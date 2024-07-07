● Молдова будет генерировать электроэнергию Украине в обмен на газ - МИД. На территории Молдовы разместят генерационные установки, которые будут использовать природный газ, поставляемый Украиной, говорится в заявлении.

● Компанія Hensoldt отримала контракт на постачання Латвії та Словенії радарів TRML-4D. Ці німецькі радари призначені роботи у складі зенітних ракетних комплексів IRIS-T SLM.

● У Литві розробляють спеціальний застосунок, який дасть можливість компаніям і громадянам робити пожертви на оборону країни.

● Amazon створить для уряду Австралії хмарне сховище для розміщення секретних даних у галузі оборони та національної безпеки. Основними користувачами цієї бази даних стануть міністерство оборони та розвідувальна служба країни.

● Китайские банки отказались принимать платежи за товары, перевозимые в россию по железной дороге.

● Отрыв при подсчёте голосов на выборах президента Ирана достиг двух миллионов. Новым президентом Ирана становится реформист Масуд Пезешкиан.

● Міноборони Литви вирішило закупити різні типи безпілотників на 36 мільйонів євро.

● На саммите НАТО официально объявят о передаче 4-х систем ПВО, – Politico. 3 из них были объявлены ранее (SAMP-T от Италии, Patriot от Румынии, Patriot от Германии - сегодня доставили). 4-й батареей ПВО будет Patriot от США, о которой объявят в течении следующей недели.

● YouTube удалил канал производителя танков «Уралвагонзавода».

● Новый министр обороны Британии Джон Хили был в Киеве в 2022: Если после выборов сменится правительство, то решимость Британии поддерживать Украину, противостоять агрессии и привлечь путина к ответственности за военные преступления – нет. Это мировая война за наши общие ценности.

● Візит Орбана до Москви є образою для українського народу, - прем’єр Швеції Крістерссон.

● Уряд Угорщини скасував заплановану зустріч свого та німецького очільників МЗС після того, як Шольц розкритикував візит Орбана у Москву. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела

● Китай с 1 июля ввел экспортный контроль над широким ассортиментом продукции, которая может использоваться в военной промышленности и товарах двойного назначения. Такое решение 30 мая приняло Министерство торговли КНР. Новые требования вводятся для всех экспортеров, но они уже затруднили доставку в россию промышленного оборудования и техники, жалуются российские импортеры. Некоторые из них уже столкнулись из-за этого с проблемами.

● Казахстан начал задерживать фуры российских грузоперевозчиков, везущих в соседнюю страну европейские товары в иностранных полуприцепах после перецепки на границе с Евросоюзом.

● Главной темой саммита НАТО станут поставки оружия и подготовка военных для Украины, — генсек НАТО Столтенберг. Также саммит НАТО примет решение о расширении подготовки ВСУ в Польше.

● НАТО перебросит в Польшу дополнительные системы ПВО.

● США отменили военные учения с Грузией из-за закона об иноагентах.

● Крупнейший банк Скандинавии обвинили в отмывании почти $4 млрд российских денег.

● Эрдоган обвинил Запад в разжигании Третьей мировой войны вопреки желанию путина достичь мира.

● На Мосбирже начались проблемы с турецкими лирами из-за санкций США.

● россия побила 10-летний рекорд по количеству психических расстройств у граждан.

● Ставки по ипотеке в рф выросли до рекордных 23%. Средняя одобренная ставка с начала июля составляет уже 18,9%, однако спрос даже по таким ставкам ещё сохраняется.

● Пломбииир! За отказ слушать стоя гимн россии на выпускном оштрафуют родителей девятиклассников из Нальчика. Их дети при этом закрывали уши руками.

Зібрав: https://www.facebook.com/annopolsky

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