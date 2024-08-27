❗ росіяни запустили по Україні більше сотні ракет різних типів та близько сотні «шахедів», – повідомив Зеленський.

● Около 10 тысяч ракет разных типов россия выпустила по Украине за время широкомасштабного вторжения. Кроме того, россияне использовали во время террористических атак уже более 14 тысяч дронов и 33 тысяч управляемых авиационных бомб. Это означает, что в среднем государство-террорист ежедневно использует против Украины 11 ракет, 15 дронов и 36 авиабомб.

● В настоящее время известно о 5 погибших и 30 пострадавших в результате утренней атаки рф на Украину. Об этом сообщил пресс-офицер Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Александр Хорунжий.

● У Молдові зафіксовано перебої в енергосистемі через удар по критичній інфраструктурі України, - Moldelectrica

● IBM прекращает научно-исследовательские и проектно-конструкторские разработки (НИОКР) в Китае и увольняет более 1 тысячи сотрудников, сообщает South China Morning Post (SCMP).

● Україна та росія провели переговори за посередництва Катару на початку серпня та домовилися не завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі. Однак росія розірвала цю домовленість після початку українського наступу в Курській області, — Le Monde.

● У Чорному морі загорілися так звані "вишки Бойка" — бурові газо- та нафтовидобувні платформи біля берегів Криму, повідомляє Telegram-канал "Крымский ветер" з посиланням на дані супутникової зйомки.

● Немецкий производитель двигателей для дронов «Red Arrow Technologies» основал компанию в Вильнюсе.

● Топ-15 оборонних компаній світу збільшать у два рази замовлення до кінця 2026 року, що складатиме $52 млрд - FT. З них топ-5 компаній США візьмуть половину, в Європі від зростання геополітичної напруженості виграють BAE Systems, Rheinmetall і Saab. У секторі майже неминучі нові великі злиття.

● Рейтинговое агентство Moody’s впервые публично заявило о том, что помогает вводить санкции против россии и берет на себя роль следователя. Оно сообщило, что обнаружило 46 тысяч организаций, учрежденных в Европейском союзе, в которых более 40% имущественных прав принадлежит российским физическим лицам (включая граждан с двойным гражданством, в том числе ЕС) или юридическим лицам. Выявить их удалось благодаря собственным разработкам в сфере анализа данных, уточняет Moody’s. Согласно информации Moody’s, по состоянию на июль 2024 года, в топ–5 стран, где в Европе зарегистрировано больше всего российских фирм вошли:

Чехия: 12 480 компаний

Болгария: 9 581 компания

Германия: 4 296 компаний

Латвия: 3 338 компаний

Италия: 2 539 компаний

● «Банки, кредитные учреждения и другие обязанные структуры в этих странах должны уделять особое внимание своим операциям и отчитываться соответствующим образом», — предупредило агентство. Однако, как отмечает Moody’s, одной из основных сложностей для кредитных и финансовых учреждений Европы стало отслеживание непрямых финансовых переводов таких компаний, а также определение российского участия в каждой транзакции. “Зачастую учреждения могут контролировать прямые переводы, однако выявление непрямых переводов и уровня российского участия исторически представляет сложность”, — отмечает Moody’s. В своем заявлении агентство сообщило, что применило собственную базу данных клиентов, что помогло ей идентифицировать конкретные компании, подпадающие под требования отчетности. Moody’s также сообщило, что готово предоставлять информацию о бенефициарной собственности таких компаний, детали корпоративной структуры, а также осуществлять “санкционный скрининг”. Инициатива рейтингового агентства связана с исполнением указаний, вошедших в 12-й пакет санкций ЕС.

● В 2023 г. Китай обеспечил 63% мирового ввода мощности солнечных панелей (216,9 из 345,5 гигаватта, ГВт) и 65% ввода мощности ветроустановок (75,9 из 116 ГВ), согласно данным Международного агентства по ВИЭ (IRENA). К августу 2024 г. на долю КНР приходилось 45% общемировой мощности строящихся атомных реакторов — 28,5 из 63,8 ГВт.

