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Оккупанты планируют новые диверсии на северной границе Украины

Оккупанты планируют новые диверсии на северной границе Украины

россияне снова пытаются проводить диверсии на границе с Харьковской и Сумской областями Украины.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

«В район российского города Грайворона (Белгородская область) прибыла учебная рота 2 отдельной бригады специального назначения гу гш вс рф. Их задача – проведение учений личного состава в приграничных районах Украины», - говорится в сообщении.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/24052

Новости портала «Весь Харьков»

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