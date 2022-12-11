Новости из США. Главное к концу недели, 10 декабря 2022

Сегодня в выпуске:

• Новый пакет американской военной помощи Украине.

• Бюджетный процесс в Конгрессе.

• Окончательные итоги промежуточных выборов и перспективы Конгресса 118-го созыва.

• Перспективы Трампа как кандидата в президенты.

* В пятницу президент Джо Байден подписал меморандум о новом пакете военной помощи Украине на $275 миллионов. Пакет помощи передается в рамках процедуры PDA, в соответствии с которой президент имеет право распорядиться о передаче оружия, военного оборудования и боеприпасов дружественной стране в чрезвычайной ситуации непосредственно с баз Пентагона. Это означает, что помощь будет передана Украине в кратчайшие сроки – от нескольких дней до максимум нескольких недель. Это уже 27-й пакет помощи Украине в рамках процедуры PDA. Согласно пресс-релизу на сайте Пентагона он включает:

- Ракеты для высокомобильных ракетных систем (HIMARS);

- 80000 155-мм артиллерийских снарядов;

- Оборудование для противодействия беспилотным летательным аппаратам;

- Средства противовоздушной обороны (что это конкретно, не раскрывается)

- Высокомобильные многоцелевые колесные транспортные средства (HMMWV). Машины скорой помощи и медицинское оборудование;

- Около 150 генераторов;

- Полевое оборудование.

Начиная с 24 февраля 2022 года США оказали военную помощь Украине на $20.3 миллиарда, что включает уже полученное Украиной оружие и боеприпасы и заказанные Пентагоном оружие, системы ПВО и боеприпасы. Это абсолютно рекордная сумма в истории США, на которую была оказана военная помощь иностранному государству в течение менее, чем одного года.

В проекте бюджета на 2023 год, направленном президентом в Конгресс, предусмотрена помощь Украине на $37.8 миллиардов, в том числе военная помощь больше, чем на $21 миллиард (то есть, в чуть большем объеме, чем в 2022 году), прямая помощь украинскому бюджету на $13.5 миллиардов, гуманитарная помощь, помощь в области здравоохранения и ядерной безопасности.

* Конгресс обсуждает сейчас бюджет и должен принять его на следующей неделе. Переговоры о различных параметрах бюджета всегда идут непросто, даже когда президентская партия обладает большинством в обеих палатах Конгресса, как в нынешнем Конгрессе 117-го созыва. В Сенате для принятия бюджета требуется 3/5 голосов, то есть 60. Поэтому демократам, если все они проголосуют в Сенате за бюджет, необходимо заручиться поддержкой по крайней мере 10 республиканцев. Проблемы принятия бюджета в нынешнем Конгрессе не касаются помощи Украине. Законодатели и администрация ведут споры о других расходных статьях бюджета.

16 декабря заканчивается действие временного бюджета. Если до этого дня законодатели не придут к согласию обо всех параметрах бюджета, им придется снова принимать временную бюджетную резолюцию. Обычно такие временные резолюции сохраняют расходы бюджета пропорционально тем, которые были в последнем принятом полноценном бюджете.

Президент Байден и его администрация хотят, чтобы полноценный бюджет на весь 2023 финансовый год был принят нынешним Конгрессом 117-го созыва, в котором у демократов есть большинство в Палате Представителей. Полномочия нынешнего Конгресса истекут в полдень 3 января. С этого момента начнет работать Конгресс 118-го созыва, избранный на выборах 8 ноября. Бюджетный процесс в новом Конгрессе будет гораздо более сложным, поскольку большинство в Палате Представителей будет у республиканской партии. Когда большинство хотя бы в одной из палат у партии, оппозиционной президенту, принятие бюджета всегда проходит очень непросто.

* Наконец можно подвести окончательные итоги выборов, прошедших 8 ноября. Они завершились вторым туром выборов в Сенат в Джорджии, в котором сенатор демократ Рафаэл Уорнок выиграл выборы у своего выдвинутого Трампом республиканского соперника Хершела Уокера.

