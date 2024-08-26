Один з найбільших обстрілів України: наслідки по областях станом на зараз.
▪️Київщина – в області поранені 4 людини, серед них – 5-місячне немовля. Зранку у столиці тривога лунала майже 8 годин! Одна з найдовших за час війни;
▪️Волинь – триває переселення людей з постраждалих будинків, 1 людина загинула, 5 травмовані;
▪️Одещина – кількість поранених зросла до 7. Серед них три дитини;
▪️Житомирщина – 1 людина загинула, ще 3 травмовані, постраждали житлові будинки та об'єкти критичної інфраструктури;
▪️Миколаївщина – відомо про 3 поранених;
▪️Полтавщина – 6 людей травмовано;
▪️Дніпропетровщина – 1 загиблий та 1 постраждалий;
▪️Харківщина – 1 людина загинула, ще 1 травмована;
▪️Франківщина – 3 людей травмовано;
▪️Львівщина – вражено кілька енергооб'єктів;
▪️Вінниччина – влучання в обʼєкти критичної інфраструктури, постраждали 2 осіб;
▪️Херсонщина – відомо про 4 потерпілих; Запоріжжя – загинув чоловік, поранена жінка;
▪Сумщина – влучання в обʼєкт залізничної інфраструктури, поранено помічника машиніста;
▪️Чернігівщина, Хмельниччина – є влучання в обʼєкти критичної інфраструктури;
▪️У Молдові збої в енергосистемі через атаку по Україні;
▪️рф знову порушила повітряний простір Польщі. Ймовірно БПЛА впав за 30 км від кордону з Україною.
Україна готує відповідь рф на сьогоднішній масований обстріл, – заявив Умєров
Джерело: https://t.me/Tsaplienko/59330