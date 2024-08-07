Новини
● Після засідання Ставки Зеленський обіцяє, що ракет українського виробництва буде більше
● Высший совет правосудия Украины уволил главу Верховного суда Всеволода Князева и судью Макаровского райсуда Алексея Тандыра. Князева подозревают в получении взятки в $2,7 млн, Тандыр же обвиняется в том, что в конце мая сбил насмерть нацгвардейца на блокпосту.
● США планують ввести додаткові санкції проти Венесуели на тлі протестів у країні та фальсифікації виборів.
● Около $2 трлн потерял американский фондовый рынок после открытия торгов. Индекс Dow Jones упал почти на 3%, Nasdaq — 6%, S&P500 — 4%.
● 99% делегатів підтримали кандидатуру Харріс на посаду президентки США від Демократичної партії
● Камала Харрис выбрала губернатора Миннесоты Тима Уолца на роль кандидата в вице-президенты США, сообщило CNN
● Временный поверенный в делах Молдовы вызван в МИД рф, ему заявлен протест в связи с «недружественными шагами Кишинева» (Учения идут. Вместе с США и Румынией. Страшно мразям)
● Volkswagen повертається в росію через Китай, але не визнає цього
● ЄС офіційно схвалив надання Україні траншу на 4,2 млрд євро
● Президент Бангладеш Шахабуддін розпустив парламент на тлі масових протестів
● Hugo Boss окончательно ушел из россии.
● У одного из крупнейших российских госбанков нашли загадочный бизнес в главном хабе по поставкам кокаина в Европу.
● «Роскосмос» отчитался о потере 180 миллиардов рублей из-за санкции.
● ВТБ с 6 августа повысит ставки по рыночным программам ипотеки до 20,5% годовых.
● В россию стали массово завозить рабочих из Северной Кореи после визита Ким Чен Ына к путину.
● россия помогает Китаю в разы увеличить число ядерных ракет поставками высокообогащенного урана.
● Данные о масштабном допинге среди российских спортсменов снова утекли на Запад.
● Власти потребовали больше рассказывать школьникам о «героях» войны в Украине в новом учебном году.
● Число заболевших коронавирусом в россии с 22 по 28 июля выросло на 14% по сравнению с предыдущей неделей, составив 6200 случаев, или 4,24 случая на 100 000 населения, следует из данных Роспотребнадзора. Этот показатель увеличился в 49 субъектах, в 13 из них он возрос больше чем в среднем по стране.
● российские власти уведомили провайдеров о замедлении YouTube до 128 килобит в секунду — источник «Медузы». На фоне замедления YouTube самыми скачиваемыми приложениями стали Rutube, «VK видео» и бесплатный VPN.
● Через країни Балтії торік в рф завезли вина на 365 мільйонів доларів
● На канале соловьева признались, что ВС рф специально бьёт по украинской инфраструктуре так, что сначала наносят удар, затем ждут приезда спасателей, а потом лупят ещё и по ним. Ну, чтобы вы понимали: они называют это «практический результат».
● На портале публикации правовых актов отсутствует указ путина под номером 666.
● На нафтопереробному підприємстві у республіці Комі (рф) стався вибух і виникла пожежа, – росЗМІ. Всіх співробітників евакуювали. Причини наразі невідомі.
Зібрав: facebook.com/annopolsky