В пятницу всех интересующихся американской политикой всколыхнула новость о том, что сенатор Кирстен Синема из Аризоны заявила о своем выходе из демократической партии и переходе в независимые, поскольку ей «всегда было тесно в партийной политике». Синема, заявившая об этом в интервью CNN, не ответила прямо на вопрос, остается ли она в демократической фракции. Однако, из того, что Синема сказала, что собирается продолжить работу в сенатских комитетах, членом которых она является, следует, что она собирается оставаться в демократической фракции (поскольку она также сказала, что не будет переходить в республиканскую фракцию). Кроме сенатора Синема в Сенате есть еще два сенатора – Берни Сандерс и Ангус Кинг, которые, являясь независимыми, входят в состав демократической фракции.

Сенатор Синема, как уже успели подсчитать статистики, голосовала за 93% законопроекта, поддерживавшихся президентом Байденом или исходившими из Белого Дома. В то же время она вместе с сенатором Манчиным заблокировали принятие двух ключевых законопроектов – Build Back Better Act (впоследствии, тем не менее, принятый в усеченной версии Закона о борьбе с инфляцией), который был направлен на претворение в жизнь основных положений экономической программы президента и законопроекта о гарантиях избирательных прав граждан на федеральных выборах.

Белый Дом выпустил заявление, что в курсе решения сенатора Синема, и надеется на успешное сотрудничество с ней в дальнейшем. Из чего следует, что сенатор Синема останется в демократической фракции.

А окончательные итоги выборов таковы.

- На выборах в Сенат демократы не потеряли ни одного места и приобрели одно дополнительное место. Сенат Конгресса 118-го созыва остается под их контролем. У демократов будет большинство 51-49.

- На выборах в Палату Представителей республиканцам удалось взять верх. У них в новом составе палаты будет большинство 222-213. Они отобрали у демократов 19 мест, в свою очередь демократы отобрали 6 мест у республиканцев. Большинство с запасом в 4 голоса (для принятия решений в Палате Представителей нужно 218 голосов), хотя и дает имеющей его партии контроль над палатой и ее комитетами, но является ненадежным и сложным для координации, поскольку требует единства, добиться которого всегда непросто. В республиканской фракции будет группа ультраправых и правых популистов, насчитывающая примерно 60-65 человек, у которой есть своя, «трамповская» повестка дня. Первым серьезным испытанием республиканской фракции, ее способности к солидарным голосованиям, будут выборы нового спикера. Чтобы стать спикерам, нужно набрать 218 голосов. Единственным кандидатом является нынешний лидер республиканцев в Палате Представителей Кевин Маккарти. Однако, при выдвижении своей кандидатуры тайным голосованием, в котором участвовали члены республиканской фракции, он получил 31 голос «против». Чтобы исполнить свою давнюю мечту и стать спикером он не может позволить себе потерять больше четырех голосов.

- Вообще же, можно совершенно точно сказать, что Конгресс 118-го созыва будет крайне непродуктивным в своей законодательной деятельности. Конгресс разделен – большинство в одной палате у одной партии, в другой – у другой партии. В условиях глубокого политического раскола и антагонизма можно точно прогнозировать, что количество законов, которые примет новый Конгресс, будет совершенно минимальным. Возглавляемые республиканцами комитеты Палаты Представителей будут проводить политические расследования, касающиеся президента, его сына, других членов его семьи, министров, вывода войск из Афганистана, оказания помощи Украине, положения на южной границе, «изобретения коронавируса».

Сенат с демократическим большинством в комитетах сможет быстрее утверждать назначения федеральных судей, послов и руководителей агентств исполнительной власти.

- Результаты голосования в Палату Представителей в целом по стране показывают, что республиканцы получили больше голосов, чем демократы – 50.7% - 47.7%. А в выборах приняли участие почти на треть избирателей меньше, чем в выборах 2020 года.

- На губернаторских выборах, проходивших в 36 штатах из 50 демократы отобрали у республиканцев три губернаторских места – в Аризоне, Массачусетсе и Мэриленде, а республиканцы отобрали у демократов губернаторское кресло в Неваде. Теперь в 26 штатах губернаторами являются республиканцы и в 24 штатах – демократы.

