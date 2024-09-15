Новости из США. Главное к концу недели

• Разрешат ли наносить западными ракетами удары по целям в глубине территории России?

• Американская помощь в восстановлении украинской энергосистемы.

• Госсекретарь Блинкен: «Мы полны решимости стать свидетелями того, как Украина победит в этой войне. У меня нет никаких сомнений в этом»

• Новые санкции против «раша тудей»

• Новости предвыборной кампании

• Трамп хочет шатдауна

* Разрешат ли Украине США, Великобритания и Франция наносить своими ракетами удары по целям в глубине территории России?

Ответ следует искать в ответе президента Джо Байдена на вопрос, что он думает о словах путина, что такое разрешение будет означать, что Запад напрямую принимает участие в войне. Байден ответил, что не боится слов путина.

И из этого ответа точно следует, что Украине будет разрешено использовать полученные от союзников ракеты для ударов по целям в глубине российской территории.

На любое передвижение «красных линий» Россией США и Запад отвечают своим передвижением «красных линий». В ответ на поставки России баллистических ракет Северной Кореей США начали поставлять Украине ракеты ATACMS. Во ответ на поставки России баллистических ракет Ираном не может не произойти передвижение «красных линий» Западом.

Газета «Гардиан» написала, что Великобритания уже дала Украине разрешение на использование ее ракет Storm Shadow для ударов по российской территории, но не будет об этом объявлять публично. Если это так, то такое разрешение должно было быть согласовано с США.

Кстати, о поставках ракет ATACMS в Украину США тоже не объявляли. Их поставки были подтверждены лишь через два месяца после того, как Украина получила первые ракеты. А в пакетах помощи они упоминались как «дополнительные ракеты для HIMARS».

Никаких громких публичных объявлений не следует ждать и на этот раз. Их не будет. Важны не слова, а действия.

Американские СМИ, в частности, газета Нью-Йорк Таймс в субботу также сообщают, что администрация Джо Байдена рассматривает вопрос о поставках Украине ракет «воздух-земля» JASSM, которые могут запускаться с самолетов F16, имеют дальность 360 км и несут боевую часть весом 450 кг.

* Во время визита в Киев в среду государственный секретарь Тони Блинкен объявил о предоставлении Украине новой помощи:

$325 миллионов на срочную помощь энергетическому сектору Украины – на восстановление и ремонт энергетических объектов Украины, выведенных из строя или уничтоженных в результате российских террористических атак, на внедрение новых распределенных энергетических технологий, обеспечение аварийного резервного электроснабжения для критически важных служб, таких как водоснабжение и отопление, а также на усиление защиты ключевой энергетической инфраструктуры.

$290 миллионов на гуманитарную помощь. Это финансирование позволит гуманитарным организациям предоставлять помощь, такую как генераторы, топливо и тепловые комплекты, чтобы помочь людям не замерзнуть зимой, если Россия будет продолжать атаковать энергетическую и электрическую инфраструктуру Украины.

$102 миллиона долларов на помощь в гуманитарном разминировании. Проекты будут включать обучение и оборудование для украинских саперов, а также поддержку организаций, занимающихся разминированием.

* Отвечая на пресс-конференции в Варшаве на вопрос польского журналиста о том, верят ли США, что Украина может выиграть войну, государственный секретарь Блинкен сказал:

«Может ли Украина все еще победить? Да. И на самом деле, мы полны решимости стать свидетелями того, как Украина победит в этой войне. У меня нет никаких сомнений в этом».

* США ввели в пятницу новые, дополнительные санкции против телеканала RT – Раша Тудей, против двух его подразделений, одним из которых «Россия сегодня» заведует российский пропагандист Дмитрий Киселев – за подрывную деятельность, направленную на вмешательство в дела других стран, в их избирательный процесс, на создание конфликтов и на раскалывание общества. В частности, за подрывную деятельность в Молдове в связи с предстоящими там президентскими выборами.

RT уже ранее находилась под американскими санкциями за другие виды своей подрывной деятельности, ее вещание в США запрещено в кабельных сетях. Однако, RT вещает в Интернете, продолжая вести там свою пропаганду на разных языках.

В решении о введении новых санкций говорится, что RT в своей подрывной деятельности действует в тесном взаимодействии с российской разведкой.

* Предвыборная кампания в США.

Кандидаты в президенты и вице-президенты после дебатов Харрис и Трампа во вторник продолжили вести предвыборную кампанию в свинг-штатах.

