● В Украине приняли закон об отмене перехода с зимнего на летнее время с 2025 года

Полковника Романа Червінського, колишнього начальника 5-го управління Департаменту контррозвідки СБУ і колишнього в. о. командира військової частини Сил спецоперацій, відпустили під заставу у 9 млн гривень. Заставу за Червінського вніс Петро Порошенко

Байден заявил, что готов к новым дебатам с Трампом в сентябре.

Президент Финляндии утвердил закон об ограничении приема беженцев и возможности их выдворения на границе с россией. Финский закон о выдворении беженцев вступит в силу с 22 июля, сообщает канцелярия президента.

Орбан предложил ЕС восстановить дипломатические отношения с россией.

Ряд депутатов Европарламента требуют лишить Венгрию права голоса в ЕС после поездок Орбана в россию и Китай, - пишет Politico.

Уряди України та Чехії на спільному засіданні у Празі підписали дві угоди про спільне виробництво зброї, повідомив Шмигаль. За словами прем’єра, перша угода стосується будівництва в Україні нового патронного заводу, друга — виробництва штурмових гвинтівок компанії Colt CZ Group

Зять Трампа купує одну з провідних фінкомпаній Ізраїлю

Ілон Маск виділятиме щомісяця $45 млн на підтримку президентської кампанії Трампа — WSJ

Предприниматели, ведущие бизнес с Китаем, столкнулись с новой проблемой - платежи через ВТБ Шанхай, главный банк для расчетов с Китаем, перестали доходить до китайских контрагентов - Ведомости

"Лаборатория Касперского" начнет сокращать свою деятельность в США с 20 июля, не видит перспектив для ведения бизнеса там на фоне санкций.

Около 115 тысяч человек остались без света в Бурятии из-за аварии на ГРЭС, сообщил глава республики

Ограничения энергопотребления на 1,5 гвт введены в энергосистеме юга рф из-за сбоя в работе генерирующего оборудования Ростовской АЭС — Минэнерго

Часть потребителей отключена в оккупированном Севастополе из-за перегрузки в электросети, введен график временной подачи электроэнергии, сообщает "Севастопольэнерго"

Кадыров публично раскритиковал Силуанова за то, что он не дает Чечне финансировать региональные выплаты за счет федерального бюджета

В Татарстане по местному телевидению пустили обращение имама, который учит правильно бить («побивать») жену.

В РПЦ выступили за законодательный запрет оккультных и магических услуг

Новый прогноз Банка россии будет предусматривать возможность повышения ключевой ставки до 20%, полагают аналитики Альфа-Банка. Другие эксперты, опрошенные РБК, также допускают сценарий с повышением ставки до 20%.

Конкурс по метанию засохшего навоза провели в Пермском крае. Принять участие в нём приехали сотни россиян, из-за чего скопились огромные очереди.

Новости портала «Весь Харьков»