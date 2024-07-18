● Заявление Марьяны Безуглой о выходе из фракции "Слуга народа" зачитали на заседании Рады. Теперь она внефракционный депутат. Во фракции "Слуга народа" остается 234 депутата. Для того, чтобы быть монокоалицией, необходимо 226 депутатов.

● НАТО готовится к военному конфликту, заявил в интервью порталу Wirtualna Polska президент Польши Анджей Дуда. По словам Дуды, альянс должен быть настолько сильным, чтобы ни у кого не было смысла на него нападать. Он добавил, что «потенциальная война россии с Западом будет невероятно близка, если москва одержит верх в конфликте в Украине».

● У Києві знову побито температурний рекорд: зафіксували найтепліше 15 липня в історії спостережень. Цього дня було 34,2°С - на пів градуса вище за рекорд 1883 року.

● Нардепи беруть з бюджету компенсацію на оренду 20.000 грн – самі витрачають на авто та Rolex, — Слідство.Інфо посилаючись на декларації. Держава витратила 64,5 мільйона гривень на компенсації за оренду житла для народних депутатів, тоді як деякі з них витрачають значні суми на коштовності та елітні авто.

● Німеччина виділить 10 мільйонів євро на відбудову дитячої лікарні "Охматдит", зруйнованої внаслідок ракетного удару рф 8 липня, - пише Deutsche Welle

● З 17 липня ЦНАПи не будуть оновлювати військові дані, повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін. За його словами, це повʼязано із тим, що робота ЦНАПів "жодним чином" не підпорядковується Міноборони. Натомість дані з 17 липня все ще можна буде оновити у Резерв+ та територіальних центрах комплектування.

● Литва с 18 июля закроет въезд в страну легковым машинам с беларусскими номерами, сообщил таможенный департамент республики.

● ЕС согласовал очередное продление на полгода, до конца января 2025 года, экономических санкций против россии, введенных в 2014 году.

● Зеленский подтвердил обмен военнопленными по формуле 95 на 95

● Китай приостановил консультации с США по контролю над вооружениями и нераспространению из-за продажи Вашингтоном вооружения Тайваню, сообщил МИД КНР

● Кабинет министров Германии планирует сократить в 2025 году военную помощь Украине в два раза, до 4 млрд евро с примерно 8 млрд евро в 2024 году, пишет Reuters.

● НАТО призначила своїм головним представником в Україні екс-заступника генсека з військової політики британця Патріка Тернера.

● Жители Южной Кореи впервые предпочли собственное ядерное оружие военной защите США

● Голод уже не актуально — Газу накрыл мусорный кризис: “Запах убивает нас”

● В Подмосковье партизаны подожгли электровоз. Случилось это прошлой ночью. Неизвестный поджег заднюю кабину электровоза на станции Петелино в Одинцовском районе. Возгорание тушили почти полчаса силами двух пожарных расчетов.

● Ни дня без пожаров: в Краснодаре можно полыхнуло в парке возле стадиона ФК "Краснодар"

● О ситуации в БНР: «серая зона», отсутствие компенсаций за поврежденное имущество, напряжение между гражданскими и военными. Рашисты в Белгородской области начали подозревать, что «сво» идет не по плану... Тревожно.

● Охлобыстин заявил, что "украинцы — те же самые русские, просто нацисты" и призвал к уничтожению Украины как государства. 3 недели назад Охлобыстин появился в санкционном списке ЕС

● В оккупированном Крыму блэкаут продолжается. Как не успокаивали росвласти, что все работы на АЭС завершены и юг рф уже с электричеством, жители оккупированного Крыма сигнализируют об обратном.

● Пломбииир! В Санкт-Петербурге участникам войны, инвалидам, малоимущим и многодетным организовали выдачу материальной помощи в виде чесночного соуса Heinz. Акцию объявил глава округа Горелово Дмитрий Иванов, который, кстати, ещё и участвует в выборах в муниципальный совет депутатов.

● Росстат засекретил статистику, раскрывшую смертность на войне в Украине

● Центробанк рф засекретил последние доступные данные о торгах долларом и евро

● Рекордное число россиян получило убежище в США. За последний год иммиграционные суды США удовлетворили почти 3 тысячи прошений россиян о предоставлении убежища, что является рекордом с 2001 года, сообщает TRAC. Еще 36 тысяч человек ждут слушаний, которые в среднем проходят через 977 дней после подачи прошения. Это означает, что сейчас решения получают те, кто подавал заявления в 2021 году. Массовый отъезд россиян произошел в 2022 году после начала военного конфликта с Украиной. Многие уехали из-за риска уголовного преследования за участие в протестах и высказывания в интернете.

Новости портала «Весь Харьков»