Кто станет президентом США, зависит от того, как проголосуют несколько десятков тысяч избирателей без политико-идеологических взглядов в семи штатах – Пенсильвании, Мичигане, Висконсине, Северной Каролине, Джорджии, Аризоне и Неваде. В этих штатах и сосредоточены основные усилия избирательных штабов и самих кандидатов. В остальных 43 штатах исход выборов легко предсказуем, поскольку они разделены политико-идеологической ситуацией последних 30 лет на «красные» - республиканские и «синие»-демократические. Преимущество одного из кандидатов над другим во всех этих штатах значительно, и никаких сюрпризов голосование там принести не может.

Группа поддержки Камалы Харрис во главе с бывшим демократическим конгрессменом Томом Малиновски выпустила несколько рекламных роликов, обращенных к американцам – выходцам из Центральной и Восточной Европы, которые живут в свинг-штатах. Основной посыл роликов – Камала Харрис займет жесткую позицию по отношению к путину, будет противостоять его агрессии и не позволит диктатору подчинить себе Украину, Польшу и другие страны.

Почти 800 тысяч жителей Пенсильвании, или около 5% населения штата, являются польскими американцами, а около 122 тысяч — украинскими американцами. В Мичигане проживает около 900 тысяч польских американцев и 40 тысяч украинских американцев, а в Висконсине — около 480 тысяч польских американцев. В тех же штатах живут и американцы, например, литовского происхождения, выходцы из других стран Центральной и Восточной Европы.

В условиях, когда с очевидностью исход президентских выборов будет решен несколькими десятками тысяч голосов, обращение именно к этой категории избирателей в основных свинг-штатах является очень правильным шагом. Кстати, редкий случай в американской политической жизни, когда внешнеполитический вопрос становится темой предвыборной рекламы.

Трамп заявил, что не будет больше дебатировать с Харрис, что он «выиграл дебаты» и «этого достаточно».

Любопытно, что Карл Ров, консерватор из консерваторов, республиканец из республиканцев, зам. руководителя аппарата и руководитель группы стратегического планирования Белого Дома при президенте Буше-младшем, оценивая дебаты, употребил тот же термин, что и ваш покорный слуга – он сказал, что Камала Харрис уничтожила Трампа на дебатах.

Как бы то ни было, дебаты позади, прямого влияния на голосование они иметь не могут, а основная предвыборная борьба по-прежнему впереди.

Республикан6ец Альберто Гонсалес, бывший генеральный прокурор США (2005-2007) при президенте Буше-младшем, заявил о своей поддержке Камалы Харрис и призвал всех избирателей голосовать за нее.

Трамп продолжает ежедневно ложно утверждать, что город Спрингфилд в штате Огайо, в котором как он заявил на дебатах, иммигранты съели кошек и собак, принадлежащих местным жителям, «захвачен нелегальными иммигрантами». В четверг из-за звонков о якобы заложенных бомбах были эвакуированы мэрия Спрингфилда и две школы. Полиция бомб не нашла.

Достаточного для обобщений количества опросов, проведенных в свинг-штатах после дебатов пока нет.

А вот по сбору денег на свою кампанию Камала Харрис опережает Трампа. За сутки после дебатов она смогла собрать $50 миллионов небольшими пожертвованиями по $10-$20-$30.

* Конгресс, вернувшийся в прошлый понедельник с каникул на сессию, всего на три недели, должен до 30 сентября принять по крайней мере временный бюджет на 2025 финансовый год, чтобы избежать шатдауна – остановки работы федерального правительства.

Трамп потребовал от республиканцев включить в закон о временном бюджете положение о том, что все избиратели должны перерегистрироваться, предоставив лично в избирательные комиссии доказательство того, что они являются гражданами США. Трамп много лет бездоказательно утверждает, что на выборах массово голосуют нелегальные иммигранты.

Спикер Джонсон подхватил эту идею и заявил, что включит это положение в законопроект о бюджете. Такой бюджетный законопроект имеет нулевые шансы получить хотя бы один голос от демократов в Палате Представителей и быть рассмотренным в Сенате. А это грозит шатдауном – остановкой работы федерального правительства, если Конгресс не примет бюджет до 30 сентября.

Реальность состоит в том, что и голосование на выборах людей, не являющихся гражданами, является уголовным преступлением, и регистрация в качестве избирателя человека, не имеющего гражданства, является уголовным преступлением. Случаи такой регистрации встречаются, но они всегда выявляются и совершенно единичны, поскольку при регистрации любого человека в качестве избирателя производится проверка, является ли этот человек гражданином США.

Цель Трампа – устроить хаос, который может наступить из-за шатдауна. Очевидно, 45-й президент и его окружение считают, что это может помочь ему на выборах.

Джерело: https://www.facebook.com/igor.aizenberg.1

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