О потерях русской техники в октябре

По данным проекта Oryx, в октябре россия потеряла большее количество бронемашин, самолетов, вертолетов и другой техники, чем в любой месяц с октября 2022 года, когда российские военные отступали из Харьковской области.

В частности, с 1 октября российская армия потеряла 695 единиц техники, которая была уничтожена, повреждена, брошена на поле боя или захвачена противником, а именно 253 БМП, 103 танка, 41 БТР, четыре самолета (два Су-25 и два Су-34) , один вертолет (Ми-28).

Джерело: https://t.me/c/1226880919/45098

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