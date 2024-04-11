Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:04
Просмотров: 106

Очередные фейки россиян

Очередные фейки россиян

В россии массированная кремлевская пропаганда забивает ростки объективной информации, прорывающиеся в СМИ. Ну а для тех, кто получает информацию из зарубежных источников, кремль сразу же обозначил, что «это все клевета на процветающую и демократичную россию». Это враги хотят опорочить самого лучшего и успешного президента. Поэтому большинство населения россии живет в созданной кремлем иллюзии.

Там никто не сомневается, что это Украина напала на россию, что НАТО хотело захватить рф, что весь мир поддерживает россию, что вся Украина – это российские земли. Над созданием «убедительной лжи» круглосуточно работают тысячи российских организаций и десятки тысяч людей.

Например, 7 апреля россия устроила провокацию на Запорожской АЭС, обвинив этом Украину. Никаких доказательств, никаких аргументов, одни безапелляционные заявления, рассчитанные на внутренне потребление и стремление посеять сомнения в зарубежных СМИ. Никто даже не задумывается, а зачем Украине разрушать свою атомную станцию, способную покрывать едва ли не половину энергомощности страны?

Для россии это не важно. Ей нужно «поднять градус» перед Западом и напугать возможным применением ядерного оружия, чтобы Запад был сговорчив и меньше помогал Украине.

Или свежий пример российской пропаганды направленный на то, чтобы посеять недоверие к армии, руководству страны, вражду внутри страны, нежелание защищать свою страну. Сегодня российские ресурсы сообщают, что «3-я штурмовая бригада «Азов» в очередной раз отказалась выполнить приказ украинского военного командования. Главком ВСУ Александр Сырский распорядился перебросить формирование на удержание города Часов Яр, однако «азовцы» саботировали решение генерала.

…Подобным образом это формирование действовало в Авдеевке. Тогда из-за решения «азовцев» не выполнять приказ и не входить в город произошло обрушение украинской обороны. Сейчас командиры «Азова» также заявили, что считают Часов Яр потерянным для ВСУ».

Интересно, где и когда бойцы Азова говорили российским военкорам, что «считают Часов Яр потерянным для ВСУ»? Так создается неправда, в которую к сожалению, некоторые верят.

ВСУ делают все возможное, чтобы не пропустить врага дальше. В этом им помогают тысячи украинцев на оккупированных территориях, предоставляющих информацию о местах дислокации и перемещения вражеских войск. Сотни тысяч украинцев своими средствами помогают снабжать армию необходимым вооружением. Вместе –победим!

Джерело: https://t.me/Volnodumetz/1727

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Від дії вибухонебезпечних предметів вже загинуло 295 людей
Сегодня 10:15    19
Британская разведка сообщила, сколько рф планирует набрать «пушечного мяса» в этом году
Сегодня 10:03    39
Самая большая беда для россии сейчас интернет
Сегодня 09:51    66
Минобороны внедряет новейшие технологии, которые повысят эффективность дронов
Сегодня 09:40    71
Punchbowl News о ситуации с помощью Украине в Палате представителей
Сегодня 09:28    76
Перед судом постануть командири львівського «Беркуту» за обвинуваченням в умисних вбивствах під час Революції гідності
Сегодня 09:16    91
росія терористичними діями на ЗАЕС штовхає світ до катастрофи
Сегодня 08:52    80
Спецслужби росії шукають агентів у Канаді
Сегодня 08:41    84
5% кордону Київської області і Білорусі захищено "зубами дракона"
Сегодня 08:31    102
Від системи «Шлях» відключили ще 24 перевізники: їхні водії не повернулися до України.
Сегодня 08:20    116
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 