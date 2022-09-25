Новости из США. Главное к концу недели. Суббота, 24 сентября 2022

В связи с обилием постоянно меняющихся новостей уже очень давно пришлось отойти от традиционных субботне-воскресных обзоров, поскольку и к концу недели постоянно были новости, которые были важнее всего в каждый такой конкретный момент, и нужно было говорить именно об этих, последних новостях.

Сегодня хотелось бы вернуться к прежнему формату, по крайней мере именно сегодня, и обсудить, что США и Запад в целом могут и будут дальше делать с Россией.

* После того как неделю назад Джо Байден в своем часовом интервью телеканалу CBS жестко предупредил путина, трижды повторив «не делайте этого», об абсолютной неприемлемости применения империей зла ядерного оружия против Украины и о том, что США ответят на любое такое применение пропорционально его масштабам, оперативник 5-го управления кгб по Ленинграду и Ленинградской области, являющийся нынешним кремлевским царем, но по уровню своего мышления и миропонимания так и оставшийся тем самым оперативником, а точнее той самой дворовой шпаной, из которой его завербовали в оперативники, не преминул ответить.

Сразу заметим, что реакция военных и политических экспертов на его «мобилизацию трехсот тысяч» в США однозначна – это не окажет существенного влияния на то, что происходит на поле боя. Будут ли эти 300 тысяч проходить наскоро обучение, отправят ли их немедленно на фронт в качестве пушечного мяса, заменят ли они находящиеся в резерве силы, которые в свою очередь, отправят на фронт, - это не изменит того, что стратегическая инициатива находится и будет продолжать находиться в руках Украины и Вооруженных Сил Украины. По оценке всех американских военных экспертов, любое использование мобилизованных никак не исправит отсутствие у российских генералов способностей к современной организации своих войск и к надлежащему командованию, крайне неэффективную систему принятия оперативных и тактико-стратегических решений, огромные проблемы в логистическом обеспечении и крайне низкую мораль и боевой дух большинства путинских вояк.

В качестве примера того, как принимаются в России военные решения, газета Нью-Йорк Таймс в субботу опубликовала статью, в которой со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации, который в свою очередь сослался на данные американской разведки, рассказывается вот какая история. Недавно генералы сообщили путину, что, по их мнению, следует отступить из Херсона и вывести все войска, находящиеся в районе Херсона с правого берега Днепра на левый, где им следует укрепить оборону. Поскольку из-за невозможности их полноценного снабжения (так как ВСУ привели в негодность мосты и держат под огневым контролем понтонные переправы), войска на правом берегу очень уязвимы для атак Вооруженных Сил Украины. В ответ на это предложение своих генералов царь с миропониманием капитана 5-го управления кгб ответил им категорическим «нет».

Дело здесь не просто в таком ответе, но, по мнению, целого ряда американских военных экспертов, которых цитируют авторы статьи, дело в том, что путин настолько вовлечен в принятие любых оперативных военных решений, настолько не доверяет своим генералам, настолько не желает ни слушать их, ни слышать вообще таких слов как «отступить», «оборона», что качество командования российскими войсками может быть только очень низким, как и качество решений, принимаемых диктатором исключительно исходя из своего «эго», своего патологического нарциссизма и патологической боязни того, что его будут считать проигравшим.

Реальную обеспокоенность в США вызывают ядерные угрозы путина. Они звучат далеко не впервые. Угрозы на словах и реальные возможности их осуществления – вещи, конечно, разные. То, что на словах – это слышат все. То, что в реальности – это, во всяком случае с определенной степенью вероятности, знает и постоянно анализирует разведка, но она не расскажет о своим знании вслух.

Цепочка действий, которую наметил кремлевский диктатор, была, в принципе, ожидаемой. Фиктивные «референдумы» с результатами, нарисованными еще до вторжения 24 февраля – решение об удовлетворении просьбы «братских» «луганского», «донецкого», «херсонского» и «запорожского» народов о «воссоединении» с «матерью»-Россией – объявление об «экзистенциальной угрозе» России из-за «оккупации» части «ее территории» «нацистами» - угроза применения ядерного оружия в ответ.

Что должны и будут делать в связи с этим США и Запад в целом?

Что они будут делать в ответ на фейковые «референдумы» и возможное объявление об аннексии новых украинских территорий, на прошлой неделе было заявлено совершенно однозначно – и в выступлениях Джо Байдена и Тони Блинкена в ООН, и в специальных отдельных заявлениях Джо Байдена, лидеров стран G7 и их министров иностранных дел: никакие «референдумы» и «аннексии» никогда не будут признаны, против империи зла будут немедленно введены новые и очень болезненные экономические санкции, помощь Украине будет продолжена и увеличена, США и страны G7 будут с Украиной столько, сколько будет нужно.

А что с ядерным оружием? Блеф ли это? Как считает, например, Мэттью Кроениг (Matthew Kroenig), бывший высокопоставленный многолетний сотрудник министерства обороны и военной разведки США, это не блеф. С ним согласны многие другие эксперты.

По их мнению, путин, будучи загнанным в угол, проигрывая войну, может применить против Украины то, что в самой империи зла называют «тактическим ядерным оружием». Ударив по наступающим украинским войскам. Ударив по любому городу. Ударив по объектам критической инфраструктуры. Ударив по атомной электростанции. Устроив провокацию (объявив, например, через неделю, что Запорожская АЭС теперь – «неотъемлемая собственность» России, обстреляв ее и устроив на ней ядерную аварию, обвинив в этом Украину).

