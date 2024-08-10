● Ровно 25 лет назад, 9 августа 1999 года, Ельцин объявил, что его преемником станет путин. Итоги 25 лет:

1. Имея ресурс в $8трлн только от экспорта и 25 лет упустили шанс построить современную экономику.

2. Борясь за суверенитет попали в глубокую экономико-политическую зависимость от Китая.

3. Потеряли космос, науку, сельскую медицину, гр.авиастроение, автомобилестроение.

● ЗСУ прорвали две линии фортификационных сооружений в Курской области. Их стоимость – 15 млрд. На то, чтобы это сделать, у украинских солдат ушло 20 часов.

● Минобороны рф сообщило о переброске резервов в Курскую область: РСЗО, артиллерийские орудия, танки, автотехника

● Обстановка в Курской области признана чрезвычайной ситуацией федерального характера — МЧС.

● В госдуре обвинили Великобританию в подготовке наступления ВСУ в Курской области.

● ЗСУ захопили біля Суджи склади та боєприпаси, які призначалися для наступу росіян на Сумську область. Про це повідомив речник УДА «Південь» Сергій Братчук.

● В Курскую область начали перебрасывать бойцов «Вагнера» из Африки.

● россия ударила по торговому павильону в Константиновке Донецкой области, рядом вывеска "DVD, ноутбуки, смартфоны"... Те, кто будут утверждать, что там якобы находились склады с боеприпасами - вы можете прекрасно видеть как детонируют боеприпасы на аэродроме в Липецке (что пришлось аж 4 села эвакуировать), и что в Константиновке нет никакой детонации. К этому моменту известно о 14 погибших, 43 раненых, начался разбор завалов. россия как была государством-террористом, так и осталась.

● Нагадую два правила:

1. Коли окупанти кажуть, що роблять якусь діч (обстріли міст, вбивства цивільних тощо) «у відповідь» на щось - вони брешуть.

2. Коли українці чи вестерни кажуть, що оці російські злочини «це відповідь на діі ЗСУ» (які дали окупантам звизди) - вони працюють на ворога або співчувають ворогу.

Окупантам не треба додаткових причин щоб вчиняти злочини. Бо вони як окупанти від початку злочинці. А спроба прив’язати свої злочини до наших дій має на меті тиснути на нас і світ. Не треба їм допомагати.

● Die Welt: Украинской армии удалось добиться чего-то очень редкого в этой войне: создать настоящий фактор неожиданности. Кажется, россиян полностью застали врасплох. Разведка провалилась.

● The Telegraph: Внезапная украинская атака в Курске унизила российскую армию. Три цели украинского наступления: 1) отвести российские подразделения из Донецкой области; 2) посеять раздор внутри россии; 3) совершить обмен территориями на переговорах.

● CNN: россия говорит, что остановила украинское вторжение на её территорию. Всё свидетельствует об обратном.

● Мик Райан, автор блога Futura Doctrina: Украина задействовала качественные подразделения.

● Bloomberg: Внезапное украинское вторжение переворачивает стол для путина. Впервые со времён Второй мировой войны иностранная армия вторглась в россию. путин с мрачным лицом вызвал своих начальников силовых ведомств для разъяснений.

● Минобороны Франции: «Наступление ВСУ в Курской области, пользуясь эффектом внезапности и противодействуя силам, менее подготовленным, чем на Восточном фронте, увенчалось некоторым первоначальным успехом. Эта атака может заставить ВС рф задействовать войска из других секторов тем самым ослабив давление на местном уровне в тех точках где ВСУ ранее испытывали трудности. Глубокие удары продолжаются с обеих сторон, ВСУ продолжают наносить удары по российским аэродромам и энергетической инфраструктуре»

● США перевели Украине 5,4 миллиона долларов, которые конфисковали у российского олигарха Константина Малофеева.

● Концерн «Авиационная промышленность Израиля» (IAI) заключил оборонный контракт с неназванной страной на поставку израильских систем ПВО на сумму $1,9 млрд.

● Б^%@ь...

