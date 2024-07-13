ОБСЄ засудила ув'язнення в "ДНР" свого співробітника

У самопроголошеній "ДНР" ув'язнили на 14 років за "шпигунство" співробітника ОБСЄ Вадима Голду.

Йому "інкримінували" виконання "розвідувального завдання в інтересах іноземної розвідки" під час перебування у 2021 році на території так званої "ДНР". Голда нібито збирав дані про об'єкти промисловості, "по яких згодом завдавалися ракетні удари".

У ОБСЄ засудили вирок і вимагають звільнити Голду та двох інших співробітників організації - Максима Петрова та Дмитра Шабанова, яких у вересні 2022 року за "звинуваченням" у держзраді незаконно ув'язнили на 13 років.

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/24968

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