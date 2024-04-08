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Огляд ударів русні від Александр Коваленко

Огляд ударів русні від Александр Коваленко

▶ ️По КАБ

Первая неделя апреля по степени интенсивности применения оккупантами КАБ не уступает мартовским показателям. За 7 дней было применено более 600 КАБ.

Наиболее интенсивные удары наносятся в районе Очеретине, Терни, Часов Яр, Новомихайловка, Белогоровка и Угледар. Но именно Очеретине занимает печальное лидерство – туда ежесуточно летит по десятку и паре десятков КАБ.

С учётом нарастающей интенсивности применения КАБ в апреле может быть установлен очередной печальный рекорд по количеству запущенных КАБ и этот показатель может варьироваться до 3 000. Первая неделя применения КАБ в этом месяце на это явно указывает.

В данном контексте следует отметить, что пока мы получим от наших партнёров необходимый инструментарий по противодействию носителям КАБ в воздухе, единственный способ снизить интенсивность ударов – уничтожение носителей на земле.

▶ ️По дронам

Первая неделя апреля завершилась неоднозначным показателем налётов дронов-камикадзе Shahed-136, и именно – 96 применённых, из которых 82 были сбиты. Неоднозначность же заключается в том, что лишь дважды применялись Shahed-136 количественно более 20, а в начале апреля и вовсе могло создаться впечатление, что у РОВ проблемы с этой компонентой из-за малых налётов и одной ночи вообще без дронов-камикадзе. Но это неверное впечатление.

Наоборот, интенсивность применения Shahed-136 показала, что системно они в апреле могут поддерживать уровень налётов, возможно меньший нежели в марте, но не уступающий показателям января и февраля 2024.

По интенсивности применения fpv-дронов наоборот, отмечается не стабильность, а рост. В частности, за первую неделю апреля РОВ средний показатель применения fpv-дронов превысил многомесячный стандарт до 200 ед, и в некоторые дни даже приблизился к 300 ед.

Пока нет какого-то относительно-стабильного применения среднего показателя, но тенденция, мягко говоря, не радужная. Если такая интенсивность сохранится, то можно говорить о наращивании ресурса fpv-дронов у РОВ.

Так же, участились случаи применения разведывательных дронов, в частности Zala, Supercam, Орлан-10, Форпост. Регулярная разведка противником ведётся не только в зоне БД, но и по тыловым районам. Участилась разведка в районе Одессы, что может говорить о готовящихся ударах/налётах.

Каких либо существенных изменений в применении барражирующих боеприпасов типа “Ланцет” не наблюдается – в среднем, за сутки, до 10 применений. С учётом неизменного показателя применения данной компоненты, можно говорить о том, что нарастить их производство, дабы выйти за количественные рамки, пока не удаётся.

В целом, ситуация с российской компонентой дронов - не радужная. Проблематика Shahed-136 не решена, что в очередной раз говорит о необходимости скорейшего решения вопроса усиления ПВО, а применение компоненты fpv-дронов поступательно наращивается, что делает ещё более острым вопрос обеспечения подразделений и техники по ЛБС комплексами РЭБ.

Джерело: https://t.me/zloyodessit/21441

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