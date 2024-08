● Тепер офіційно! F-16 в Україні. Ми забезпечили це, – Зеленський. 31 июля Украина получила первые 10 из 79 F-16. До конца года доставят еще 20, — The Economist.

● Суд возобновит рассмотрение дела Трампа о попытке отменить результаты выборов, — Reuters.

● Правящая коалиция Австрии пришла к соглашению включить в новую стратегию безопасности республики отказ от российского газа рф к 2027 году, пишет австрийская газета Kurier.

● Уряд Норвегії виділив 7,4 млн доларів для програм Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні. Це допоможе надавати допомогу українським дітям та їхнім сім’ям, постраждалим внаслідок збройної агресії рф.

● В магазинах Duty Free в аэропорту Дубая начали принимать рубли. Оплата в российской валюте уже доступна в большинстве магазинов сети.

● На прошлой неделе стало известно, что под давлением Саудовской Аравии россия остановила поставку вооружения йеменским хуситам – группировки из иранской «оси сопротивления», которая уже много месяцев не только с переменным успехом обстреливает Израиль, но и угрожает международному судоходству в Красном море. Теперь оказывается, если верить катарскому сайту Middle East Eye, что в Йемене вовсю орудует российская разведка. Ссылаясь на анонимного американского чиновника, сайт пишет, что ГРУ действует в Йемене уже несколько месяцев, «помогая хуситам в нападении на торговые суда, что, по словам хуситов, является проявлением солидарности с осажденными палестинцами в секторе Газа».

● Чехия инициировала процесс исключения Венгрии из шенгена. В Германии призвали к введению погранконтроля с Венгрией из-за угрозы нацбезопасности

● США и Великобритания призывают своих граждан покинуть Ливан «на любом доступном рейсе».

● Уряд Нідерландів планує посилити протиповітряну оборону новими зенітно-ракетними комплексами NOMADS. Для Нідерландів можуть розробити комплекс NOMADS у новій конфігурації.

● путин усердно вооружает Иран. Орки разместили свою самую мощную систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Мурманск-БН" на стратегически важных объектах Ирана.

● Иран запросил и получил у россии баллистическую ракету «Искандер».

● В Иране - массовые аресты в связи с убийством главаря ХАМАС. Задержаны уже более 20 человек. Среди них - офицеры разведки, военные чиновники и сотрудники резиденции КСИР, где в результате взрыва погиб главарь радикального исламистского движения ХАМАС Исмаил Хания, сообщает The New York Times. Иранские следователи предполагают, что нанятые для убийства лица по-прежнему находятся в Иране. По данным The Daily Telegraph, исполнителями покушения могли быть агенты израильской разведслужбы "Моссад" из числа сотрудников подразделения КСИР "Ансар аль-Махди".

● Малийские повстанцы заявили о гибели более 80 «вагнеровцев» при разгроме правительственных войск на севере страны.

● КНДР обратится к «самым искренним друзьям» в москве за помощью в ликвидации последствий наводнений, если будет необходимость, заявил Ким Чен Ын.

● ВВС Германии и Швеции перехватили два российских истребителя у границ Латвии, — Bild.

● У задержанного замглавы МЧС по Краснодарскому краю нашли 250 миллионов рублей и более 50 объектов недвижимости. Генпрокуратура потребовала изъять имущество заместителя главы ГУ МЧС по Краснодарскому краю Сергея Симоненко, задержанного по уголовному делу 1 августа. Более 20 автомобилей, среди которых машины премиум-класса Zeekr, Lixiang L9, BMW X5, BMW X6. Красиво жить не запретишь.

● На экс-депутата госдуры и одного из авторов первой версии закона об «иноагентах» Магомеда Гаджиева составили протокол об отсутствии «иноагентской» маркировки.

● Геополитическая победа. Правящая коалиция Австрии пришла к соглашению включить в новую стратеги безопасности республики отказ от российского газа к 2027 году.

● В озере Чебакуль в Челябинской области обнаружена холера. Культуру V. Cholerea О139 выделили из проб воды 2 августа. До этого в озере активно купались и рыбачили местные жители.

● россияне начали получать ранее анонсированную смс-рассылку с номера 117 с призывом заключить контракт с Минобороны.

● У Бурятії через паводки прорвало дамбу, введено режим НС. Вода змиває дороги і мости, відрізаючи населені пункти від сполучення з сусідніми містами. Глава регіону Циденов назвав ситуацію досить серйозною, тим паче, що рівень води продовжує зростати.

● Депутат госдуры Татьяна Батышева призвала отправлять на фронт вообще всё, потому что:

а) фронт – это и есть жизнь;

б) государство, отправившее своих граждан на войну, не в состоянии обеспечить их туалетной бумагой.

● YouTube теперь не воспроизводит видео в высоком качестве в большинстве браузеров на территории россии, установленных на стационарных компьютерах и ноутбуках. Власти рф продолжают тормозить видеосервис.

● В работе сервиса Mail.ru произошел сбой после попыток замедлить Youtube в россии.

● В СИЗО Биробиджана умер выступавший против войны пианист.

● Доля россии (РСФСР в советское время) в общем мировом производстве (по ППС) с пика 7-8% в конце советской власти упала до 3% сегодня. По номинальному ВВП доля рф сейчас не более 2%.

● Пломбииир!!! За сбор грибов в россии можно отправиться в тюрьму на 4 года или заплатить за это же штраф до 1 млн рублей, напомнили юристы. Многие краснокнижные или редкие грибы вошли в охраняемый законом перечень только в этом сезоне.

