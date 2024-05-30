Новини однією строкою

● Уже 11 стран разрешили Украине бить их оружием по территории рф. "За" выступили Канада, Франция, Литва, Латвия, Швеция, Эстония, Польша, Финляндия, Чехия, Великобритания и Нидерланды.

● 19 загиблих та 54 поранених: в Харкові завершено пошукові роботи в Епіцентрі

● Швеция передаст весь свой парк бронетранспортеров Pbv 302 для комплектования новых бригад украинской армии (видимо несколько сотен единиц). В комплект войдут и ракеты «воздух-воздух» Jaktrobot Rb 99 (AMRAAM), а также артиллерийские 155-милиметровые боеприпасы, транспорт для перевозки топлива, ресурсы для обслуживания ранее переданной техники, терминалы спутниковой связи и прочее.

● Reuters: Госсекретарь США Энтони Блинкен приземлился в столице Молдовы Кишиневе. Єто первая остановка в кратком европейском турне, направленном на укрепление западной поддержки Украины среди союзников по НАТО и соседних стран.

● В Европарламенте прошли обыски по делу о связи депутатов с российской пропагандой и Медведчуком. Обыски по делу о российском влиянии начались в среду утром в офисах Европарламента в Брюсселе и Страсбурге, их проведение подтвердила прокуратура Бельгии.

● Лукашенко вивів Білорусь із договору про участь у Європейському військовому договорі.

● Шведські фахівці допоможуть Україні створити власний оборонний науково-дослідний інститут.

● Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен: Совершенно очевидно, что украинцы должны наносить удары и внутри россии. Это не должно быть предметом дискуссий, и я надеюсь, что другие страны, которые имеют другую позицию, изменят ее.

● Уголовный процесс против Дональда Трампа - слушания в Нью-Йорке завершились, суд заслушал заключительные мнения сторон. Теперь решение должны вынести присяжные - их консультации могут длиться от нескольких часов до нескольких дней. Трампа обвиняют в подделке документов для скрытия негативной информации о себе во время избирательной кампании 2016 года. Если присяжные вынесут обвинительный вердикт, судья Хуан Мерчан назначит объявление меры наказания на отдельный день. Трампу может грозить суммарно до 136 лет лишения свободы, условный срок или денежный штраф. Обвинительный приговор не помешает ему вновь баллотироваться на выборах.

● российские сырьевые компании начали использовать криптовалюту для расчётов с китайскими компаниями. Сразу несколько крупных отечественных производителей металла перешли на расчёты в USDT. Большинство расчетов осуществляются через Гонконг.

● МВФ допустил полный отказ Евросоюза от импорта российских энергоресурсов к 2030 году. В докладе отмечается, что доля россии в импорте газа в ЕС «резко снизилась» с 41% в 2021 году до 15% за первые десять месяцев 2023 года. Согласно данным, Германия начала переориентировать свой импорт газа с 2021 года, когда 65% газа поступало из россии, на Норвегию, доля которой в немецком импорте газа увеличилась с 19% до 60%. Импорт российского газа более чем на 15% также сократился у Хорватии, Эстонии, Финляндии, Латвии, Нидерландов, Польши, Португалии и Швеции.

● Швеция объявила о крупнейшем в её истории пакете военной помощи Украине на $1,3 млрд, – Минобороны. Пакет включает в себя самолеты раннего предупреждения и контроля Saab 340 (AEW&C) (ASC 890).

● У Нідерландах висунули кандидатуру колишнього керівника служби безпеки Діка Схуфа на посаду наступного прем'єр-міністра Нідерландів.

● В Норвегии вступил в силу запрет на въезд в страну для туристов из россии. Транзитные поездки через Норвегию в другие европейские страны, включая Финляндию, теперь также невозможны.

● США осуждают решение парламента Грузии по закону об иноагентах, угрожают визовыми ограничениями и последствиями для евроинтеграции — Госдепартамент.

● Китайская Alibaba с 28 мая перестала принимать оплату с российских и связанных с рф счетов.

● Минобороны Литвы: Оборонно-промышленный комплекс Литвы будет передавать свои новые разработки БПЛА вооруженным силам Украины, чтобы оценить их возможности на поле боя, и улучшить. Таким образом будет передана пария литовских аналогов "ланцет", которая недавно была представлена на выставке дронов.

● Суд постановив поновити Ірину Фаріон на посаді професорки "Львівської політехніки", повідомило видання Zaxid.net. Також їй мають виплатити зарплату за пів року вимушеного прогулу.

● КНДР запустила в Південну Корею повітряні кулі зі сміттям. Починаючи з вечора вівторка до обіду середи понад 260 повітряних куль навантажені пластиковими пляшками, батарейками, туалетним папером і екскрементами (https://www.dw.com/uk/u-kim-cen-ina-zapustili-v-pivdennu-koreu-sotni-kul-zi-smittam-i-lajnom/a-69215125)перетнули кордон і впали в різних місцях по всій Південній Кореї. Влада країни закликає населення повідомляти про падіння куль і не наближатися до них.

● Канцлер Шольц, похоже, поддерживает (???) разрешение для Украины наносить удары по рф западным оружием, - пишет The Guardian. Издание сообщает, что когда во время государственного визита в Германию об этом высказался Президент Макрон, канцлер также поддержал Украину в этом вопросе.

● У россиян и бизнеса по требованию путина заберут в бюджет 17 триллионов рублей. Минфин внес законопроект о крупнейшей налоговой реформе: с 2025 года повышаются НДФЛ, налог на прибыль и налоги на малый бизнес.

● Бывший охранник путина Алексей Дюмин назначен секретарем Государственного Совета, сообщил кремль

● У росії створили підрозділ для вербування найманців у Африці.

● рф. Налог на прибыль компаний поднимут с 20 до 25% — Минфин.

● Минфин рф предлагает увеличить налог на добычу полезных ископаемых . Так, НДПИ при добыче железа предлагается повысить в 1,15 раза, для производителей калийных удобрений - в 2,3 раза, для фосфорных - в 2 раза, следует из материалов Минфина.

● россия вошла в топ-3 стран по распространению кори после роста заболеваемости на 18500%.

● российским IT-компаниям отменят нулевой налог на прибыль.

● Пломбииир! Майские заморозки повредили до 70% яблонь в центральной Соссии, что приведет к существенному падению урожая в этом году. «О косточковых (вишня, слива, абрикос) можно вообще забыть – останемся в центральной зоне без урожая. По яблокам есть призрачная надежда хоть что-то сохранить», — заключил президент ассоциации производителей плодов, ягод и посадочного материала Игорь Муханин. Скорее всего яблоки придется закупать за границей.

Зібрав: https://www.facebook.com/annopolsky

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