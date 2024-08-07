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● Після засідання Ставки Зеленський обіцяє, що ракет українського виробництва буде більше

● Высший совет правосудия Украины уволил главу Верховного суда Всеволода Князева и судью Макаровского райсуда Алексея Тандыра. Князева подозревают в получении взятки в $2,7 млн, Тандыр же обвиняется в том, что в конце мая сбил насмерть нацгвардейца на блокпосту.

● США планують ввести додаткові санкції проти Венесуели на тлі протестів у країні та фальсифікації виборів.

● Около $2 трлн потерял американский фондовый рынок после открытия торгов. Индекс Dow Jones упал почти на 3%, Nasdaq — 6%, S&P500 — 4%.

● 99% делегатів підтримали кандидатуру Харріс на посаду президентки США від Демократичної партії

● Камала Харрис выбрала губернатора Миннесоты Тима Уолца на роль кандидата в вице-президенты США, сообщило CNN

● Временный поверенный в делах Молдовы вызван в МИД рф, ему заявлен протест в связи с «недружественными шагами Кишинева» (Учения идут. Вместе с США и Румынией. Страшно мразям)

● Volkswagen повертається в росію через Китай, але не визнає цього

● ЄС офіційно схвалив надання Україні траншу на 4,2 млрд євро

● Президент Бангладеш Шахабуддін розпустив парламент на тлі масових протестів

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● Hugo Boss окончательно ушел из россии.

● У одного из крупнейших российских госбанков нашли загадочный бизнес в главном хабе по поставкам кокаина в Европу.

● «Роскосмос» отчитался о потере 180 миллиардов рублей из-за санкции.

● ВТБ с 6 августа повысит ставки по рыночным программам ипотеки до 20,5% годовых.

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● В россию стали массово завозить рабочих из Северной Кореи после визита Ким Чен Ына к путину.

● россия помогает Китаю в разы увеличить число ядерных ракет поставками высокообогащенного урана.

● Данные о масштабном допинге среди российских спортсменов снова утекли на Запад.

● Власти потребовали больше рассказывать школьникам о «героях» войны в Украине в новом учебном году.

● Число заболевших коронавирусом в россии с 22 по 28 июля выросло на 14% по сравнению с предыдущей неделей, составив 6200 случаев, или 4,24 случая на 100 000 населения, следует из данных Роспотребнадзора. Этот показатель увеличился в 49 субъектах, в 13 из них он возрос больше чем в среднем по стране.

● российские власти уведомили провайдеров о замедлении YouTube до 128 килобит в секунду — источник «Медузы». На фоне замедления YouTube самыми скачиваемыми приложениями стали Rutube, «VK видео» и бесплатный VPN.

Новини

● Через країни Балтії торік в рф завезли вина на 365 мільйонів доларів

● На канале соловьева признались, что ВС рф специально бьёт по украинской инфраструктуре так, что сначала наносят удар, затем ждут приезда спасателей, а потом лупят ещё и по ним. Ну, чтобы вы понимали: они называют это «практический результат».

● На портале публикации правовых актов отсутствует указ путина под номером 666.

Новини

● На нафтопереробному підприємстві у республіці Комі (рф) стався вибух і виникла пожежа, – росЗМІ. Всіх співробітників евакуювали. Причини наразі невідомі.

Зібрав: facebook.com/annopolsky

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Новости портала «Весь Харьков»

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