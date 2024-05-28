Оккупанты перебрасывают технику на Бердянское направление, — советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко

Враг перебрасывает технику через Мариуполь, чтобы усилить Запорожское направление.

По меньшей мере, 17 единиц вражеской техники движутся через Мариуполь в сторону Бердянска, вероятно, для усиления на Запорожье.

В эшелоне не менее 17 единиц многоцелевых тягачей легких бронированных.

Большая переброска в сторону Ростова зафиксирована нашим МСопротивлением. По меньшей мере 17 единиц МТЛБ одним составом и второй полный состав грузовиков. В дальнейшем эти грузовики идентифицированы, как переброшенные на Бердянское направление через Мариуполь. Это подтверждает нашу гипотезу об усилении Запорожья

Джерело: https://t.me/c/1226880919/36547

Новости портала «Весь Харьков»