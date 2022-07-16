Новости из США. Пятница, 15 июля 2022

* Вечером в четверг Палата Представителей Конгресса США приняла законопроект об оборонном бюджете США на 2023 финансовый год, начинающийся 1 октября. «За» голосовали 329 членов Палаты – 180 демократов и 149 республиканцев. «Против» голосовал 101 член Палаты – 62 наиболее верных ультраправых сторонников Трампа (Джордан, Биггс, Госар, Брукс, Тэйлор-Грин, Перри и другие) и 39 демократов – ультралевые прогрессисты (Джаопал, Окасио-Кортес, Омар, Прессли, Тлаиб и другие). Крайности сходятся, как сходятся в отношении к оборонному бюджету ультраправые и ультралевые члены Конгресса.

- Оборонный бюджет в версии Палаты Представителей составит $839 миллиардов, на $37 миллиардов больше, чем просила администрация и на $111 миллиардов больше, чем бюджет на 2022 год.

- Принятый законопроект предусматривает $1 миллиард для использования в фонде Ukraine Security Assistance Initiative (USAI), который был учрежден Конгрессом в 2015 году и ежегодно пополняется ассигнованиями из оборонного бюджета.

Для сравнения – бюджет на 2022 финансовый год предусматривал выделение $300 миллионов в рамках USAI. В мае 2022 года по инициативе администрации Джо Байдена Конгресс выделил дополнительные $6 миллиардов для использования в рамках USAI. Деньги из USAI могут использоваться, в частности, для закупок и заказов для Украины оружия и оборонного оборудования у его производителей, для обучения военнослужащих ЗСУ, для сбора и передачи Украине разведывательных данных, для лечения украинских военнослужащих в США.

- Законопроект включает поправку, предложенную республиканским конгрессменом Адамом Кинзингером, бывшим военным летчиком (к сожалению, отказавшимся в этом году от переизбрания из-за своей оппозиции к Трампу и невозможности в связи с этим выиграть праймериз в собственной партии) о выделении $100 миллионов на обучение украинских военных летчиков и технического персонала тому, чтобы летать на американских военных самолетах, использовать их в бою и проводить их наземное обслуживание.

Законопроект теперь будет рассматриваться Сенатом. Все бюджетные законопроекты, согласно Конституции, инициируются Палатой Представителей.

* Президент Джо Байден прилетел из Израиля с визитом в Саудовскую Аравию. Он провел получасовую встречу с королем Салманом, после чего провел переговоры с фактическим правителем Саудовской Аравии ее наследным принцем Мохаммедом бин Салманом (МБС). Часть переговоров проходила с участием министров с обеих сторон.

- Этот визит – очень нелегкий для Джо Байдена, и совершая его, встречаясь с МБС, президент Байден поставил на кон очень многое – от своей репутации до своего политического будущего и ближайшего политического будущего своей партии.

Нужно объяснить, почему. В 2018 году в Стамбуле был похищен и зверски убит Джамал Кашогги, саудовский диссидент, журналист, работавший в газете Вашингтон Пост и являвшийся постоянным жителем США. Американская разведка по горячим следам убийства сделала вывод о том, что оно было совершено по прямому указанию наследного принца МБС. В феврале 2021 года Директор Национальной Разведки Эврил Хейнс подтвердила этот вывод, выпустив более детальный отчет об убийстве.

Джо Байден еще во время предвыборной кампании 2020 года резко критиковал Саудовскую Аравию, говорил, что за это убийство она станет страной-изгоем, что он никогда не будет встречаться с МБС.

Нынешняя ситуация в мире и ситуация в самих США вынудила президента приехать в Джидду и встретиться с наследным принцем. Что происходит в мире, все мы знаем. Грязная, жестокая, кровавая война, развязанная кремлевским диктатором против Украины привела к резкому подорожанию нефти и всех энергоносителей, а также сельхозпродукции и продуктов питания. Это привело к невиданной почти за полвека инфляции в развитых странах. А высокая инфляция, кроме того, что очень больно бьет по кошелькам и карманам людей, всегда грозит обернуться еще и экономической рецессией. Инфляция в США в июне достигла рекордных более, чем за 40 лет 9.1% - и в первую очередь из-за высоких цен на топливо. В странах ЕС инфляция почти такая же. Инфляция является убийственным фактором на ноябрьских выборах в Конгресс для партии президента – демократы сейчас имеют большинство в обеих палатах.

Другая, не менее важная сторона той же медали – получение империей зла огромных доходов от продажи своей нефти из-за очень высоких цен на нефть, даже несмотря на отказ ряда развитых стран от импорта нефти из России и решение ЕС сократить свой импорт нефти из России к концу года на 90%.

И, как бы ни обставлялся визит президента Байдена в Саудовскую Аравию, сколько бы ни говорилось о различных целях этого визита и обширной повестке дня, очевидно, что основной его целью было достижение договоренности об увеличении, желательно значительном увеличении добычи нефти Саудовской Аравией и, соответственно, об увеличении объемов предлагаемой на рынке нефти с целью ощутимого снижения цены на нефть.