- На выборах государственных секретарей штатов (это важная должность – госсекретари штатов отвечают за проведение выборов в своих штатах) демократы отобрали у республиканцев одно кресло – в Неваде. В остальных штатах партии сохранили свои позиции.

- По результатам выборов можно сделать вывод, что за последние 4 года серьезный сдвиг в «синюю», демократическую сторону произошел в Аризоне. Республиканцы потеряли в этом штате оба места в Сенате, пост губернатора, в 2020 году демократ Джо Байден победил там на президентских выборах.

Свинг-штатом стала Джорджия, которая до 2020 года считалась устойчиво «красной», республиканской. Оба сенатора от этого штата – демократы, Байден победил там на выборах. Но республиканские губернатор Кемп и госсекретарь Рафенспергер тоже выиграли свои перевыборы.

Флорида из свинг-штата стала «красным», республиканским штатом. И не только потому, что оба сенатора от штата – республиканцы, губернатор – республиканец, и Трамп дважды побеждал там на выборах. Преимущество, с которым губернатор ДеСантис и сенатор Рубио выиграли свои перевыборы, было подавляющим. Очевидно, что демократы свои позиции полностью в этом штате утратили. Еще не так давно Обама выигрывал там выборы, и сенатором от Флориды до 2019 года был нынешний администратор NASA демократ и бывший астронавт Билл Нельсон.

Не оправдались надежды тех социологов, которые считали, что переезд в Техас ряда больших компаний и образованных работников сделает этот штат более либеральным и, возможно, даже он станет «пурпурным», свинг-штатом. Но этого не происходит. Очень убедительная победа на губернаторских выборах нынешнего республиканского губернатора Эббота говорит о том, что позиции республиканцев в Техасе остаются непоколебимыми. И рост населения в техасских больших городах, голосующих за демократов, как и все большие города в стране, пока не перевесил крайне консервативно настроенную техасскую провинцию.

- Отвечу на вопрос, который задавали мне в последние недели не один раз: является ли Трамп серьезным кандидатом на президентских выборах 2024 года?

Думаю, что если предположить, что он будет кандидатом республиканской партии в 2024 году, шансов на победу у него будет значительно меньше, чем было в 2020 году, если Джо Байден будет в добром здравии (очень надеюсь) и будет баллотироваться на второй срок. На прошедших промежуточных выборах независимые, непартийные избиратели прокатили подавляющее большинство кандидатов, которых выдвинул и поддерживал лично Трамп, показав, что им не нравятся крайне правые лозунги и утверждения о том, что Трамп выиграл выборы в 2020 году (это утверждение было обязательным для получения поддержки Трампа).

Будет ли он кандидатом республиканской партии - это другой вопрос. Трампа безоговорочно поддерживают те рядовые республиканцы, которые придерживается ультраправой идеологии. А это не меньше 30% рядовых членов партии, избирающих на праймериз кандидата от партии в президенты. Большинство выдвинутых лично им кандидатов проиграли на только что прошедших федеральных выборах, но эти кандидаты с подавляющим преимуществом выигрывали праймериз в республиканской партии именно потому, что среди рядовых республиканцев Трамп очень популярен. И он не просто популярен. Для порядка 30% рядовых республиканцев он остается предметом культа и поклонения. И они от Трампа не откажутся.

Поэтому гарантией того, что он уйдет из американской политики может быть только последовательность юридических событий – предъявление ему обвинений прокуратурой, суд, признание его виновным судом и приговор суда о запрете занимать должности в исполнительной власти и баллотироваться на выборные должности. При этом вероятность того, что ему будут в наступающем году предъявлены обвинения, велика, как никогда. Но само по себе предъявление обвинений не сделает для него невозможным баллотироваться в президенты, пока не будет соответствующего приговора суда.

Зло будет остановлено. И Добро победит. Иначе быть не может.

Сьогодні в Україні вирішується доля світу. І Україна переможе!

Слава Україні! Слава та низький уклін захисникам України!

Джерело: https://www.facebook.com/igor.aizenberg.1

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