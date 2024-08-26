❗ Від початку повномасштабного вторгнення росія випустила по Україні близько 10 тисяч ракет різних типів і понад 33 тисячі керованих авіаційних бомб, повідомив президент України Володимир Зеленський.

● Польша предложила лидерам стран НАТО сбивать ракеты над Украиной еще в феврале на парижской конференции, заявил президент республики Анджей Дуда в Киеве.

● Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните: будем вместе праздновать победу. Со светом, газом, и без русни. Слава Украине!

● Латвія у 2025 році виділить 20 мільйонів євро для міжнародної коаліції дронів, яка працює в інтересах Сил оборони України. Також Латвія розпочала підготовку українських операторів дронів.

● Илон Маск был вынужден раскрыть, кто профинансировал его покупку Twitter. Среди владельцев Twitter есть два россиянина из путинского общака, против которых введены санкции из-за вторжения россии в Украину: Петр Авен и Вадим Мошкович.

● Арест Дурова соответствует принципам Акта о цифровых услугах ЕС, — источник СМИ в юридических кругах Брюсселя. Документ гласит, что оператор социальной сети или интернет-платформы ответственен за любой контент, который размещен на ней.

● "Безотносительно всего остального, яркие и запоминающиеся выступления в защиту Дурова от Дмитрия Медведева, Шамана, Марии Захаровой, Марджори Тейлор Грин, Роберта Кеннеди-младшего, Марин Ле Пен и всех других русских дол@о%бов невольно заставляют думать, что французы всё сделали правильно..." - Alexander Ostashko

● Ракети-дрони «Паляниця» здатні уражати аеродроми тактичної та стратегічної авіації в кацапстані. За словами авіаційного експерта, на аеродромах, які розташовані в зоні ураження в 1000 кілометрів, базуються літаки «Су». Це ті літаки, що запускають по Україні ракети Х-59 та Х-69 або КАБи.

● Ми знаємо, де у росії є ППО. Тому, коли вони б'ють по нашій енергетиці, ми б'ємо по їхній, по військових аеродромах, — президент Зеленський в інтерв’ю індійським ЗМІ. За словами президента, потужна ППО є навколо дач путіна, навколо москви, у Санкт-Петербурзі. А у звичайних містах і містечках, зокрема в Курській області, її немає.

● З початком Курської операції на Харківщині відчутно зменшились удари з тактичної авіації, – ОТУ Харків

● Роскомнадзор внёс игровое сообщество Steam в реестр запрещённых сайтов. Это последний шаг перед полной блокировкой, из-за которой российские пользователи потеряют доступ к профилям, спискам друзей, обсуждениям и торговой площадке. В случае блокировки российские геймеры потеряют доступ к торговой площадке и купленным играм.

● На 92-ом году жизни откинул копыта главный конструктор ракетного комплекса «Искандер-М» Олег Мамалыга.

● россия направила ноту с требованием о доступе к Дурову, но Париж воспринимает его французское гражданство в качестве основного — МИД рф

● российским чиновникам в связи с арестом Павла Дурова сказали удалить все служебные переписки в Telegram

● путін привітав з днем шахтаря Донецьк, який його військові остаточно «звільнили» від шахт

● В Красноярском крае, чтобы привлечь туристов, установили памятник Сталину. В Курейке, где Джугашвили когда-то отбывал ссылку, появился уже третий монумент вождю. Первый, построенный руками заключённых в 1952 году, утопили в Енисее после развенчания культа личности. Второй, профинансированный местным бизнесменом в 2006 году, снесли в тот же день.

Зібрав: facebook.com/annopolsky

Картинки про россию собрал А. Осташко

Новости портала «Весь Харьков»