● "Нидерланды остаются преданными поддержке Украины настолько, насколько смогут, и так долго, как будет необходимо. Мы и наши союзники объединены в решимости вернуть в Украину мир и безопасность", - новый нидерландский министр обороны Рубен Брекельманс.

● Люксембургский банк LGT начал закрывать счета клиентам с бизнесом и недвижимостью в россии.

● Пентагон заключил контракт с Lockheed Martin на $226 млн на производство ракет ATACMS, - Минобороны США. Цены варьируются в зависимости от конкретных условий контрактов, объёмов закупок и прочих факторов за единицу ATACMS от ~720,000$ до ~1,000,000{VALUE}lt;/p>

● Евросоюз планируют ввести импортные пошлины на все товары с площадок электронной торговли КНР, в частности Aliexpress, Temu и Shein, в том числе на те, стоимость которых ниже €150 — FT.

● Поставки российской нефти марки Urals в Индию в июне обновили исторический максимум, достигнув 1,6 млн барр. в сутки, сообщает Kpler. Показатель вырос на 13% к июню прошлого года и на 2,2% к маю, в котором был установлен предыдущий рекорд. Общий объем поставок нефти из россии показал второй по величине результат за всю историю — 2,13 млн барр. в сутки. Из-за роста поставок российской нефти больше всего «пострадали» саудовские объемы. Июньский импорт из Саудовской Аравии составил всего 430 тыс. барр./сут., что является самым низким показателем с января 2014 года. Разница между сортами Urals и Dubai составляет $6–7.

● Специальный докладчик ООН по мониторингу "нарушений Израиля" на палестинских территориях Франческа Альбанеза подозревается в получении взятки от прохамасовского фонда в размере 20000$. Фонд оплатил ее частную поездку в Австралию и Новую Зеландию и она не отразила это в своей финансовой отчетности.

● Индекс S&P500 впервые в истории закрылся выше 5500 пунктов.

● Reuters: На саммите НАТО для Украины будут хорошие новости.

● У Чехії компанія UAC запустила виробництво дронів для України. UAC запустила серійне виробництво розвідувальних дронів «Leleka-LR» та ударних «Булава» ексклюзивно для української армії.

● Німеччина запустила виробництво мін PARM. MBDA відновила виробництво протитанкових мін PARM та розкрила параметри їх модифікованої версії PARM NextGen.

● Трамп обдумывает сделку, в рамках которой НАТО обязуется не расширяться на восток – в частности, на Украину и Грузию – и ведет переговоры с путиным о том, какую часть украинской территории москва может оставить себе, - Politico со ссылкой на источники. Также отмечается, что Трамп может отозвать гарантии безопасности для стран альянса, тратящих меньше 2% ВВП на оборону. В то же время Politico отмечает, что речь идет пока о проекте, а не о готовом решении.

● В ходе учений Valiant Shield в Тихом океане ВМС США испытали новую систему высокоточного дальнобойного вооружения. С Гуама также запустили с высотные аэростаты и новые выносливые беспилотники ISR Vanilla Ultra-Long Endurance Unmanned Aircraft System.

● Власти Литвы подготовили план эвакуации Вильнюса на случай войны.

● Германия выплатит компенсации жертвам оккупации в Польше. ФРГ "признает тяжесть своей вины" и ответственность "за миллионы жертв немецкой оккупации" во время Второй мировой войны, заявил федеральный канцлер Олаф Шольц после встречи с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Берлин выплатит компенсации примерно 40 тысячам поляков, сумма выплат не уточняется. По словам Туска, финансовая помощь должна поступить в течение нескольких месяцев. Премьер Польши назвал заявление канцлера ФРГ правильным шагом. "Нет такой суммы денег, которая могла бы компенсировать все, что произошло во время Второй мировой войны", - сказал он. Тем не менее обещанная Шольцем помощь может положительно сказаться на отношениях двух государств

● Еще одного российского миллиардера лишили гражданства Кипра.

● Китайские банки побежали с московской биржи после американских санкций.

● россия сократила добычу и экспорт необработанных алмазов по итогам прошлого года, следует из опубликованной Кимберлийским процессом статистики. По данным организации, добыча алмазов в рф снизилась на 11%, до 37,3 млн карат, экспорт — на 12%, до 32,4 млн карат.

● «Аэрофлот» столкнулся с нехваткой бортпроводников и массово отменяет рейсы.

● Совфед исключил полис ОСАГО из списка обязательных документов при регистрации автомобиля.

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