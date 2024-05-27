Новини однією строкою

● росія нанесла по Україні майже 10 тисяч ударів КАБами, — міністр оборони України Рустем Умєров.

● Болгария выступила с инициативой сформировать на своей территории штаб многонациональной дивизии «Восток» и многонациональный штабной элемент, который будет следить за ситуацией в Черном море. Об этом заявил начальник Штаба обороны Болгарской армии адмирал Эмил Ефтимов.

● Итальянские банки должны прекратить свой бизнес в россии, поскольку пребывание в стране также создает «репутационные проблемы», заявил в субботу управляющий Банка Италии Фабио Панетта. «Оттуда (из россии) вы должны уйти», — сказал Панетта.

● Министр иностранных дел Чехии призывает не поддаваться «сказкам о мире» после нападения русских на Харьков. «Пятница – кремлёвский царь якобы сигнализирует, что хочет мира. Суббота – бомбардировка гипермаркета, полного гражданских. Не покупайтесь на кремлёвские сказки.»

● Потребление нефти в мире в 2024 году: на легковые автомобили почти 26%, грузовики - 16%, нефтехимия - 15,5%, авиация почти 7% - Rystad Energy

● Власти США рассматривают вероятность ужесточения вторичных санкций против иностранных банков, продолжающих деятельность в россии, заявила глава Минфина США Джанет Йеллен. По ее словам, ужесточение санкций коснется тех банков, которые проводят операции, «содействующие военным целям» россии. Она отметила, что санкции будут введены только в том случае, если проведение таких операций будет доказанным.

● российские школьники могут отправиться в лагерь отдыха в Северной Корее уже в июле — NK News. Одно из туристических агентств из Владивостока уже ведёт переговоры об отправке группы детей в международный пионерский лагерь «Сондовон» с аквапарком, океанариумом и парком развлечений. При этом те, кто посещал лагерь ранее, отмечают, что он является воплощением социализма, а пребывание в нём сопровождалось жёсткими ограничениями и ежедневными занятиями на политические темы.

● российских студентов отправят закрывать дефицит кадров в экономике.

● москоммерцбанк с 5 июня прекращает исходящие переводы в долларах. Он был последним доступным «с улицы» банком, который открывал счета и позволял делать клиентам переводы в долларах без ограничений.

● В 2024 году Германия ежемесячно вводит в строй более 1 ГВт солнечных мощностей

● Південнокорейське інформаційне агентство Yonhap повідомляє, що до КНДР відправили російських фахівців, щоб допомогти їй у розробці розвідувального супутника — таким чином росія віддячує Північній Кореї за постачання зброї.

● Рыночная капитализация производителя видеокарт NVIDIA превысила ВВП россии, Канады и Бразилии, достигнув 2,59 триллиона долларов. Личное состояние главы NVIDIA Дженсена Хуанга увеличилось до 91 миллиарда долларов, хотя в начале 2023 года составляло лишь 13,5 миллиарда.

● Премьер Грузии Кобахидзе поручил МИД «сократить контакты с Западом», передаёт Formula TV.

● Премьер Грузии Кобахидзе публично обвинил президента страны Саломе Зурабишвили в «измене родине»

● Пломбииир! Мороженое в россии скоро резко подорожает. Себестоимость молочного уже выросла на 15%, шоколадного — на 25%. Все из-за роста цен на сырьё, какао-бобы, упаковку и логистику.

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