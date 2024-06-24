Обрушение красных линий

Выродочное российское руководство продолжает продуцировать кощунство и неограниченное лицемерие. Масштабы и размах эксперимента по расчеловечиванию только растут на фоне леденящей душу апатии масс, полностью лишенных доступа к благам гуманизма и эмпатии. Для путинского кремля нет не то что чего-то святого, там нет ничего людского. Как показал визит международного преступника номер один в Северную Корею, именно такие тупиковые, беспощадные и сюрреалитичные режимы – образец для подражания и копирования. При этом путь россии в никуда, также как и каждый шаг обреченной на поражение группировки, порождают новые жертвы и страдания.

Не по себе от мерзости российского политического бомонда, военщины и квазидуховенства, занятых служением геноцидным и террористическим практикам. В день памяти и скорби, связанный с датой вторжения нацистской Германии в СССР, путин и его свита с кирпичными рожами носит венки к могиле неизвестного солдата, повторяя мантру о страшной войне, погибших в боях, замученных во вражеской неволе, умерших в тылу от голода и лишений. Возможно пафос памятного дня мог бы иметь место быть если бы не копирование путницами гитлеризма, как своей духовной основы.

Здесь полнейшее соответствие российского новодела историческому образцу. В 4.00 утра 22 июня 2024 года российская террористическая группировка в очередной раз нанесла ракетные удары по украинским городам.

Очень символический косплей. Потом пока новостные ленты были забиты РПЦшным шлаком о передаче иконы Рублева «Троица» в лапы банды псевдопатриарха Кирилла и учреждение даже нового «праздника» в связи с этим, российские оккупанты планирующими бомбами ударили по центральной части города Харькова. Вот такие они военные цели богопротивной российской стороны: госпиталь, многоэтажки, автовокзал. Да, с кровавым размахом отмечают Троицу российская сатанинская свора, растаптывая остатки положений основополагающей Женевской конвенции 1949 года, запрещающей бить по медицинским учреждениям, занятым в спасении раненых. Чем при этом занята ООН и где ее действенная реакция на вопиющее беззаконие – полнейшая загадка. Генсек организации-призрака Гуттериш даже не удостоился как-то высказаться о трагедии, и продолжает уперто подыгрывать российскому агрессору.

московские мрази даже слышать не хотят о своей ответственности за непозволительные формы ведения войны, и городят горы отговорок в духе «украинцы сами себя обстреляли», «плохо работает местная ПВО», «россия жилые районы не обстреливает», и прочие протухшие небылицы, по типу «нештатного полета» КАБов, потерявших крылышки. путинские пропагандистские помойки так усердно лгут, что даже отстраненные стороны поверят в их безусловную виновность.

Продолжается самый неприкрытый геноцид украинцев, разрушение города-миллионника Харькова, удары по запрещенным согласно международному праву объектам. Соответсвенно, единственным способом самозащиты Украины будет выступать возможность нанесения защитных ударов по российским военным объектом с использованием более совершенных вооружений в глубине российской территории. Тем более своими авантюрами москва обрушила не только свои прежние границы, размыв понимание контуров ее территории, но отказалась от красных линий. Только жесткий силовой, увы, единственная мера, которую понимают в рф. И только тогда начинают хоть чуть себя одергивать.

Европейцам также следует еще более серьезно взяться за российскую угрозу, ведь российские спецслужбы ищут способы надавить на страны-члены ЕС, используя террористический инструментарий. Гости Евро-2024 в Германии и летней Олимпиады в Париже – прекрасные мишени для путинских спецслужб, работающие под чужими флагами, хотя даже дети уже видят очевидную российскую подоплеку вероятной волны терактов в Европе. Для путинцев, обрушивших все красные линии, это ничего не стоит.

Джерело: https://t.me/sytosokrata/905

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