Оккупанты не справляются с ситуацией в Мариуполе

Вчера так называемые «сми днр» опубликовали статью под заголовком «Киев хочет спровоцировать в Мариуполе конфликт на расовой почве».

По большому счету можно ничего и не писать. Российские оккупационные власти таким заголовком расписались в своем бессилии противостоять населению украинского Мариуполя, возмущенного беспределом россиян. Оккупанты реально боятся массовых протестов населения, поэтому собственную несостоятельность пытаются прикрыть мнимой украинской угрозой.

Люди жаловались, проблемы нарастали, но власти не реагировали или ничего не могли сделать. Запуганное, ограбленное и бесправное население Мариуполя возмутилось бесчинствами таджиков, узбеков, киргизов, бурятов, калмыков, дагестанцев, осентин, чеченцев и прочих недороссиян, заполонивших город. Коренное население просто выдавливают. «Уезжайте, мы своих из россии пришлем» и присылают. Женщины вообще уже боятся ходить по городу.

Это грязная, вонючая, криминогенная масса заполонила все: побережье, рынки и все торговые точки в городе. Цены устанавливают с потолка. Никто из села или с другого населенного пункта ничего не может продать в Мариуполе. Созданы бандитские группы, которые не пускают на рынки и торговые точки. Вынуждают частников продавать только им все оптом за копейки. Если кто-то вздумал сам где-то торговать, тут же появляются коррумпированные полицейские, которые требуют деньги за «незаконную торговлю».

Ввоз всего в город крышуют чеченцы. Эти «тиктокеры», которые только и делали в Мариуполе, что фотографировались на фоне разрушенного города и мародерили, теперь говорят: «ми асфабадил Мариупал и теперь мы тут хозяева». Такое право Кадыров якобы выторговал для чеченцев у путина еще в начале 2022 года в обмен на участие их в СВО. Теперь с этой неуправляемой ордой не могут справиться российские оккупационные власти, вот и придумывают «украинский след» в протестах населения.

Но нарастающие протесты и возмущения жителей связаны не только з бесчинствами «понаехавших». Там серьезнейшие перебои с водой в нескольких районах Мариуполя, отсутствие бесплатного жилья для людей, дома которых были разрушены российской армией, транспортные проблемы, грязь в городе, некачественная медицина и лекарства, принуждение к переоформлению всех документов по российским законам, везде страшные очереди на полгода вперед, тотальная коррупция, за все плати, плати, плати. Мариуполь исламизируется и превращается в мусорную помойку.

Это и есть тот порядок, который обещал «русский мир»: «путин придет, порядок наведет!» Вот население и возмущается этим оккупационным порядкам. И это только начало! А представьте себе, чтобы было, если бы действительно Украина или Запад имели отношение к протестам в Мариуполе? Может со временем дело дойдет и до этого!

Джерело: https://t.me/Volnodumetz/1829

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