Очередные фейки россиян

В россии массированная кремлевская пропаганда забивает ростки объективной информации, прорывающиеся в СМИ. Ну а для тех, кто получает информацию из зарубежных источников, кремль сразу же обозначил, что «это все клевета на процветающую и демократичную россию». Это враги хотят опорочить самого лучшего и успешного президента. Поэтому большинство населения россии живет в созданной кремлем иллюзии.

Там никто не сомневается, что это Украина напала на россию, что НАТО хотело захватить рф, что весь мир поддерживает россию, что вся Украина – это российские земли. Над созданием «убедительной лжи» круглосуточно работают тысячи российских организаций и десятки тысяч людей.

Например, 7 апреля россия устроила провокацию на Запорожской АЭС, обвинив этом Украину. Никаких доказательств, никаких аргументов, одни безапелляционные заявления, рассчитанные на внутренне потребление и стремление посеять сомнения в зарубежных СМИ. Никто даже не задумывается, а зачем Украине разрушать свою атомную станцию, способную покрывать едва ли не половину энергомощности страны?

Для россии это не важно. Ей нужно «поднять градус» перед Западом и напугать возможным применением ядерного оружия, чтобы Запад был сговорчив и меньше помогал Украине.

Или свежий пример российской пропаганды направленный на то, чтобы посеять недоверие к армии, руководству страны, вражду внутри страны, нежелание защищать свою страну. Сегодня российские ресурсы сообщают, что «3-я штурмовая бригада «Азов» в очередной раз отказалась выполнить приказ украинского военного командования. Главком ВСУ Александр Сырский распорядился перебросить формирование на удержание города Часов Яр, однако «азовцы» саботировали решение генерала.

…Подобным образом это формирование действовало в Авдеевке. Тогда из-за решения «азовцев» не выполнять приказ и не входить в город произошло обрушение украинской обороны. Сейчас командиры «Азова» также заявили, что считают Часов Яр потерянным для ВСУ».

Интересно, где и когда бойцы Азова говорили российским военкорам, что «считают Часов Яр потерянным для ВСУ»? Так создается неправда, в которую к сожалению, некоторые верят.

ВСУ делают все возможное, чтобы не пропустить врага дальше. В этом им помогают тысячи украинцев на оккупированных территориях, предоставляющих информацию о местах дислокации и перемещения вражеских войск. Сотни тысяч украинцев своими средствами помогают снабжать армию необходимым вооружением. Вместе –победим!

Джерело: https://t.me/Volnodumetz/1727

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