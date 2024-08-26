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Один з найбільших обстрілів України: наслідки по областях станом на зараз.

Один з найбільших обстрілів України: наслідки по областях станом на зараз.

▪️Київщина – в області поранені 4 людини, серед них – 5-місячне немовля. Зранку у столиці тривога лунала майже 8 годин! Одна з найдовших за час війни;

▪️Волинь – триває переселення людей з постраждалих будинків, 1 людина загинула, 5 травмовані;

▪️Одещина – кількість поранених зросла до 7. Серед них три дитини;

▪️Житомирщина – 1 людина загинула, ще 3 травмовані, постраждали житлові будинки та об'єкти критичної інфраструктури;

▪️Миколаївщина – відомо про 3 поранених;

▪️Полтавщина – 6 людей травмовано;

▪️Дніпропетровщина – 1 загиблий та 1 постраждалий;

▪️Харківщина – 1 людина загинула, ще 1 травмована;

▪️Франківщина – 3 людей травмовано;

▪️Львівщина – вражено кілька енергооб'єктів;

▪️Вінниччина – влучання в обʼєкти критичної інфраструктури, постраждали 2 осіб;

▪️Херсонщина – відомо про 4 потерпілих; Запоріжжя – загинув чоловік, поранена жінка;

▪Сумщина – влучання в обʼєкт залізничної інфраструктури, поранено помічника машиніста;

▪️Чернігівщина, Хмельниччина – є влучання в обʼєкти критичної інфраструктури;

▪️У Молдові збої в енергосистемі через атаку по Україні;

▪️рф знову порушила повітряний простір Польщі. Ймовірно БПЛА впав за 30 км від кордону з Україною.

Україна готує відповідь рф на сьогоднішній масований обстріл, – заявив Умєров

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/59330

Новости портала «Весь Харьков»

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