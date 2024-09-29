«Іноземцям в Україні видають брошури з правилами поведінки з представниками ТЦК». Це – ворожа підробка

Брехня: у пам'ятці, яку надрукувало посольство Великої Британії в Україні, британцям радять уникати контакту з працівниками ТЦК та СП, не підтримувати з ними зоровий контакт, не реагувати на расистські висловлювання з їхнього боку і не підписувати жодних документів. Фото цієї маячні тиражують прокремлівські Telegram-канали.

Правда: брошури, яку поширюють пропагандисти, не існує – це недолуга підробка самих російських фейкоробів.

Фактчекери «Укрінформ» дослідили цей ворожий вкид і встановили, що створюючи підробку, росіяни припустилися помилки – вони вказали, що в Україні триває загальна мобілізація військовозобов'язаних чоловіків з 25 до 65 років, а не з 25 до 60 років, як це є насправді.

Крім того, у коментарі журналістам представники дипломатичного відомства повідомили, що посольство Великої Британії в Україні не друкувало таких флаєрів, а інформація про нього в інтернеті є фейком.

Отже, мета цього фейку – дискредитувати ТЦК та СП в очах іноземців, посіяти хибну думку про те, що мобілізації в Україні нібито підлягають і громадяни інших держав, а працівники ТЦК буцімто можуть їх «мобілізувати» просто з вулиці.

Джерело: https://t.me/spravdi/41821

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