Оккупанты отключили украинскую мобильную связь на захваченных территориях Запорожья
российские захватчики отключили украинскую мобильную связь на временно оккупированных территориях Запорожской области.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.
Он отметил, что в настоящее время люди, оставшиеся на подконтрольных россии территориях для связи с родными, используют исключительно интернет для связи.
Малашко также рассказал, что на оккупированных территориях Запорожской области продолжается принудительная паспортизация. Чтобы заставить украинцев брать российские паспорта, оккупанты прибегают к шантажу.
«Есть факты того, что даже скорая помощь не приезжает к больному. Первый вопрос, есть ли у него российский паспорт”, – отметил глава ОВА.
Джерело: https://t.me/c/1226880919/21805