● Нардеп Украины Артем Дмитрук, который выехал за границу после объявления подозрения, заявил о попытке похищения его семьи в Европе.

● Израиль и ХАМАС не достигли соглашения на переговорах в Каире.

● США дозволять Україні завдавати ударів своїми ракетами вглиб росії , - The Washington Post.

● ВВС Румынии разместили мобильный радар LTR-25 на границе с Украиной для поддержки украинских ВВС в районе Черного моря.

● Дрон рф залетів до Польщі з Львівщини. Командувач ЗС Польщі повідомив, що він ще може бути на території країни, і пошуки його ще тривають. Припускають, що БпЛА міг впасти в районі містечка Тишовце. У Польщі заявили, що не збили "повітряний об'єкт" через атмосферні умови.

● Глава ОКНШ ВС США генерал Чарльз Браун прибыл в Израиль на фоне очередной эскалации в регионе.

● Армія Сполучених Штатів замовила у компанії General Dynamics Land Systems додаткову партію гусеничних машин вогневої підтримки M10 Booker. Вартість контракту становить 322,7 мільйона доларів.

● США и Великобритания предоставляли Украине спутниковые снимки и другую информацию о Курской области.

● В Китае уже три года практически не растет средняя зарплата, оставаясь в коридоре $1300-1350/месяц. "Китайское чудо" завершилось.

● В Госдуме заявили о готовности армии к прекращению работы Telegram.

● Нефтебаза в Пролетарске, девятый день. Горит? Горит. Хорошо.

● россия направила ноту с требованием о доступе к Дурову, но Париж воспринимает его французское гражданство в качестве основного — МИД рф. Арест Павла Дурова — дело Франции, сообщили в Еврокомиссии

● Судя по истерике Z-каналов, МИДа и Госдумы, вся секретная связь Второй армии мира, потратившей на программу перевооружения почти триллион долларов, держалась на одном жителе ОАЭ с гражданством Франции.

● Інформація про «20 років тюрми» для Дурова, яку розповсюдив Ілон Маск виявилася фейком. Він процитував крипто-бізнесмена Маріо Науфала, а той посилався на російське пропагандистське держагенство «Спутник», якe входить у холдинг «россия сегодня».

● Высшая школа экономики объявила набор студентов на шесть дисциплин по изучению "военной экономики и стратегии". Учебную программу для них составляют люди, призывающие к применению россией ядерного оружия.

● Палестина направит запрос на присоединение к БРИКС после саммита в Казани, сообщил посол

● США готовят «цветную революцию» в Грузии перед парламентскими выборами 26 октября - пресс-служба Службы внешней разведки рф

● Суд приговорил к году принудительных работ двух женщин, которые оставили надпись "ГУР" на памятнике Жукову в москве

● Кадыров наградил Кадырова орденом Кадырова. Теперь расшифрую: Рамзан Кадыров выдал своему сыну Адаму Кадырову высшую награду Чечни – орден его деда Ахмата Кадырова. Это уже десятая награда после того, как Адам Кадыров избил заключённого в СИЗО. Вот вы смеялись над перформансом с золотыми пулемётами, а мальчику за это полагается медаль.

● В уфимской больнице установили камеру прям в кабинете гинеколога. Главврач сказал, что этого требует закон.

● ФСБ накрыла подпольное казино прямо в ростовской колонии №14. Организатором азартных игр оказался один из осуждённых. Возбуждено уголовное дело.

● На крупнейшем НПЗ россии, омском «Газпромнефть-ОНПЗ», произошел взрыв, в результате которого пострадали два сотрудника предприятия.

● путин поручил профинансировать из бюджета подразделения теробороны Белгородской, Брянской и Курской областей, сообщили в Кремле

● Пломбииир!!! россияне обратились к РЖД с просьбой запретить есть в поездах «Доширак» и пюре быстрого приготовления, так как они «пахнут бедностью», выглядят не эстетично и вызывают аллергию. Также пассажиры требуют ввести запрет на запахи немытых тел, грязных носков, пива и курицы с яйцами.

Зібрав: facebook.com/annopolsky

Картинки про россию собрал А. Осташко

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