Как считают американские эксперты (а это, например, и Кроениг, и бывший посол США в Украине Хербст, и бывший командующий войсками США в Европе Ходжес, и бывший зам. генерального секретаря НАТО и бывший посол США в России Вершбоу), США должны действовать в двух направлениях.

Первое – довести до путина и открыто, вслух (что было сделано многократно на уходящей неделе – и президентом Байденом и другими высокопоставленными официальными лицами), и через дипломатические каналы и каналы разведки, что на любой акт ядерного терроризма со стороны России, на любое применение тактического ядерного оружия, последует ответ со стороны США. Причем, разъяснить по дипломатическим каналам и каналам разведки, какой именно ответ. Чтобы путин и те, кто вокруг него, хорошо представляли себе, на что они идут.

Второе – в случае, если путин решиться на акт ядерного террора, должен последовать ответ. Те, кто разбирают варианты ответа (а это, например, и Кроениг, направивший письмо президенту – оно опубликовано на сайте Atlantic Council, и генерал Ходжес в своем интервью Rashkin Report неделю назад, и другие), считают, что наиболее правильным и эффективным был бы ответный дистанционный ракетный удар США с применением неядерного оружия, но способный нанести болезненный удар путину и его армии. Например, полное уничтожение ракетным ударом черноморского флота (как предложил в интервью Rashkin Report неделю назад генерал Ходжес – в кремле этого варианта, видимо, очень испугались, о чем свидетельствует настоящая истерика по этому поводу российского пропагандиста соловьева). Или уничтожение тех подразделений российской армии, которые будут ответственны за акт ядерного терроризма. Или другой мощный удар по российской военной инфраструктуре.

Может ли это привести к дальнейшей эскалации и обмену стратегическими ядерными ударами? Такая вероятность есть, по мнению тех же американских экспертов, она несопоставимо ниже, чем в случае ядерного ответа США.

Те же американские эксперты считают, что первое из действий США – четкое предупреждение путину и его окружению, и четкое объяснение того, что сделают США в ответ, должны иметь серьезное сдерживающее действие. В глобальной ядерной войне не может быть победителей. И даже человек с мировоззрением шпаны и капитана 5-го управления кгб (а это одно и то же мировоззрение) скорее всего должен это понимать.

Заявление, сделанное путиным в среду, - свидетельство его слабости. И это мнение в США единодушно высказано всеми экспертами. Это ответ на унижение, которому его подвергли в Самарканде на саммите ШОС. Ответ на военные поражения. Ответ ястребам в его окружении и в российском истеблишменте, требующим «священной войны до победного конца». Свидетельство неуверенности в себе, поскольку он так и не решился объявить всеобщую мобилизацию, опасаясь окончательно разорвать социальный контракт, действующий у него с вознесшим его на трон народом.

То, что делает путин, говорит о том, что он находится в положении цугцванга, когда у него нет никаких ходов, способных принести ему военную победу, и когда дальнейшие военные поражения могут привести к серьезному ослаблению его власти.

Но если он объявит об аннексии новых украинских территорий, его тоже не ждет ничего хорошего. Новые санкции с запретом на экспорт в Россию вообще всего на свете, с запретом на ведение любого бизнеса с Россией и ее компаниями, с принуждением России продавать свою нефть за бесценок, едва ли не ниже себестоимости ее добычи, если она вообще хочет ее продавать – все это точно так же ударит по путину, потому что ускорит падение российской экономики в пропасть.

Тем временем, в США очень серьезно начинают обсуждаться механизмы конфискации $300 миллиардов активов российского центрального банка и передача их на восстановление Украины. На прошлой неделе представитель министерства юстиции США предложил законодателям на слушаниях в Палате Представителей подумать о создании законодательной основы для этого.

Раздаются призывы об увеличении военной помощи Украине. И со стороны законодателей, и со стороны экспертов. И не будут совершенно ничего удивительного, если в ближайших пакетах помощи появятся новые виды оружия и боеприпасов. Очень хотелось бы, чтобы среди них оказались ракеты ATACAMS с дальностью 300 км.

Кстати, американские друзья, думаю, что пора снова писать в Белый Дом и просить об этом нашего президента. «Мы, народ», - не забывайте об этой великой формуле. Она работает. Очень даже работает.

Как и друзья в Канаде, в странах ЕС, не забывайте, что лидеры всех ваших стран, полностью зависят от вас, от «Мы, народ». Пишите, требуйте. Вежливо, но настойчиво. Нужно напоминать, что нужно нам, тем, кто «Мы, народ».

Спасибо всем, кто прочитал. Берегите себя и своих близких. Берегите друг друга, помогайте друг другу. Здоровья всем.

Зло будет остановлено. И Добро победит. Иначе быть не может.

Українські Друзі, обіймаю та люблю вас усіх. Бережіть один одного, дуже вас прошу.

І знову буду вам дуже вдячний, якщо напишете під цим дописом, як ви.

Сьогодні в Україні вирішується доля світу. І Україна переможе!

Слава Україні! Слава та низький уклін захисникам України!

Джерело: https://www.facebook.com/igor.aizenberg.1

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