За решение поехать в Саудовскую Аравию и встретиться с МБС Байдена подвергали в США в последнее время (и непосредственно сегодня, когда он встретился с МБС) уничтожающей критике в либеральных и лево-либеральных кругах. Его критиковал ряд законодателей из его собственной партии. Поэтому ставки для президента были очень высоки.

- Вот что сообщила о договоренностях, достигнутых в Саудовской Аравии пресс-служба Белого Дома:

«Саудовская Аравия обязалась поддерживать балансировку мирового рынка нефти для обеспечения устойчивого экономического роста. Соединенные Штаты приветствовали увеличение уровня добычи на 50% по сравнению с тем, что было запланировано на июль и август. Эти шаги и дальнейшие шаги, которые мы ожидаем в ближайшие недели, уже помогли и еще больше помогут значительно стабилизировать рынки».

Из других договоренностей:

Саудовская Аравия согласилась открыть свое воздушное пространство для гражданских самолетов, совершающих полеты в Израиль и из Израиля. Это позволит на несколько часов сократить время полета из Израиля в страны Азии.

Американские войска вместе с военными нескольких других стран будут выведены с саудовского острова Тиран в Красном море. С 1978 года, после заключения мирного соглашения между Израилем и Египтом эти войска находились на острове в качестве миротворцев. Сейчас решено сделать остров центром туризма, построив на нем туристическую инфраструктуру.

США и Саудовская Аравия будут сотрудничать в области зеленой энергетики, 5G/6G технологий передачи данных, в глобальном развитии современной инфраструктуры (в инвестициях в ее развитие в разных странах), кибербезопасности, безопасности международного судоходства. США поддерживают достижение прекращения огня и установления мира в Йемене.

«Президент Байден подтвердил обязательство США помогать Саудовской Аравии защищать и оборонять свою территорию и народ от всех атак извне».

По итогам визита США и Саудовская Аравия опубликовали совместное коммюнике.

Итоги своих переговоров с лидерами Саудовской Аравии подвел в своем заявлении для журналистов и сам Джо Байден поздно вечером в пятницу по саудовскому времени. Вот что, в частности, сказал президент:

«Мы провели хорошую дискуссию об обеспечении глобальной энергетической безопасности и адекватных поставок нефти для поддержания глобального экономического роста. И это начнется в ближайшее время. И я делаю все возможное, чтобы увеличить поставки для Соединенных Штатов Америки, что, как я ожидаю, и произойдет. Саудовцы разделяют эту срочность, и, основываясь на наших сегодняшних обсуждениях, я ожидаю, что в ближайшие недели мы увидим дальнейшие шаги».

«Мы обсудили права человека и необходимость политических реформ. Как всегда - как я всегда делаю, я дал понять, что эта тема жизненно важна для меня и для Соединенных Штатов.

Что касается убийства Кашогги, я поднял этот вопрос в самом начале встречи, ясно дав понять, что я думал об этом в то время и что я думаю об этом сейчас. И это было именно так - я был прямым и непосредственным в обсуждении этого вопроса. Я изложил свою точку зрения предельно ясно. Я сказал очень прямо: если американский президент молчит по вопросу прав человека, разве это соответствует тому, кто мы есть и кем являюсь я? Я всегда буду отстаивать наши ценности».

- В субботу президент Джо Байден примет участие в саммите с участием лидеров девяти стран – соседей и союзников Саудовской Аравии.

* Фанни Виллис, окружной прокурор округа Фултон в Джорджии (район Атланты, в котором находятся все органы власти штата Джорджия), расследующая уголовное дело о попытке фальсификации выборов президента США 2020 года в Джорджии в пользу Трампа направила письмо председателю организации республиканской партии Джорджии Дэвиду Шаферу о том, что он подозревается в организации самоназначенной фейковой «коллегии выборщиков» в Джорджии, которая сфабриковала поддельные протоколы голосования коллегии за Трампа вопреки результатам всенародного голосования в Джорджии и вопреки голосованию официальных членов коллегии выборщиков и направила эти сфабрикованные протоколы в Конгресс и Национальный Архив. Аналогичные письма получили еще несколько «членов» самоназначенной «коллегии выборщиков». В письмах указано, что фигурантам следует ожидать предъявления официальных обвинений.

- Питер Наварро, бывший главный экономический советник Трампа, которому предъявлены обвинения в неуважении к Конгрессу за отказ предоставить документы и дать показания специальному комитету Палаты Представителей по расследованию обстоятельств мятежа 6 января, отказался от сделки с прокуратурой, которая предлагала ему признать себя виновным по одному из двух пунктов обвинения, подчиниться повестке из комитета и получить максимальный тюремный срок в 1 месяц. Адвокат Наварро заявил, что его клиент «связан» тем, что «президент Трамп распространил на него привилегию исполнительной власти», и в силу этого его клиент не может сотрудничать с комитетом. Данное утверждение является ложным, поскольку бывший президент не имеет никаких полномочий распространять на кого-либо привилегию исполнительной власти.

