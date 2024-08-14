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Ну вот и Трамп родил нам «распятого мальчика»

Ну вот и Трамп родил нам «распятого мальчика»

На своей срочно созванной на фоне падения рейтингов пресс-конференции Трамп не мог остановиться в том, какая Камала ужасная - низкое IQ, тупая, и пр.

Этого ему показалось мало и он решил поучаствовать в дискуссии, начатой главными моралистами страны - республиканцами, о личной жизни Харрис, и покопаться в ее белье.

Трамп рассказал историю о том, как он однажды летел на вертолете с бывшим мэром Сан-Франциско Вилли Брауном, с которым Харрис встречалась в 90-е.

«Ну, я очень хорошо знаю Вилли Брауна. На самом деле, чуть не разбились с ним на вертолете. Мы подумали, что, возможно, это конец. Мы вместе летели на вертолете в определенное место, и была аварийная посадка, но он рассказал мне о ней ужасные вещи», заявил Трамп.

Когда пресса обратилась за комментарием к Брауну, он заявил, что никогда не летал с Трампом ни на каком вертолете.

«Нет, не летал. Вы что, издеваетесь надо мной? Я рассмеялся. Я просто предположил, что он летел на вертолете с кем-то чернокожим, и он совершил ошибку и подумал, что это я».

Вилли Браун оказался прав: Трамп перепутал его с другим чернокожим человеком - бывшим членом горсовета Лос-Анджелеса Нейтом Холденом, который припомнил турбулентный полет на вертолете с Трампом.

«Вилли - невысокий чернокожий парень, живущий в Сан-Франциско. Я высокий чернокожий парень, живущий в Лос-Анджелесе», сказал Холден Politico. «Думаю, мы все на одно лицо».

Джерело: https://t.me/weshallovercomb/5310

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