИД россии заявили, что это решение принято в качестве ответной меры на запрет работы РИА Новости, «Известий» и «российской газеты» в ЕС. Среди изданий, доступ к которым с территории россии будет заблокирован, — немецкие Spiegel, Zeit, Frankfurter Allgemeine Zeitung, испанская El Pais, итальянские La Stampa и La Repubblica, французские Le Mond, Liberation, а также европейские Politico и EUobserver.

● Электроника в россии подорожает к осени на 15–20% из-за санкций, считают опрошенные Коммерсантом эксперты. Всё из-за новых ограничений ЕС против российского аналога SWIFT — СПФС. Из-за этого падение товарооборота может составлять 20–25%.

● россияне взяли рекордный за полтора года объем займов до зарплаты под 292%.

● В Питере поймали банду школьниц, которые мастерски разводили мужчин на подставных свиданиях.

● Представителя ХАМАСа приняли в МИД рф, обсуждались "совместные инфраструктурные проекты".

● Пломбииир! Гауляйтер Крыма константинов: «Сегодня достаточно безопасно в Крыму, мы всех ждем. Все пляжи открыты, можно купаться». В результате ракетного удара по Севастополю досрочно завершили отдых 153 человека, 4 погибли, в том числе 2 ребенка. (Продажи туров в Крым обвалились на 20% после атаки на Севастополь)

Зібрав: https://www.facebook.com/annopolsky

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