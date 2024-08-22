❗ Верховна Рада ратифікувала Римський статут Міжнародного кримінального суду. Це рішення ініціював Володимир Зеленський.

● Верховна Рада ухвалила в першому читанні та в цілому законопроєкт №11391 про надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації для військовозобов’язаних чиї близькі родичі, зокрема рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра, загинули або зникли без вісти під час участі у бойових діях під час дії воєнного стану

● Угорщина посилює правила для українських біженців — BBC. Тепер право на безоплатне житло і щомісячні виплати мають тільки ті українці, які прибули з регіонів, що "безпосередньо постраждали від бойових дій".

● У Сенаті Чехії закликали перевірити діяльність російської православної церкви.

● США передают Украине х20 Миг-29, которые они купили у Молдовы в 1997 году.

● В Литве начинается строительство немецкой военной базы. В г. Руднинкай будет дислоцироваться 4,8 тыс. военнослужащих 45-ой танковой бригады ВС Германии, а в г. Рукле разместятся 200 чел. гражданских. Строительство продлится до 2027 года и обойдется в 1 млрд. евро.

● США погодили продаж комплектів PGK для Фінляндії. Державний департамент США погодив продаж Фінляндії модернізованих комплектів точного наведення M1156A1 для артилерійських боєприпасів.

● Шольц отверг сообщения российских СМИ о том, что ФРГ планирует сократить поддержку Украины. Об этом он заявил в интервью телеканалу Sat.1, выдержки публикует агентство DPA. По его словам, поколебать обещания ФРГ оказывать помощь Киеву "вообще ничего" не может.

● США схвалили постачання Південній Кореї гелікоптерів Apache. Сума операції оцінюється в 3,5 млрд доларів.

● Еще один банк Киргизии "Керемет" объявил о приостановке денежных переводов через российские банки.

● США погодили продаж Австралії ракет Javelin на 100 млн доларів.

● Німецький концерн Rheinmetall зірвав контракт на поставку Польщі 50 тисяч снарядів — Rzeczpospolita. Договір було укладено ще 2022 року, але Варшава нічого не отримала досі. Снаряди мав виробляти субпідрядник — південноафриканська дочірня компанія Rheinmetall Denel Munition. Однак влада ПАР заблокувала поставки, побоюючись, що боєприпаси можуть бути відправлені в Україну.

● Уряд Німеччини підтвердив передачу Україні 4 ЗРК IRIS-T до кінця року.

● Британский энергетический регулятор объявит о повышении оптовых цен на газ на 9%, что связано с неопределенностью вокруг поставок российского газа в Европу по трубопроводу.

● Основные компании и бренды Германии. На карте очень четко видна разница между двумя частями страны: капиталистической и бывшей социалистической.

● Вперше з часів Другої світової війни іноземні солдати захоплюють територію росії, а росіяни на це лише знизують плечима й не поспішають брати до рук зброю, пише Foreign Policy.

● С момента наступления ВСУ на Курскую область путин:

- встретился с главой Палестины;

- съездил в Азербайджан;

- проверил груши в Кабардино-Балкарии;

- постоял на коленях в Беслане;

- съездил в Чечню, где для него подготовили насыщенную программу;

Понимаете? Всё, что угодно, только не Курск.

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● Война на россии: активисты «Юнармии» подорвали себя гранатой в Новороссийске

● Полицейским Кировской области обещают по 10 тысяч рублей за каждого задержанного, который подпишет контракт с Минобороны. Деньги они получат только в тот момент, когда задержанный попадёт в воинскую часть

● Влада рф скасувала на невизначений термін місцеві вибори у 7 районах Курщини

● Сбой в работе мессенджеров и ряда других сервисов в россии связан с DDOS-атакой, заявил Роскомнадзор. Такой массовый сбой — попытка заблокировать Telegram в россии, считают медиаэксперты. По словам РКН, проблема заключалась в DDOS-атаке, но провести такую атаку сразу на всех операторов связи попросту невозможно.

● Учителям велели готовить школьников к тому, чтобы пожертвовать собой за путина

● россия закупает американские микросхемы, необходимые для навигации ракет и цензуры интернета

Зібрав: facebook.com/annopolsky

Картинки про россию собрал А. Осташко

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