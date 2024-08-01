Очевидно, что за июль, показатели потерь РОВ установят как 2 новых абсолютных рекорда, так и 2 "серебряных" результата
Потери личного состава (уточнено будет сегодня, но очевидно, что - да) и потери спецтехники - уверенное "серебро".
Потери ствольной артиллерии и автомобильного транспорта - абсолютные рекорды уже по состоянию на сегодня.
Потери л/с выше 35 тыс третий месяц подряд лишь ещё больше убеждают в том, что россия будет проводить мобилизацию в ближайшее время, от которой Кремль отмахивается с июня.
Потери спецтехники лишь усиливают уверенность в том, что так или иначе, но Кремль будет выпрашивать у КНДР инженерные бригады.
Потери ствольной артиллерии - следствие качества контрбатарейной борьбы и отсутствие в этом показателе паритета. С другой стороны, чем больше потерь арт-систем, тем ниже качество того, что поступает на фронт, следовательно - потери будут расти.
Потери автомобильного транспорта... Вместо БТР-82А, на "буханке" штурмовать позиции, кто бы во времена СССР в такое поверил, но - нет! Буханки, автозаки, гольфкары, УАЗики... Итог вполне предсказуем и весьма красноречив.
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Джерело: https://t.me/c/1226880919/39914