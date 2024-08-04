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● После обмена заключёнными МИД ФРГ в очередной раз порекомендовал гражданам Германии не ездить в россию.

● Демократическая партия США выбрала Харрис кандидатом в президенты.

● Румыния планирует совместно с Украиной разработать ракеты Р-360 "Нептун", — Army Recognition.

● Турция утвердила соглашение о зоне свободной торговли с Украиной.

● Венгрия отказалась менять российскую нефть на поставки из других стран.

● Венесуэла может отдать странам БРИКС права на разработку нефти и газа. По словам президента Венесуэлы Мадуро, «БРИКС — это гигантский рынок для национальных производителей», и страна нацелилась на него, поскольку стремится развивать экспортную модель экономики. Венесуэла занимает первое место в мире по запасам нефти.

● В Твиттере заметили, что Пентагон и Вашингтон готовят что-то грандиозное. Твиттерские выявили: спрос на пиццу возле Пентагона зашкаливал в пятницу вечером, а бары возле Пентагона и Вашингтона пустовали. Как правило, после этого в мире происходят важные события)).

Новини

● Колбаса делает вас тупее. В США опубликовали масштабное исследование, которое длилось больше 43 лет. Все эти годы медики и учёные наблюдали за 130 тысячами человек и выяснили, что употребление ультраобработанного мяса вызвало риск развития деменции во взрослом возрасте. Речь о колбасе, сосисках, беконе и других подходящих для бутерброда изделиях.

● Атомный авианосец USS Theodore Roosevelt ВМС США покинул Персидский залив и прибыл в Ормузский пролив.

● Седьмая страна Европы начала закупать азербайджанский газ вместо российского.

● Кипр закрывает воздушное пространство.

● США отправят на Ближний Восток дополнительное число боевых самолетов для помощи Израилю в защите от Ирана — пишет New York Times.

● Британія шукає системи ППО для захисту критичної інфраструктури.

● В Конгрессе США разработан законопроект, согласно которому президент США может ввести санкции в отношении любого финансового учреждения, которое использует китайскую систему трансграничных платежей (CIPS), российскую систему SPFS или иранскую SEPAM.

● Байден снова настаивает на том, чтобы Израиль согласился на соглашение о прекращении огня с ХАМАС.

● Санкции? Какие санкции? Американцы разрешили операции с Мосбиржей, Национальным клиринговым центром и Национальным расчётным депозитарием до 12 октября 2024 года.

● Kongsberg отримав замовлення на ЗРК NASAMS для Норвегії.

● После Иордании – Египет уведомил, что он «будет сопротивляться и предотвращать любой ущерб своему воздушному пространству». Египет намекает Ирану, что он также будет перехватывать ракеты, летящие через его воздушное пространство.

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● российские силовики готовят «охоту» на уехавших россиян.

● В госдуре призвали готовиться к блокировке Google, Android и IOS в россии.

● российским компаниям стали втрое чаще блокировать счета.

● У госкомпаний из-за санкций начались проблемы с выплатой зарплат за рубежом.

● IT-системы судов Москвы рухнули на фоне попыток замедлить YouTube.

● Сургутнефтегаз путина во втором квартале получил убыток в размере почти 129 млрд рублей. Это практически в два раза выше, чем ожидали аналитики. Они связывают убыток с валютной переоценкой «кубышки» «Сургутнефтегаза» из-за укрепления рубля в июне.

● Еще один самолет российской авиакомпании столкнулся с отказом двигателя во время рейса.

● россияне стали чаще просить банки реструктурировать кредиты.

● Мосбиржа приостанавливает публикацию данных про объем торгов золотом.

● российских школьников начали учить разгонять митинги.

● В Бурятии размыло два моста, и вода затопила около 500 домов. Люди остались отрезанными от мира. Лишились жилья и имущества. О надвигающейся катастрофе они предупреждали властей, но никак не смогли привыкнуть, что в россии нет денег на ремонт чего бы то ни было: есть деньги только на ракеты.

● Пломбииир!!! россиян готовят к переходу на отечественный парфюм после ограничения импорта.

Зібрав: facebook.com/annopolsky

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Новости портала «Весь Харьков»

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