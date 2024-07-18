Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:27
Просмотров: 133

Оккупанты не справляются с ситуацией в Мариуполе

Оккупанты не справляются с ситуацией в Мариуполе

Вчера так называемые «сми днр» опубликовали статью под заголовком «Киев хочет спровоцировать в Мариуполе конфликт на расовой почве».

По большому счету можно ничего и не писать. Российские оккупационные власти таким заголовком расписались в своем бессилии противостоять населению украинского Мариуполя, возмущенного беспределом россиян. Оккупанты реально боятся массовых протестов населения, поэтому собственную несостоятельность пытаются прикрыть мнимой украинской угрозой.

Люди жаловались, проблемы нарастали, но власти не реагировали или ничего не могли сделать. Запуганное, ограбленное и бесправное население Мариуполя возмутилось бесчинствами таджиков, узбеков, киргизов, бурятов, калмыков, дагестанцев, осентин, чеченцев и прочих недороссиян, заполонивших город. Коренное население просто выдавливают. «Уезжайте, мы своих из россии пришлем» и присылают. Женщины вообще уже боятся ходить по городу.

Это грязная, вонючая, криминогенная масса заполонила все: побережье, рынки и все торговые точки в городе. Цены устанавливают с потолка. Никто из села или с другого населенного пункта ничего не может продать в Мариуполе. Созданы бандитские группы, которые не пускают на рынки и торговые точки. Вынуждают частников продавать только им все оптом за копейки. Если кто-то вздумал сам где-то торговать, тут же появляются коррумпированные полицейские, которые требуют деньги за «незаконную торговлю».

Ввоз всего в город крышуют чеченцы. Эти «тиктокеры», которые только и делали в Мариуполе, что фотографировались на фоне разрушенного города и мародерили, теперь говорят: «ми асфабадил Мариупал и теперь мы тут хозяева». Такое право Кадыров якобы выторговал для чеченцев у путина еще в начале 2022 года в обмен на участие их в СВО. Теперь с этой неуправляемой ордой не могут справиться российские оккупационные власти, вот и придумывают «украинский след» в протестах населения.

Но нарастающие протесты и возмущения жителей связаны не только з бесчинствами «понаехавших». Там серьезнейшие перебои с водой в нескольких районах Мариуполя, отсутствие бесплатного жилья для людей, дома которых были разрушены российской армией, транспортные проблемы, грязь в городе, некачественная медицина и лекарства, принуждение к переоформлению всех документов по российским законам, везде страшные очереди на полгода вперед, тотальная коррупция, за все плати, плати, плати. Мариуполь исламизируется и превращается в мусорную помойку.

Это и есть тот порядок, который обещал «русский мир»: «путин придет, порядок наведет!» Вот население и возмущается этим оккупационным порядкам. И это только начало! А представьте себе, чтобы было, если бы действительно Украина или Запад имели отношение к протестам в Мариуполе? Может со временем дело дойдет и до этого!

Джерело: https://t.me/Volnodumetz/1829

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Китай та росія розпочали військово-морські навчання у Південно-Китайському морі
Сегодня 09:50    134
Держспецзв’язок зобов’язав мобільних операторів забезпечити 10 годин роботи мережі без світла
Сегодня 09:38    102
ВР у першому читанні прийняла законопроєкт, який "закриває корупційні дірки у будівництві"
Сегодня 09:27    116
ДБР повідомило про підозру ексміністру МВС України Захарченку, який намагався у 2022 році схилити українських посадовців до зради
Сегодня 08:53    129
Японія передасть Україні $3,3 млрд від заморожених російських активів — Kyodo News
Сегодня 08:42    111
Харківщина, 18 липня.
Сегодня 08:30    110
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.07.24 орієнтовно
Сегодня 08:24    113
17 липня змінилися правила перетину державного кордону для військовозобов'язаних
Сегодня 08:21    120
Оперативна інформація станом на 08.00 18.07.2024 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:18    132
10 хороших новин на 16 липня
Сегодня 08:14    153
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 