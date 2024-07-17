Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:00
Просмотров: 23

Новини

Новини

● В Украине приняли закон об отмене перехода с зимнего на летнее время с 2025 года

Полковника Романа Червінського, колишнього начальника 5-го управління Департаменту контррозвідки СБУ і колишнього в. о. командира військової частини Сил спецоперацій, відпустили під заставу у 9 млн гривень. Заставу за Червінського вніс Петро Порошенко

Байден заявил, что готов к новым дебатам с Трампом в сентябре.

Президент Финляндии утвердил закон об ограничении приема беженцев и возможности их выдворения на границе с россией. Финский закон о выдворении беженцев вступит в силу с 22 июля, сообщает канцелярия президента.

Орбан предложил ЕС восстановить дипломатические отношения с россией.

Ряд депутатов Европарламента требуют лишить Венгрию права голоса в ЕС после поездок Орбана в россию и Китай, - пишет Politico.

Уряди України та Чехії на спільному засіданні у Празі підписали дві угоди про спільне виробництво зброї, повідомив Шмигаль. За словами прем’єра, перша угода стосується будівництва в Україні нового патронного заводу, друга — виробництва штурмових гвинтівок компанії Colt CZ Group

Зять Трампа купує одну з провідних фінкомпаній Ізраїлю

Ілон Маск виділятиме щомісяця $45 млн на підтримку президентської кампанії Трампа — WSJ

Предприниматели, ведущие бизнес с Китаем, столкнулись с новой проблемой - платежи через ВТБ Шанхай, главный банк для расчетов с Китаем, перестали доходить до китайских контрагентов - Ведомости

"Лаборатория Касперского" начнет сокращать свою деятельность в США с 20 июля, не видит перспектив для ведения бизнеса там на фоне санкций.

Около 115 тысяч человек остались без света в Бурятии из-за аварии на ГРЭС, сообщил глава республики

Ограничения энергопотребления на 1,5 гвт введены в энергосистеме юга рф из-за сбоя в работе генерирующего оборудования Ростовской АЭС — Минэнерго

Часть потребителей отключена в оккупированном Севастополе из-за перегрузки в электросети, введен график временной подачи электроэнергии, сообщает "Севастопольэнерго"

Кадыров публично раскритиковал Силуанова за то, что он не дает Чечне финансировать региональные выплаты за счет федерального бюджета

В Татарстане по местному телевидению пустили обращение имама, который учит правильно бить («побивать») жену.

В РПЦ выступили за законодательный запрет оккультных и магических услуг

Новый прогноз Банка россии будет предусматривать возможность повышения ключевой ставки до 20%, полагают аналитики Альфа-Банка. Другие эксперты, опрошенные РБК, также допускают сценарий с повышением ставки до 20%.

Конкурс по метанию засохшего навоза провели в Пермском крае. Принять участие в нём приехали сотни россиян, из-за чего скопились огромные очереди.

Новини

Новини

Новини

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Оперативна інформація станом на 16.00 16.07.2024 щодо російського вторгнення
16.07.2024 17:25    158
АРМА передало в держуправління арештоване майно "Межигір’я"
16.07.2024 11:25    172
Українці брали участь у 26 миротворчих місіях ООН
16.07.2024 11:11    140
Заволодіння 62 млн грн при закупівлі програмного забезпечення: слідство завершено
16.07.2024 10:59    149
"Отдых" детей «днр» в военных лагерях
16.07.2024 10:46    149
В країнах Балтії та Польщі рф намагалася влаштувати щонайменше вісім диверсій впродовж декількох останніх років
16.07.2024 10:33    146
Судитимуть депутата облради, якого викрили на хабарі від військового за сприяння в оформленні матдопомоги
16.07.2024 10:21    144
Применение РОВ Shahed-131/136, fpv-дронов и ББ “Ланцет” за вторую неделю июля
16.07.2024 10:08    147
Німеччина майже непомітно передала Україні велику партію військової допомоги
16.07.2024 09:56    126
Звинувачення України у підготовці підриву Київської ГЕС та Канівського водосховища – це провокація рф
16.07.2024 09:44    164
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 