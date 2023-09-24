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Оккупанты планируют новые диверсии на северной границе Украины
россияне снова пытаются проводить диверсии на границе с Харьковской и Сумской областями Украины.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
«В район российского города Грайворона (Белгородская область) прибыла учебная рота 2 отдельной бригады специального назначения гу гш вс рф. Их задача – проведение учений личного состава в приграничных районах Украины», - говорится в сообщении.
Джерело: https://t.me/c/1226880919/24052