Оккупанты перебрасывают технику на Бердянское направление, — советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко
Враг перебрасывает технику через Мариуполь, чтобы усилить Запорожское направление.
По меньшей мере, 17 единиц вражеской техники движутся через Мариуполь в сторону Бердянска, вероятно, для усиления на Запорожье.
В эшелоне не менее 17 единиц многоцелевых тягачей легких бронированных.
Большая переброска в сторону Ростова зафиксирована нашим МСопротивлением. По меньшей мере 17 единиц МТЛБ одним составом и второй полный состав грузовиков. В дальнейшем эти грузовики идентифицированы, как переброшенные на Бердянское направление через Мариуполь. Это подтверждает нашу гипотезу об усилении Запорожья
Джерело: https://t.me/c/1226880919/36547