Очевидно, что за июль, показатели потерь РОВ установят как 2 новых абсолютных рекорда, так и 2 "серебряных" результата

Потери личного состава (уточнено будет сегодня, но очевидно, что - да) и потери спецтехники - уверенное "серебро".

Потери ствольной артиллерии и автомобильного транспорта - абсолютные рекорды уже по состоянию на сегодня.

Потери л/с выше 35 тыс третий месяц подряд лишь ещё больше убеждают в том, что россия будет проводить мобилизацию в ближайшее время, от которой Кремль отмахивается с июня.

Потери спецтехники лишь усиливают уверенность в том, что так или иначе, но Кремль будет выпрашивать у КНДР инженерные бригады.

Потери ствольной артиллерии - следствие качества контрбатарейной борьбы и отсутствие в этом показателе паритета. С другой стороны, чем больше потерь арт-систем, тем ниже качество того, что поступает на фронт, следовательно - потери будут расти.

Потери автомобильного транспорта... Вместо БТР-82А, на "буханке" штурмовать позиции, кто бы во времена СССР в такое поверил, но - нет! Буханки, автозаки, гольфкары, УАЗики... Итог вполне предсказуем и весьма красноречив.

Графики: @minfinua

Джерело: https://t.me/c/1226880919/39914

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