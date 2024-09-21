Офіційно - Сили оборони України уразили два військових арсенали збройних сил рф

Сьогодні вночі завдано вогневого ураження по арсеналу «Тихорецьк», що в Краснодарському краї. Цей об’єкт входить в трійку найбільших баз зберігання боєприпасів окупантів та є одним з ключових в логістичній системі російських військ. За наявною інформацією, в момент удару на території арсеналу знаходився черговий ешелон, який доставив щонайменше 2 тисячі тон боєприпасів, зокрема і з КНДР. Атаковано також радіолокаційну станцію «Подльот», що виявляла повітряні цілі в напрямку арсеналу.

Окрім цього, СБУ завдала удару по 23-му арсеналу Головного артилерійського управління міністерства оборони рф неподалік населеного пункту Октябрський Тверської обл.

Фіксуються пожежа та детонація в районах обох військових арсеналів.

Завдання були успішно виконані у взаємодії підрозділів Сил оборони: Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій ЗСУ, СБУ та інших.

Бойова робота по важливих військових цілях російських окупантів продовжується.

#stoprussia

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/17385

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Окрім складів, СБУ вночі вдарили по аеродрому в Росії

Зокрема, успішно відпрацювали безпілотники на 23-му арсеналі головного артилерійського управління міноборони РФ біля н.п. Октябрський Тверської області.

Там зберігалося артилерійське та ракетне озброєння для оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер" та тактичних ракетних комплексів "Точка-У".

Після прильотів дронів на складі розпочалася детонація, фіксується п’ять осередків пожеж.

Також дрони СБУ уразили інфраструктуру військового аеродрому Шайковка, де дислокуються літаки стратегічної авіації ТУ-22М, які регулярно обстрілюють Україну.

Джерело наголошує, що ці боєприпаси зберігали для ударів по Україні.

Джерело: pravda.com.ua

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