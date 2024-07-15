О нобелевских письменах или премия за достижения в лицемерии

Призыв более 50 лауреатов Нобелевской премии прекратить огонь вызвал достаточно острую реакцию в Украине. Подписей будет больше, история не на один день.

Не надо лишних эмоций. Вспоминаем, о чём говорилось ранее.

1.С 26 июля по 11 августа – Олимпиада в Париже. Есть целая группа интересантов, которые хотели бы организовать «олимпийское перемирие». Каждый – по своим причинам. «Во-первых, это красиво».

Поэтому нет ничего удивительного, что риторика о «прекращении огня без условий» выходит на пик. В ближайшие две недели мы наверняка услышим ещё какие-то инициативы на этот счёт. На контрасте с ядерными угрозами рф, угрозами разрушить дамбы многим зайдёт.

2.У россии есть очень прикладной интерес. Он базируется на том, что, войдя в прекращение огня на третьем году полномасштабной войны, из него сложно выйти. Даже понимая, что это план врага. Многие искренне хотят прекращения стрельбы и бомбёжек. Это необязательно путинские агенты.

До 11 августа Верховная Рада Украины должна поддержать указы президента о продлении военного положения и продолжении мобилизации.

Если это по каким-то причинам не произойдёт, Украина опрокинется в крайне сложную внутриполитическую ситуацию. Возникает масса политических, политико-правовых и просто юридических коллизий. Прямое следствие – паралич госаппарата и армии, торможение помощи.

Поэтому на месте рф я бы вкладывал все имеющиеся ресурсы в то, чтобы заблокировать продление ВП под эгидой «прекращения огня». Для этого нужно обеспечить позицию всего лишь порядка 180 депутатов. Они могут заболеть, потеряться, «уехать на фронт», воздержаться и т.д.

В самой россии 8 сентября региональные выборы. До этого момента путин не сможет объявить мобилизацию, это крайне непопулярная мера. Поэтому идеальный сценарий для кремля – чтобы мы свалились в хаос и барахтались в нём, дискредитируя сами себя. рф выиграет время.

Надо видеть эту связку. Нобелевские лауреаты точно не знают ни о каком 11 августа и 8 сентября. Не все инициаторы олимпийского перемирия знают о совпадении дат. А вот в кремле точно знают.

Сугубо для истории интересно, кто стал инициатором письма, кто ручками оформил текст, кто работал с подписантами. И как возникла идея.

3. Нобелевские лауреаты периодически что-то кому-то пишут. Причём они резко активизировались с открытыми коллективными письмами в 2020 году (одним из толчков был ковид).

Для нас важно, что 27 февраля 2022 года аж 206 лауреатов поддержали Украину и резко осудили российскую агрессию. Причём часть осудивших россию более двух лет назад подписали и сегодняшнее письмо!

В обоих списках - не только слегка потерявшаяся во времени и пространстве Светлана Алексиевич. Там Барри Маршал, Торстен Визель, лауреат по физике аж 1973 года Брайан Джозефсон, Андрей Гейм и т.д. Там реально крутые имена и звёзды мировой науки (физики, химики, медики).

В марте 2024 года было ещё письмо с призывом ускорить помощь Украине, там отметилось полтора десятка нобелевских лауреатов.

В 2020 г. 81 нобелевский лауреат поддержал Байдена в президентской гонке за «ориентированный на науку подход».

В общем. Это заметный факт, но далеко не уникальный. Вполне уместно напомнить лауреатам, а с чего всё началось и что они сами поддерживали в феврале-марте 2022 года.

4. Если военное положение продлевается без приключений на традиционный срок (3 месяца), т.е. – до 11 ноября, это значит, что до исхода выборов в США и в период конструирования разных «мирных» форматов Украина сохранит организационную стройность в обороне. Будут понятные субъекты для партнёров, будут непрерывные процессы.

Будут ли в этот период какие-то «переговоры», гуманитарные акции или даже паузы в боевых действиях – второй вопрос. Главное – не дать рф вытолкнуть Украину из правового поля.

Джерело: https://t.me/kopytkoav/516

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