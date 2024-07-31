● В "Укренерго" повідомили, що найближчі 3 місяці можуть пройти з мінімальними обмеженнями або без відключень електроенергії взагалі, якщо не буде нових обстрілів.

● Генштаб підтвердив нічне ураження нафтобази «Логістичний центр №43» в селищі Вози Курської області рф. Там спалахнула пожежа.

● МЗС Ізраїлю закликає НАТО виключити Туреччину з Альянсу після того, як президент Ердоган пригрозив "увійти в Ізраїль".

● Суд відправив за ґрати на 4 роки колишнього сторожа столичної поліклініки Вадима Мошкіна, який у червні 2023 року не відкрив укриття під час повітряної тривоги.

● У Венесуелі спалахнули багатотисячні протести після "перемоги" Ніколаса Мадуро на президентських виборах.

● США начали перебрасывать танки в Польшу для усиления восточного фланга НАТО.

● «Військово-промисловий комплекс США уклав 5 угод на виробництво зброї на території України, всі вони закриті і знаходяться в процесі реалізації», — Пенні Прітцкер.

● Нідерланди замовили у Сполучених Штатів крилаті ракети AGM-158 JASSM-ER для озброєння винищувачів п’ятого покоління F-35A.

● В Венесуэле начали блокировать «Википедию» на фоне протестов.

● МЗС Ізраїлю закликає НАТО виключити Туреччину з Альянсу після того, як президент Ердоган пригрозив "увійти в Ізраїль".

● Угорщина дозволила росіянам та білорусам в'їзд на свою територію без будь-яких перевірок безпеки.

● McDonald's уперше після пандемії отримав падіння продажів. Компанія пообіцяла переглянути ціни.

● Прем'єр Грузії поїде на інавгурацію нового президента Ірану

● В Грузії з четверга почнуть реєструвати "іноагентів"

● Данія призупинила чотирирічне військове співробітництво з Грузією, бюджет якого становив приблизно 71,5 мільйона данських крон (майже 10 млн євро).

● Иностранные доноры, которые финансируют грузинские неправительственные организации (НПО), призывают их не регистрироваться в реестре иноагентов. Об этом заявил на брифинге спикер парламента Грузии Папуашвили.

● Туреччина скасувала візит свого міністра до Афін на тлі нової напруженості між країнами

● У Молдові назвали фейком поширювану в російських соцмережах заяву міністра закордонних справ Міхая Попшоя про нібито видачу Україні чоловіків призовного віку.

● Міністерство культури та інформаційної політики працює над тим, щоб повернути в державне управління низку історичних та релігійних пам’яток. Серед них Свято-Успенська Почаївська та Святогірська лаври, якими досі користується Українська православна церква московського патріархату.

● Київ за потреби готовий до участі у консультаціях з ЄС щодо ситуації довкола транзиту нафти російського "Лукойлу", якщо Брюссель вирішить задіяти відповідний механізм, заявив речник МЗС Георгій Тихий

● Очевидцы сообщили о пингвине, плавающем в Чёрном море у берегов Одессы. Как птица туда забрела, остаётся загадкой.

● Власти Италии арестовали активы российского бизнесмена и президента БК «Монако» Алексея Федорычева. Среди них — старинный замок в столице Тосканы.

● госдура приняла законопроект об обязанности блогеров-владельцев каналов с более 10 тыс. подписчиков передавать сведения о себе в Роскомнадзор.

● Наконец-то россия опередила Америку: она стала лидером по украденным персональным данным. Ведь в открытом доступе находятся данные почти каждого россиянина. Только за последние полгода в сеть утекли данные 144 млн россиян.

● Приговоренный в Беларуси к смертной казни гражданин Германии Рико Кригер обратился к Лукашенко с прошением о помиловании

● госдура приняла закон, ограничивающий число sim-карт на одного человека: не более 10 для иностранцев и не более 20 для россиян.

● Валентина Матвиенко предложила Центробанку запретить деятельность всех микрофинансовых организаций на территории россии

● госдура приняла закон о запрете «треш-стримов».

● В правительстве рф признали тотальную зависимость россии от иностранного сырья и технологий.

● Масштабна пожежа в російському Єкатеринбурзі на підприємстві науково-виробничого об'єднання "Автоматика". Це постачальник систем керування та радіоелектронного обладнання для російського ВПК.

● В Тюмени пьяная женщина обратила в бегство полицейского, который приехал спасать её от избиения.

● Пломбииир!!! В російських магазинах зникла частина продуктів після депортації мігрантів — РосЗМІ

Зібрав: facebook.com/annopolsky

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