● Мексика отказалась арестовывать путина по запросу Украины.

● Палубная эскадрилья истребителей F/A-18E Super Hornet ВМС США с атомного авианосца USS Theodore Roosevelt переброшена на авиабазу одной из арабских стран в рамках усиления военного присутствия в регионе в ожидании иранского удара.

● Большинство немцев поддерживают Камалу Харрис. 77% опрошенных назвали Харрис достойным кандидатом в президенты США. Только 10% симпатизируют Дональду Трампу. Это результаты опроса Deutschlandtrend в начале августа.

● Месяц назад, пока в гонке еще участвовал Джо Байден 59% немцев говорили, что им не нравятся ни Байден, ни Трамп.

● Яхья Синвар, организатор нападения на Израиль 7 октября, возглавил ХАМАС.

● Китай обнаружил более 100 миллиардов кубометров природного газа в Южно-Китайском море. Месторождение Линшуй 36-1 содержит более 100 миллиардов кубометров природного газа, что повышает отметку в 1 триллион кубометров запасов Китая.

● В Ираке захотели снизить возраст вступления девочек в брак с 15 до 9 лет. Такие поправки в закон продвигают шиитские партии, которых в иракском парламенте большинство. Изменения, по их словам, нужны, чтобы следовать «нормам шариата».

● Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что у государств Центральной Азии возникла необходимость объединения в сфере оборонной политики.

● Boeing збільшує виробництво головок самонаведення для ракет ЗРК Patriot. За словами представників компанії, у цьому році Boeing встановить власний рекорд з кількості вироблених головок самонаведення за рік.

● Британія до річниці сфальшованих виборів у Білорусі ввела нові санкції проти режиму Лукашенка

● «Мали не может одновременно поддерживать российскую сторону в конфликте с Украиной и получать несколько сотен миллионов крон каждый год в качестве помощи. Поэтому правительство приняло решение прекратить двустороннюю стратегию помощи Швеции Мали в 2024 году», — Йохан Форшелл, министр торговли Швеции.

-------

● Жители Суджи перестали понимать план путина.

● В россии, похоже, начали блокировать защищенный мессенджер Signal. Пользователи массово жалуются на сбой в работе мессенджера с утра 9 августа. Его невозможно открыть без VPN.

● Райффайзенбанк сворачивает брокерский бизнес в россии.

● Роскомнадзор запросил у операторов связи данные о IP- и физических адресах расположения серверов Google. Через них блокировка трафика сервиса в рф может осуществляться гораздо эффективнее, чем это делалось в последнюю неделю, отмечают эксперты.

● Пошлины на импортное пиво в россии вырастут в 10 раз. С просьбой повысить тарифы обратились к Минфину отечественные пивовары.

● Планы производства почти 1 тыс. гражданских самолетов, заложенные в комплексной программе развития авиаотрасли рф до 2030 года, могут быть пересмотрены в сторону сокращения.

● Больше половины школьной формы в россии оказалась небезопасной.

● московских бизнесменов заставляют устанавливать за свой счет и подключать камеры к системе городской слежки в их магазинах.

● В россию возник острый дефицит препаратов для беременных.

● В россии отменили кибертурниры по одной из самых популярных игр в мире из-за ЛГБТ-персонажей.

● Для отправившей $52 украинскому фонду гражданки россии и США запросили 15 лет лишения свободы.

● ОАЭ запретили заход танкеров из российского "теневого флота", - Bloomberg Речь идет о танкерах под флагом Эсватини - африканской страны, не имеющей выхода к морю.

● россия из-за атак хуситов начала возить уголь в Азию через Северный Ледовитый океан.

● россия и Китай планируют перейти на бартерную торговлю взамен денежной, пишет Reuters. Первая сделка может состояться уже этой осенью.

● 15 тысяч рублей — столько обещает МЧС россии пострадавшим жителям Курской области. Для сравнения, контрактникам из региона, воюющим в Украине, готовы платить в разы больше — по 400 тысяч рублей.

Зібрав: facebook.com/annopolsky

Новости портала «Весь Харьков»