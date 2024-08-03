● Туреччина ратифікувала угоду про вільну торгівлю з Україною. Вона передбачає скасування Стамбулом ввізного мита для 93,4% промислових й 7,6% сільськогосподарських товарів.

● США визнали опозиційного кандидата Гонсалеса переможцем президентських виборів у Венесуелі.

● Камала Харрис обходит Трампа на 4 п.п. 49% / 45% на национальном уровне по опросу Civiqs.

● В Стамбуле спустили на воду второй корвет ВМС Украины турецкой постройки класса ADA «Гетман Иван Выговский»

● F-16, которые прибыли в Украину, сделают переломный момент в борьбе с путиным и его самолетами Су-35 — Минобороны Британии.

● Філіппіни та В’єтнам проведуть морські навчання для протидії Китаю. Це перші тренування такого типу між В’єтнамом та Філіппінами.

● Латвія завершила зведення паркану на кордоні з Білоруссю.

● Еврокомиссия посоветовала Венгрии и Словакии искать альтернативу российской нефти. Других решений проблемы Союз не видит. Об этом комиссар ЕС по торговле Валдис Домбровскис написал в письмах, которые он направил в Будапешт и Братиславу.

● США назвали россию и Китай «самыми значительными разведывательными угрозами».

● Байден під час розмови з Нетаньягу підтвердив відданість безпеці Ізраїлю від «усіх загроз з боку Ірану».

● В Турции заблокирован доступ к Instagram. С сегодняшнего утра в стране пользователи не могут зайти в приложение.

● Google снял с себя ответственность за технические проблемы с YouTube в россии.

● Партия "Альтернатива для Германии" может передать рф данные разведки ФРГ при успехе на выборах, считает зампредседателя парламентской фракции СвДП Константин Куле. По его словам, АдГ опасна для страны не только своими "правоэкстремистскими взглядами", но и тем, что является "длинной рукой авторитарных режимов россии и Китая в Германии". Как заявил представитель немецких либералов, даже в случае успеха АдГ на выборах на востоке Германии правые популисты не должны автоматически получить доступ к данным немецких секретных служб. "Если мы позволим передавать разведывательную информацию АдГ, то можно сразу передавать ее Владимиру путину", - отметил Куле

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● Железный занавес опускается всё ниже. Google, Google Android и IOS скоро заблокируют в россии, сообщил депутат госдуры Алексей Диденко. Он добавил, что это будет сделано не по инициативе госдуры.

● Вслед за банками, системой платежей ЦБ и рядом других сервисов в пятницу, 2 августа, «упала» электронная система судов общей юрисдикции москвы.

● Вадим Красиков мог участвовать в убийстве Анатолия Собчака, предполагают западные спецслужбы — BILD. Как стало известно BILD, западные разведки предполагают, что путин и Красиков были тесно связаны в прошлом и что киллер обладает знаниями, опасными для кремля. российский диктатор мог опасаться, что Красиков раскроет важную информацию, если останется в немецкой тюрьме — из мести российскому режиму, который не делает всё для его освобождения, или чтобы заключить сделку с властями Германии. Есть подозрение, что Красиков мог сыграть роль в приходе путина к власти. Считается, что в 1990-е годы он работал на Анатолия Собчака и его заместителя и принимал меры против их политических оппонентов. Однако в феврале 2000 года, через несколько недель после вступления путина в должность президента, Собчак скоропостижно скончался. Официальная причина смерти — сердечный приступ — осталась всего лишь одной из версий. Родственники предполагали, что Собчак был убит. Имеет ли Красиков отношение к предполагаемому убийству политического наставника путина? И не ведёт ли след к самому путину? Западная разведка подозревает именно это и предполагает, что именно поэтому путин так настойчиво боролся за освобождение Красикова. российский диктатор придаёт большое значение тому, что известно о его прошлом. Если подозрения спецслужб в его причастности к убийству Собчака верны, это поставит под сомнение любимую черту характера путина — преданность, которую он якобы так высоко ценит.

● В госдуре предложили законодательно запретить «вебкам».

● В Генпрокуратуре предупредили о вторжении силовиков в дома россиян из-за нового закона о мигрантах.

● Власти Казани заявили о необходимости согласования сценических костюмов артистов и их команды перед выступлениями.

● россияне стали чаще закладывать имущество ради кредитов.

● Матвиенко: "Никаких территориальных уступок Украине не может быть и не будет. Мне кажется, сейчас главная задача — добиться целей специальной военной операции, завершить успешно специальную военную операцию и дальше думать о следующих шагах".

● «АвтоВАЗ» второй раз за месяц заявил о проблемах с комплектующими из Китая.

● «Резервы практически исчерпаны». Военная экономика путина выбилась из сил.

● российские школьники переиграли и уничтожили Роскомнадзор — они придумали, как смотретть «Ютуб» без замедления.

● Госпропаганде велели называть выданных по обмену политзаключенных «агентами» Запада.

● Сенатора Савельева задержали прям в Совете Федерации по подозрению в подготовке убийства бизнес-партнера. До прихода в Совфед он на протяжении 17 лет был депутатом госдуры. Сенатор Савельев нанял бывшего сотрудника ФСИН в качестве киллера, убийство должно было стоить 100 тысяч долларов. Причиной для организации убийства стала растрата денег партнером Савельева. Средства принадлежали обществу, управляемому совместно Савельевым и его знакомым. Убийство не состоялось, поскольку экс-сотрудник ФСИН обратился в ФСБ — Известия

Зібрав: facebook.com/annopolsky

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