- Федеральный судья (кстати, назначенный Трампом) во второй раз отклонил ходатайство Стива Бэннона, бывшего руководителя избирательного штаба Трампа в 2016 году и бывшего его старшего советника в Белом Доме в 2017 году, а ныне – ультраправого пропагандиста, о том, чтобы отложить судебный процесс над ним по обвинению в неуважении к Конгрессу за отказ подчиниться повестке из специального комитета Палаты Представителей. Судебный процесс начнется в ближайший понедельник, 18 июля, как и было определено судьей ранее.

- Федеральный судья в Нью-Мексико отказался удовлетворить иск Джона Истмана, адвоката Трампа, одного из авторов стратегии государственного переворота путем отмены результатов выборов о том, чтобы закрыть для следователей федеральной прокуратуры часть электронных писем в его телефоне, изъятом агентами ФБР при недавнем обыске.

- Республиканский сенатор Грэм подал иск в федеральный суд с требованием признать незаконной повестку о даче показаний в большом жюри по делу о давлении на власти Джорджии с целью заставить их сфальсифицировать выборы в пользу Трампа в 2020 году. Грэм уверяет в иске, что он когда он звонил государственному секретарю Джорджии Раффенспергеру и убеждал его получше проверить бюллетени, поданные по почте, чтобы найти голоса в пользу Трампа, он якобы выполнял свои обязанности как председатель юридического комитета Сената, а в эти обязанности, как он уверял, входит надзор за проведением выборов. Иск Грэма имеет мало шансов устоять в суде. Выборы в США проводятся штатами, каждым штатом отдельно, и федеральные законодатели к их проведению, тем более не в своем штате, не имеют никакого отношения. Да и не было никогда прецедента, по которому председатель юридического комитета Сената звонил в какой-то штат и в порядке «надзора» просил попытаться поискать дополнительные голоса за кандидата из своей партии. Рассмотрение иска состоится в следующую среду.

* В Пентагоне состоялся телебрифинг высокопоставленного военного представителя США, посвященный ситуации на фронте.

Он, в частности, сказал:

«Что касается HIMARS, я знаю, что есть интерес к работе HIMARS. Нет нужды говорить, что информация об этом со стороны русских была бы очень важна. Мне нравится, что их заставляют работать над этим. Но я позволю себе сказать, что видео с поля боя и украинские отчеты говорит сами за себя. Они оказывают эффект.

Я думаю, что HIMARS оказали значительное влияние на то, что происходит на линии фронта. Если вы подумаете о том, что украинцы говорили о ряде целей, по которым они наносят удары, вы знаете, что они уделяют приоритетное внимание нанесению ударов по таким целям, как склады боеприпасов, другие материально-технические склады, командные центры и центры управления. Все эти вещи оказывают непосредственное влияние на способность (русских) проводить операции на линии фронта. Поэтому я бы сказал, что да, хотя они не стреляют из HIMARS по передовой линии, они оказывают на то, что происходит на передовой линии, очень-очень значительное влияние».

«По нашим оценкам, российские силы ограничены в продвижении, если таковое вообще имеется, в районе северного Донбасса, удерживаемого украинской обороной. Российские силы продолжают применять неизбирательные артиллерийские обстрелы наряду с воздушными и ракетными ударами».

«Под Харьковом, по нашим оценкам, украинцы продолжают отбивать российские попытки закрепиться. В окрестностях Изюма и Словянска, в общем, то же самое.

То есть, вы знаете, довольно сильная оборона со стороны украинцев, а русские публично заявили, что они хотят продвинуться к Славянску, но до сих пор не смогли этого сделать».

«Мы видели, что вчерашняя ракетная атака в Виннице была осуществлена, как мы считаем, ракетами подводного базирования, выпущенными русскими. Что мы знаем точно, так это то, что они убили немало гражданских лиц. И я думаю, что на этой неделе в Украине в результате российских ударов погибло примерно от 100 до 150 гражданских лиц».

- В ответ на вопрос корреспондентки канала Фокс, очевидно инспирированный письмами конгрессвумен Спартц о том, что поставляемое США оружие попадает «не в те руки»:

«Честно говоря, мы вполне уверены в том, что украинцы используют оружие, которое мы им предоставили, и не видели никаких признаков того, что это оружие было направлено куда-то еще, кроме как на борьбу с русскими».

Высокопоставленный военный представитель также подтвердил, что продолжается обучение воинов ЗСУ работе с предоставляемым им США системами вооружений.

Зло будет остановлено. И Добро победит. Иначе быть не может.

Сьогодні в Україні вирішується доля світу. І Україна переможе!

Слава Україні! Слава та низький уклін захисникам України!

Джерело: facebook.com

Автор: Igor Aizenberg

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