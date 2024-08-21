Оккупанты фактически уничтожили заповедник «Каменные могилы» в Мариупольском районе
российские военные разместили свои лагеря на территории заповедника возле с. Назаровка Никольской части Мариупольского района Донецкой обл.
«С учетом поведения и характера базирования (в том числе ленточного полигона и использования техники всех видов) можно утверждать, что заповедник «Каменные Могилы» уничтожен», - отметил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
Это уже второй заповедник, уничтоженный россиянами на территории района. Первым россияне уничтожили заказник «Меотида» (от Мариуполя до хутора Бабах-Тарама). Бомбами и размещением военных. Уникальное место гнездования птиц Красной Книги уничтожено россиянами ради забавы в с. Белосарайская Коса (так называемый «Чаечий остров»).
Джерело: https://t.me/c/1226880919/40977